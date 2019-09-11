內湖區最高的山脈「大崙頭尾山」步道平坦、峰頂展望佳
大崙頭尾山即是「大崙頭山」與「大崙尾山」合稱，位處五指山系西伸的主稜上，登爬所需約二小時。「大崙頭山」為海拔 475公尺，大崙尾山為海拔 451公尺，路徑石階徐緩平坦，是內湖區最高的山脈。「大崙頭尾山」山頂平台視野廣闊，登高遠望視野極佳，兩山並列，氣勢懾人，是士林區登山的首選。登「大崙頭尾山」可由「大崙尾山登山口」或「翠山步道」進入。坐車的朋友可由士林捷運站搭255公車至「大崙尾山登山口站」，沿石階上稜線登爬「大崙尾山」。開車的朋友可由「翠山步道」入口前往「大崙尾山」，路徑前段是平坦石磚步道，後段是碎石步道。往「大崙尾山」三角點路徑石階平緩，沿路樹蔭蔽日舒坦好走，直行至涼亭。山頂展望不佳，有三等三角點基石一座，位於山頂涼亭旁，編號1073號。沿「大崙尾山」路徑石階而下，下切至涼亭路標，再過至善路往「大崙湖」方向。「大崙頭山登山口」於往「大崙湖」碧山路旁，沿石階步道直上「大崙頭山」三角點。
「大崙頭山」位於台北市士林區，海拔476公尺，山頂寬平，隸屬五指山系，為台灣小百岳之一。山頂展望極佳，有三角點基石一座，位於瞭望台旁，編號5號。「大崙頭山」峰頂展望佳，可眺望大崙尾山、小草山、鵝尾山及遠望淡水河。「大崙頭山」後側可眺望白石湖山、開演山、龍船岩，還可俯瞰大湖，山頂平台視野遼闊。
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