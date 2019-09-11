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內湖區最高的山脈「大崙頭尾山」步道平坦、峰頂展望佳

2019-09-11 08:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

大崙頭尾山即是「大崙頭山」與「大崙尾山」合稱，位處五指山系西伸的主稜上，登爬所需約二小時。「大崙頭山」為海拔 475公尺，大崙尾山為海拔 451公尺，路徑石階徐緩平坦，是內湖區最高的山脈。「大崙頭尾山」山頂平台視野廣闊，登高遠望視野極佳，兩山並列，氣勢懾人，是士林區登山的首選。ccffc169fa99e47e04c0ce43f8beed45.jpg3ae76d693bb8538a7a3a91268432fbd9.jpgdedf29cc25f73e15d1f60456a8653300.jpg772e280f04a7aed653b9460280829337.jpg登「大崙頭尾山」可由「大崙尾山登山口」或「翠山步道」進入。坐車的朋友可由士林捷運站搭255公車至「大崙尾山登山口站」，沿石階上稜線登爬「大崙尾山」。f12828c40aba93fb063cc42457beb747.jpg27c49434e7949b77f01b8eb4b2c97b16.jpg699567e6f4d8890d4c288f0a2b7177f6.jpg開車的朋友可由「翠山步道」入口前往「大崙尾山」，路徑前段是平坦石磚步道，後段是碎石步道。67ef4debee64fc1410b1f5864c20785b.jpgf02e12a029f762a706dba150b30e6751.jpge450e46c5cf6f0b5af39f44133e49d1d.jpgc872f5d31523cab4656fb7d2aefa60a2.jpgfc57cfebe6196ca222752e72b910026d.jpg往「大崙尾山」三角點路徑石階平緩，沿路樹蔭蔽日舒坦好走，直行至涼亭。4fdfc5d06f973b5b319c1acf09863634.jpg451246a15d0d237d5f83a2d56babaa64.jpg5a205071c6b44bd0e5e7c3c65d9a75d0.jpg7ab4b753ca188378e30fdf2cd18b08d1.jpgb9bedc14bf3b49eb8805f93b5f0dad4e.jpg90fa7cc6b5a06b5b2a41ab5ba5ff2ea2.jpg山頂展望不佳，有三等三角點基石一座，位於山頂涼亭旁，編號1073號。cbdb0d54d3bc2ced2a542c797ee95352.jpgc19260da518dd4c3b061fc1cbafa39a4.jpg1a0d7d5229e981dbdcb560e8b5448fc2.jpgbafb6801f7178ded32b9a7f0c6feb92e.jpg沿「大崙尾山」路徑石階而下，下切至涼亭路標，再過至善路往「大崙湖」方向。cec9063bea14238370a08bae2dce830f.jpg4346a02f9177c3f996d97fee7a9a704e.jpg1cc43d18ec1687b7bcd3c0cc11888b07.jpg2c3c973a5244c323a62a284a5bea8e3e.jpgb235d44a96c4e7c8a2ad9a5535c0ef34.jpg17e0173f7ffd20db2e7f7bd98ca680ea.jpg「大崙頭山登山口」於往「大崙湖」碧山路旁，沿石階步道直上「大崙頭山」三角點。

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cad9345cb66f6d4920f8bb9fa3333ed5.jpg90eb662aba25e6e899ed6881decbcaba.jpg3af6b9236b47425abf2026240cb2e95a.jpg「大崙頭山」位於台北市士林區，海拔476公尺，山頂寬平，隸屬五指山系，為台灣小百岳之一。山頂展望極佳，有三角點基石一座，位於瞭望台旁，編號5號。b234183137e4ffd63f158c66f40c2423.jpga3aeb88e5989843c95aad1b50602b1c5.jpgb2133cbce6b321edd67d65dd917b9ad6.jpg「大崙頭山」峰頂展望佳，可眺望大崙尾山、小草山、鵝尾山及遠望淡水河。「大崙頭山」後側可眺望白石湖山、開演山、龍船岩，還可俯瞰大湖，山頂平台視野遼闊。09caa9294a6ca176b95208db767dfc20.jpg38bcbed1d4dc10b5c758aa57b9149457.jpg66bab420ad220eb1a3deb4e643b0780d.jpg

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