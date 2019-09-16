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高屏舊鐵橋「天空步道」賞冬季候鳥　對岸還有火車呼嘯而過

2019-09-16 07:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「高屏舊鐵橋」位於高雄市大樹區九曲堂站和屏東市六塊厝站之間，是座花樑鋼橋。台鐵於舊鐵橋旁重建「高屏溪橋」，原本火車行駛的舊鐵橋橋面，改建成人行步道。「舊鐵橋」下高屏溪床腹地寬廣，右岸已成南台灣最大的人工濕地，也是處賞鳥區。

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95353334b10b19abd48349a689442d0a.jpg246344c0306ac234f58a8f60f546d541.jpge3d96c6c8edf86417dad9971bc022358.jpg70aa140a088459425d5618bc87df7637.jpg站於鐵橋上或是溪畔，可瞭望高屏溪濕地上覓食的水鳥。九月起鷹斑鷸、雲雀鷸、青足鷸、赤喉鷚、小水鴨、野鴝、紅隼等冬侯鳥均會陸續在此出現。75a5b6876d55b53dbc0e48e26b9b5035.jpgb136eb0e8ea8837654ee647d1a91048c.jpg40338fb7b98a18c26608583a6b27c25c.jpgb96954428ad9c18291465ddfdb34117f.jpg7fc68db2586a0d014d3eb677232b32ce.jpg　「高屏舊鐵橋」原名為下淡水溪鐵橋，興建於1911年初，由日本工程師飯田豐二監造。在1913年底完工，為單軌鐵道，全長1526公尺，由24節鋼桁架所組成，為當時亞洲最長的鐵橋。1987年高屏新鐵橋完成後，舊鐵橋功成身退走入歷史，於1997年經內政部指定為台閩地區第二級古蹟。3c0593349e40f651dee76ce0d07519e8.jpgadfdcce456d4bc577f0f619c189f5bba.jpg4592c5098662bc81ecb2d8c81c566e55.jpg70e957503333681f254242b0b02299d2.jpg824db65e027000b2c486f9a1e6889157.jpg走在舊鐵橋上，對面不時有列車駛過畫面，橋上視野極佳，還有陣陣涼爽的夏日和風。c1da61309c78496e5fb123d43c7fb26d.jpg8163717a6873330b45be1e4077bb4950.jpg舊鐵橋起點，有懷念崗哨及水管頭遺跡，也可逛逛舊鐵橋兩旁規劃的文創區。34587956e2c45a71778529cb356e27f1.jpg22f36312f04260ba9ef333fc3765a8da.jpgb3e7946c77fc1cff45527fd8086da30d.jpg「三和瓦窯」鄰近「高屏舊鐵橋」是處不能錯過的好點。曾入選高雄縣歷史建築十景與台灣歷史建築百景之一(第20名)，並於2004年3月2日公告為歷史建築。6fad0280014048992ebf16c859e6a5b8.jpgb2f0602706988b75817f509846d1398f.jpgf0e575d64a28887b29f2a5857c5a5253.jpg0a767086b707f0495d0b9bcdd998f05b.jpg1b2d73c37ec7ed6900d4f02c27107dcd.jpg目前三和瓦窯除繼續生產傳統磚瓦供古蹟修復使用外，也有生產文創產品。a2a7fff60e854f201d1f58ae08c6990f.jpgfe903c1845fcc31315e8b8c009a363cf.jpg1f6b3a550237b6a899bab1ff3cda4df6.jpg21e7f4e7010b87774c845613be030d29.jpg3e16e772151933b57577e887371bf7ef.jpg到「三和瓦窯」前有處「風車咖啡廣場」，可於此小憩一下。搭鳳山轉運站搭「台灣好行」是不錯的選擇，記得上車購買一日券50元套票，順遊多處景點。a52595207bc06ff8dad09c66c7f4622c.jpg0d690cd4cd7c5f9f85c831d9afe74995.jpg087b7d0b4041a3d05720de439389e305.jpg

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