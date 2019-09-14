療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00 健行筆記 健行筆記Shu-Chin Liu



原始自然風貌、療癒、放空，超紓壓！翠峰瀑布有高低二座瀑布，高瀑布宛如絹絲，雪白水花飛揚隨風飄動。低瀑布水濁厚實。

己經錯過的美景，卻意外的見到...因步道實在太原始讓我卻步...放棄離開...卻在天母古道陽明山入口處，因幫一群退休人士拍團體照，因他們邀約再度造訪，林間的原始小路，坡度有點陡，路徑頗為濕滑，翠峰瀑步就隱身在小谷地，真的好美。

意外的風景總是最美

有人說：「中間的石頭，很像獅子頭。」我當初想拍這張照片，是因先錄了影片，覺得濺起的水花非常立體加上水流聲，很美、很療癒。回來後，將影片在「社團」裡分享，結果很多人都說影片中的石頭好像獅子頭。我再重新回去檢視照片，真的，愈看愈像...

中間石頭角度好巧妙，因光線折射，像一隻獅子頭🦁酷似獅子吼。翠峰瀑布 - 從陽明山「天母古道」入口往下走，經翠峰亭旁的打印台，往右方的小徑下切，就能到位於溪谷底的翠峰瀑布。步道的路況較為狹窄原始，下切的路徑落差較大，而且較為濕滑，建議穿防滑的鞋子前往。

磺溪翠峰瀑布因水帶硫磺及鐵礦，將溪床染成金黃色，溪流沖刷造成漸層，映襯溪谷巨石綠青苔，在陽光的照射下，色彩繽紛。

七星山系｜天母古道從陽明山「天母古道」入口往下走，經翠峰亭旁的打印台，往右方的小徑下切，就能去到位於溪谷底的翠峰瀑布。步道的路況較為狹窄原始，下切的路徑落差較大，而且較為濕滑，建議穿防滑的鞋子前往。

翠峰亭

打印台

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交通：捷運淡水線 一 石牌站。接往天母的公車(紅19或224)，天母站下車。往前走會看到一棵大樹及警察局，繼續往上走，就可以看到登山口。若不想爬1300階梯的可以從陽明山往下走。交通可在捷運劍潭站搭小15，從愛富二街往下走，就可看到天母古道的登山口。