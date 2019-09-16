高屏舊鐵橋「天空步道」賞冬季候鳥 對岸還有火車呼嘯而過
「高屏舊鐵橋」位於高雄市大樹區九曲堂站和屏東市六塊厝站之間，是座花樑鋼橋。台鐵於舊鐵橋旁重建「高屏溪橋」，原本火車行駛的舊鐵橋橋面，改建成人行步道。「舊鐵橋」下高屏溪床腹地寬廣，右岸已成南台灣最大的人工濕地，也是處賞鳥區。
站於鐵橋上或是溪畔，可瞭望高屏溪濕地上覓食的水鳥。九月起鷹斑鷸、雲雀鷸、青足鷸、赤喉鷚、小水鴨、野鴝、紅隼等冬侯鳥均會陸續在此出現。 「高屏舊鐵橋」原名為下淡水溪鐵橋，興建於1911年初，由日本工程師飯田豐二監造。在1913年底完工，為單軌鐵道，全長1526公尺，由24節鋼桁架所組成，為當時亞洲最長的鐵橋。1987年高屏新鐵橋完成後，舊鐵橋功成身退走入歷史，於1997年經內政部指定為台閩地區第二級古蹟。走在舊鐵橋上，對面不時有列車駛過畫面，橋上視野極佳，還有陣陣涼爽的夏日和風。舊鐵橋起點，有懷念崗哨及水管頭遺跡，也可逛逛舊鐵橋兩旁規劃的文創區。「三和瓦窯」鄰近「高屏舊鐵橋」是處不能錯過的好點。曾入選高雄縣歷史建築十景與台灣歷史建築百景之一(第20名)，並於2004年3月2日公告為歷史建築。目前三和瓦窯除繼續生產傳統磚瓦供古蹟修復使用外，也有生產文創產品。到「三和瓦窯」前有處「風車咖啡廣場」，可於此小憩一下。搭鳳山轉運站搭「台灣好行」是不錯的選擇，記得上車購買一日券50元套票，順遊多處景點。
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