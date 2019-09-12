台北大縱走！中埔山福州山步道 公園近郊拈花惹草抓蟲去
今天又帶著媽媽跟兩小一起來參加大地工程處與自然步道協會舉辦的台北大縱走活動今天來到的是富陽森林公園內的福州山跟中埔山去年有來過福州山公園的活動～～很難想像離市區如此近的近郊也有一處別有洞天的森林環境除了植物更有許多昆蟲生物可以觀察 重點是步道走來十分緩和 真的很適合帶小孩來此這次很幸運的又被分到上回講解九五峰的李老師,偷偷說其實去年來福州山公園也是遇到他講解耶～今天的步道路線如下,路線不長 且輕鬆好走 今天的起點就由富陽自然生態公園開始 由於富陽生態公園的前身為軍事管制區的彈藥庫 所以人為破壞甚少,所以林相非常的豐富 生態也保持的非常好目前公園內還留有許多許多以前彈藥庫的遺跡這個就是以前的軍事涵洞 原本35度的溫度 一進涵洞 立刻降了7-8度 涵洞內也存好多自然生態一進去就看到N隻非洲大蝸牛 公園門口的小溪區～～兩個一經過此處居然還記得去年來這邊有看到一隻死掉的青蛙 進去之後 老師帶著我們逛逛公園 這邊是公園內的生態池 今天的天氣很晴朗 換句話說就是非常的熱看看藍到爆的天空 我們沒多久 已來到福州山頂這邊的景緻非常好 可以看到101呢！！ 正想坐下來休息 但看到 椅子上有一隻好大的螳螂 老師有特別介紹這個蕨類植物 但是已經過了一個月 已經忘光了呀筆筒樹，別名蛇木，有「蕨類植物之王」讚譽。桫欏是能長成大樹的蕨類植物，又稱「樹蕨」一般分為三種樹蕨, 筆筒樹,台灣桫欏,鬼桫欏 接下來來到環教站 簡單介紹手作步道就是利用大自然現有環境的素材 製作步道福州山 中埔山都是此等原始山徑 走來十分輕鬆愜意 接下來來到中埔觀音亭 感謝觀音菩薩保佑我們今天的路途能平安順利 在植物界的也有彩蝶在輕輕的飛舞台灣栗蕨 看看葉片中央是不是很像一隻小蝴蝶在飛舞呢？ 不知不覺已來到中埔山頂 標高139M 兩隻輕輕鬆鬆撿了一顆三角點 這邊來到中埔山東峰 又撿一顆三角點 標高145m 我其實有些納悶 為何東峰的高度還比主峰高呢？ 中埔山東峰旁觀景台的展望非常好 今天的自然生態步道之旅快要步入尾聲時 才發現的小小蕈菇 接下來往辛亥站前進囉結束了今天輕鬆又愜意的步道行程 健行日期:2019.07.27原文同步刊登於雪人＆小惡魔們在身邊
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