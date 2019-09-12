日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30 健行筆記 健行筆記william.luo



旅行日期：108.04.20 關鍵字：陽明山國家公園遊客中心、紗帽山

分享 facebook

日據大正12年(1923)，日本皇太子裕仁親王，以攝政身份在臺灣停留12天，視察的地方多達62處，各地舉辦的儀式更高達232場。4月12日，皇太子搭乘御用艦「金剛號」從鎮守東京灣的軍港城市橫須賀出發，16日抵達基隆港，接著乘坐火車到臺北，參訪新竹、臺中、臺南、高雄、屏東以及澎湖等地，再搭乘金剛號返回日本。

4月25日，裕仁親王從澎湖搭船回到基隆隔天，前往草山以及北投溫泉遊覽，自臺北市區出發，經由草山道路(今陽投公路)上山，在草山御休憩所(今草山御賓館)休息，又匆匆趕赴北投，一睹他嚮往已久的北投石，雖然只是短暫停駐，卻讓陽明山從此聲名大噪，成為北臺灣著名的觀光勝地。

紗帽山海拔643公尺，聳立於草山御賓館，以及後來興建的中山樓、國家公園管理處附近，相傳登山曾經是行啟中的行程，卻因為行程緊湊，加上皇太子對北投石的好奇而沒有成行，如果知道紗帽山雖然不大，可是具有坐擁天下一般的宏偉視野，他會不會深深感到遺憾呢？

1.

陽明山國家公園是我國第三座國家公園，位在七星山南麓的管理處，遊客中心紅瓦灰牆，屬於傳統的國家公園官方建築形式，相對於擎天崗、小油坑，或者二子坪等等景點，僅僅呈現文字和圖片的展間並不太吸引人，對於陽明山自然與人文的介紹卻相當完整，遊客中心中央的環形展廳，鉅細靡遺地呈現陽明山從北臺邊陲地帶，轉變成國家權力中心，以及臺北人後花園的過程。 雄鎮北臺的大屯山彙，最早屬於凱達格蘭族(Ketagalan)的獵場，其中，馬賽人是善於交易且語言能力較佳的一支，居住在不易耕作的北海岸，主要透過貿易維生，許多人甚至擔任村落與外國人之間的通譯員，西班牙殖民北臺時期，普遍通用的貨幣是西班牙銀元－－里爾，以物價來計量，一擔米約4到5里爾，一擔砂糖4.5里爾，一斤豬肉則是6 stuijvrs(一擔=100斤，一里爾=48 stuijvrs) 西班牙人和荷蘭人相繼撤離臺灣後，關於陽明山的記載稀少，清康熙36年(1697)郁永河採硫，此地只是藏有硫磺的原始森林，大約過了40年的時間，才開始有閩粵兩省移民進入開墾，比方竹子湖、坪頂、十八份、興福寮、楓樹湖等等，都是清代延續下來的聚落，早期居民大多採用安山岩建造房屋，家境較好者才會大量使用磚石、斗砌磚及瓦頂。 2. 紗帽山步道0.8公里到1公里之間，是到達山頂之前坡度較緩的平台，平台上的陳何界石，以及陳遐林祖母墓園遺址外斑駁的旗杆座，見證清代漢人在陽明山一帶的活動；紗帽山是七星山的寄生火山，型態上屬於錐狀火山，鐘狀渾圓的山形，源自火山噴發時黏滯性大的熔岩流，山腰凹陷的平台則為岩漿冷卻收縮所導致，由於形狀酷似明代官員配戴的烏紗帽，所以被稱作紗帽山。 紗帽山步道全長2.3公里，南北各有一登山口，北口陽明湖距離山頂較近，坡度較緩，南口大埔距離山頂較遠，坡度較陡，全程花崗岩石階，以七星山當作屏障，受到強烈東北季風的影響較小，除了山頂分佈少數芒草、箭竹以外，沿途樹林蓊鬱，有時候可以看見生長地面的栗蕨，栗蕨羽狀複葉的羽片對生平展或者斜展，中間的小羽片彷彿蝴蝶一樣，山頂附近則有颱風草的蹤跡。 經歷數十年農業發展，陽明山的森林遭到大肆砍伐，為了維護自然環境，臺灣總督府從大正2年(1913)開始劃設保安林，大正13年(1924)因為裕仁皇太子的造訪及新婚之喜，在大屯山、七星山、菜公坑山、面天山、紗帽山等地展開長達六年的「大屯山造林運動」，隨後，日人發現泛大屯山北側(當時稱為「裡大屯山」) 尚有約23平方公里的保安林荒廢，昭和6年(1931)又展開「裡大屯山造林」。 3. 安山岩打造的步道遍布青苔，顛簸之外時常路面濕滑，有時深怕跌跤，索性沿著山壁緩行，偶爾遇見的櫻樹，仲春時節早已卸下粉紅衣裝，被青綠樹葉覆蓋著，如果沒有解說牌的註解，大概也不會特別注意，事實上，櫻樹也是大屯山造林計畫和裡大屯山造林計畫的成果，昭和15年(1940)大屯國立公園協會成立「櫻委員會」，推動「大屯國立公園櫻栽植計畫」，在草山、竹子湖、十八份、面天山、竹子山等地廣植櫻樹。 紗帽山的地形不利農耕，人工栽種與自然生長的植物彼此混雜，根據解說，森林高層優勢樹種有紅楠、相思樹、楓香、柳杉，較低的森林中層有筆筒樹、臺灣桫欏、小花鼠刺、杜鵑等等，森林底層則有多樣的蕨類、苔蘚、地衣、真菌，蕨類也會附生在大樹上，例如：伏石蕨、生芽鐵角蕨，行走期間往往溼熱難耐，卻也因為溫暖潮濕的環境，讓紗帽山的外型更加柔軟、渾圓。 4. 途經陳何界石和陳遐林祖母墓園遺址，登上山頂之前仍有一段陡坡，過了一陣子，「1.2公里」里程碑附近，「紗帽山」木樁立在一棵大樹下的岔路口，卻沒有任何人停留，走近一看，才知道別有洞天，步道延伸出的木棧平台正對著七星山，眼前豁然開朗。 明治36年(1903)，日人運用舊有道路拓築臺北至草山之間的公路，也就是今天的仰德大道，而最早的溫泉設施為大正3年(1914)修築的草山公共浴場，大正9年(1920)，紗帽山南緣的陽投公路通車，過了五年，自動車商會開闢草山至臺北間的公車路線，草山溫泉觀光從此蒸蒸日上，和北投並駕齊驅。 陽明山國家公園的成立，則起自昭和9年(1934)大屯國立公園協會的誕生，三年後，臺灣總督府將草山及觀音山劃為「大屯國立公園」，卻因為二戰爆發而中止，民國38年(1949)臺灣光復，將「草山」更名「陽明山」，民國49年(1960)交通部觀光事業小組成立，規劃國家公園的議題再起，民國61年(1972)國家公園法開始施行，民國74年(1985)陽明山國家公園終於成立。 七星山主峰和東峰被綿延樹林所環繞，陽管處紅屋頂和下方有如梯田的停車場座落視野中央偏左，中山樓碧綠色琉璃瓦莊嚴肅穆，下方的「青邨介壽堂」荒廢許久，斜屋頂建築前冒煙的圓形池塘，是曾經提供軍官休養的白磺泉，七星山左邊聳立電視塔的山嶺，是環繞火山口的小觀音山群，大屯山、面天山、向天山重重排列至淡水河口，紗帽山雖然山勢不高，卻能將陽明山最經典的天際線一覽無遺。 5. 三等三角點基石埋在山頂通往大埔登山口步道的不遠處，再往前走一段路，山徑陡降之前，路旁出現一張圓形石桌，周圍矗立兩支石柱，從遺跡觀察，可以推測原本應該是四支石柱支撐起的涼亭，據說，大正12年(1923)，日本皇太子裕仁親王巡視草山，涼亭本來是為他所準備，結果皇太子終究沒有登紗帽山，只剩下日後無數山友口傳的軼事。 \臺灣行啟三年後，裕仁皇太子登上皇位，改元「昭和」，在位時間長達62年，二戰之後臺灣結束殖民統治，日本則在昭和天皇之後由平成繼任，日本平成31年(2019)，明仁天皇宣佈生前退位，5月1日將由德仁皇太子繼位，更改年號為「令和」。 登高望遠是爬山的樂趣，紗帽山也不例外，夜晚來臨之前，卻還是得一步一步返回平地，暮色裡，紗帽山的圓潤，還有七星山的崢嶸，漸漸化作美麗且朦朧的剪影。 參考資料1.不為人知的日本史--追尋皇太子「臺灣行啟」之旅2.【專文】陽明山的文化與權力空間史延伸閱讀：陽明山國家公園1. 第237章[臺北市士林區] 陽明山] 擎天崗的牛2. 第227章[新北市三芝區] 陽明山] 百岳的前奏──小觀音山3. 第195章[臺北市北投區] 陽明山] 郁永河採硫記4. 第152章[新北市三芝區] 陽明山] 一支杜鵑曲5. 第140章[臺北市北投區] 陽明山] 大屯主峰，丹山草欲燃