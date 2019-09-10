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2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00健行筆記 健行筆記阿珠珠

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時序到了九月份又是大溪中新里韭菜花開的時節，已經有好多次來大溪賞韭菜花，只是往年阿珠珠賞花路線都從三坑老街下方的自行車道進入，而這次阿珠珠誤打誤撞卻到了大漢溪左岸進入了大鶯路來賞韭菜花，沿路上欣賞了綠油油的田園風光讓人視野清新好舒服!大溪韭菜花季1.JPG大溪韭菜花季2.JPG

很喜歡這一路上的田園風光前半段還看得到不少的白鷺鷥穿梭在田野間，也讓田園生動增色不少。

大溪韭菜花季4.JPG大溪韭菜花季5.JPG

今年這一段自行車道旁的韭菜花種的沒有往年多，幾乎都種植了水稻，騎了好一會的車，漸漸的有韭菜的香味撲鼻而來，讓我有機會看到了今天的第一片韭菜花田，花開的並不多約四成左右。

大溪韭菜花季6.JPG大溪韭菜花季7.JPG一朵朵像似小星星的花兒開放著，聚少成多就像是雪白的花朵覆蓋在田野間，因此有著浪漫九月雪的稱號。

大溪韭菜花季8.JPG大溪韭菜花季39.JPG 大溪韭菜花季9.JPG大溪韭菜花季11.JPG今天是一個人的旅行，還蠻享受這樣一個人騎車，一個人找路，一個人拍照的感覺，我想往後的日子我要漸漸習慣這樣的旅行了!大溪韭菜花季40.JPG大溪韭菜花季13.JPG

喜歡拍這種彎彎曲曲的自行車道，超有味道的小路。

大溪韭菜花季14.JPG大溪韭菜花季15.JPG大溪韭菜花季16.JPG大溪韭菜花季17.JPG從這張圖可以看出這一區的韭菜都還沒開花，一畝畝的韭菜田生長的速度都不一樣，這樣才能時時刻刻都有韭菜可以採收!大溪韭菜花季18.JPG

中午去了大溪老街逛逛回程看到了大溪河濱公園的指標想說沒去過繞過來走走，沒想到河濱公園這條路就是傳說中的大鶯路，大溪韭菜花開最美的大鶯路，前一天媒體報導韭菜花季和風箏節的會場也在這條路上，今天沒有活動所以人車少了很多也挺不錯的!大溪韭菜花季19.JPG

騎了一小段看到這個漂亮的大池塘，原來中庄調整池就在這，這兒的景色真不錯很多人在這散步騎車和運動!大溪韭菜花季21.JPG 

最近天氣真的很不穩定，早上明明就是豔陽高照的天氣，午後卻是烏雲密布~感覺馬上就要下大雨了!大溪韭菜花季22.JPG大溪韭菜花季23.JPG

繼續往前騎看到昨日舉辦韭菜花季活動留下來的裝置藝術!好韭不見!真的是好久不見一年只見一次!是季節限定的美景!賞花要趁早唷!

大溪韭菜花季41.JPG

大溪韭菜花季42.JPG

大溪韭菜花季24.JPG 在這裡遇見一位在地的大哥很熱心地告訴我前面還有幾個點可以拍不要錯過!並稱呼我為獨行女俠，哈!自己一個人來拍照給人家很奇怪的感覺嗎?我覺得挺好的呀!大溪韭菜花季25.JPG 再往前騎一小段這裡有 愛 唷!大溪韭菜花季26.JPG 大溪韭菜花季27.JPG

這裡的韭菜花很茂密算是滿開了! 

大溪韭菜花季28.JPG 大溪韭菜花季29.JPG大溪韭菜花季30.JPG大溪韭菜花季31.JPG 這兒有古厝和韭菜花拍出來的感覺又不太ㄧ樣!大溪韭菜花季32.JPG 

大溪韭菜花季46.JPG

這是我當天拍攝的最後一個點了，本想繼續往前冒險去，我還沒看到幾年前爆紅的黃色小屋呢!(聽說黃色小屋前面的田地今年種的是水稻)但是天空不作美，不但下雨還打雷，所以今天一個人的旅行就在這裡畫下了句點，

大溪韭菜花季43.JPG

還是那句老話季節限定的美景，短短一個多月的賞花期，賞花要趁早喔!一起來個浪漫又愜意的大溪輕旅行吧!

大溪韭菜花季45.JPG旅遊拍攝日期2019)09/01 

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