泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00 健行筆記 健行筆記阿珠珠



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連續舉辦很多年口碑很不錯的苗栗泰安鄉的部落文化生態輕旅行,在這個暑假又盛大舉行了，阿珠珠第一次來參加這個活動，這次的活動計畫的主軸在於來體驗並認識泰安鄉的部落文化及生態導覽，有得吃有得玩還有伴手禮可拿，參加費用每人只需350元真是有夠便宜的，cp質高到破表，來過的人都說讚，活動很多元並一共有五個主題可以選擇~

阿珠珠這次參加主題三泰雅文化與生態健行的行程:這次活動內容如下:9:00雪霸國家公園管理處(汶水遊客中心集合)→半天寮樟腦油段木香菇diy體驗→水雲吊橋步道健行→瑪懷舒溫泉館享用原住民風味午餐→泰雅原住民文化產業園區參觀→(圓墩)達比拉斯部落介紹及射箭體驗→清安豆腐街→賦歸 一早9:00從雪霸國家公園管理處(汶水遊客中心集合)報到集合。領取遊客證和礦泉水就要啟程今天精采的泰安原鄉部落小旅行。

我們來的早些先來逛逛這狀似八角樓的遊客中心，一樓有各式的伴手禮可選購，二樓有餐廳可以喝咖啡唷!因為馬上就要集合報到就沒有多做停留和消費了。

戶外景致也很不錯!可以欣賞美美滴山光水色喔!

↑ 這輛車是我們當天搭乘的旅遊專車。

當天的在地導覽老師劉文中先生，劉文中老師是在地的泰雅族人，也是一名手藝精湛的雕刻大師，他自我介紹說他的職業是牧(木)師，其實是木工師傅的那個木師啦!在劉老師幽默風趣又不失專業的導覽之下讓我們對泰安留下了深刻的印象。

第一站來參訪已經退役的樟腦寮來參觀古法練樟的設備，現場有刨削木片的製具和蒸煮的巨型鍋子和爐子還有冷卻水塔阿珠珠簡單的敘述一下古法如何煉製樟腦油~一.將樟樹削成木片二.將木片置於蒸餾鍋上端倒入木片裝滿後密蓋三.鍋子下面升火，水蒸氣會將小木片中的樟腦精成分帶出四.水蒸氣連帶樟腦精用管子引到外面冷卻五.冷卻後水油分離分離油輕水重把上面的油撈取六.撈取後的油再冷卻沉澱後就能取得樟腦砂七.經過蒸餾後的木片還可作為燃料再利用。

樟腦寮旁還有段木香菇寮，目前不是香菇的產季所以一朵香菇也沒看到。(有點小失望~~)

當天的diy體驗活動~~大伙來種香菇，將香菇的菌絲擠入已預先打洞的段木孔洞內即可完成，看似簡單的動作也讓好奇寶寶的我充滿興趣呢!

連小朋友也搶著要來體驗看看。

老闆娘還貼心地準備每個人一份伴手禮送給這次參予活動的團員，樟木香氛包和樟腦精油精油具有驅蟲和防蟲的功效，香氛包氣味清新有除臭效果適用於抽屜、衣櫥、鞋櫃、儲藏室或衣物間有防蟲的特性。

來張大合照吧!並謝謝老闆娘的小禮物。

老闆娘的店沒有特別的招牌外觀看起來就是一般住家，店內其他商品還有段木香菇和一些樟木製品有需要可依下面的名片來電聯絡。

第二站來水雲吊橋走走從台三線轉進苗62線後，會經過一連串泰安鄉度假飯店林立的溫泉會館區，可惜不在這次我們的主題內所以無緣參觀，最後來到苗62線終點停車場，這裡也是虎山和水雲吊橋和水雲瀑布的啟登點，從停車場走到水雲吊橋大約要走1公里的產業道路。

前半段是水泥路後半段則段是碎石子路，大家一邊走一邊聽老師介紹附近的景點，不一會功夫就看到了水雲吊橋了。

水雲吊橋，偶像劇我可能不會愛你曾在這裡取景，男女主角成程又青和李大仁曾經來這裡踏青留影。

(引用自網路我可能不會愛你的劇照)

這吊橋也是通往虎山和水雲瀑布的必經之路。

紅色的吊橋橋身跨越在青山綠水之間格外搶眼，吊橋的另一頭繼續往上走就可攻向虎山，我們當天只走到吊橋就回頭，所以虎山就此別過，改日有機會再來攻頂吧!

橋下的溪水很清澈 。

回程時看到一群裝備齊全的人要來朔溪，聽導覽老師說附近的騰龍溫泉山莊除了泡湯度假之外也有朔溪體驗的行程喔!

水雲三星泰安溫泉區汶水溪兩岸有三座雄偉的山頭分別代表龍、鳳、虎，號稱是水雲三星，他們分別是西邊龍山部落的橫龍山(標高1318m)，汶水溪以南的上島山又稱汶水鳥嘴山(標高1437m),以及虎山(標高1492m),三座山頂剛好有連號(no.6633~6635)的三等三角點和稱為水雲三星。

↑ 上圖最上面的這座山就是虎山，阿珠珠很喜歡爬山但沒啥地理概念，還以為大霸尖山在這裡也看得到山頂，原來他是虎山，真的跟大霸尖山長得蠻像的不是嗎?

接下來主辦單位要介紹一個很方便泰安鄉旅遊的交通工具，泰安好行DRTS讓我們體驗來搭乘一下,泰安好行路線和班次時刻表如下可以多多利用喔!*全線「隨招隨停 = 沿線招手即可上車」付費方式:採用車上投現或電子票證(悠遊卡、一卡通、敬老卡)公車上不售票、不找零喔!

時刻表和路線圖取自網路https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=03007249 午餐來到瑪懷舒溫泉館享用原住民風味午餐，餐前還欣賞了一段具有族群融合的客家及原住民歌舞表演! 走入餐廳大門看到一整排咖啡樹結了滿滿的咖啡豆真是吸引人。瑪懷舒也有賣自產自銷的咖啡豆喔!瑪懷舒其實是泰雅語謝謝你的意思，在瑪懷舒這裡可享受泡湯、泡咖啡、餐坊三合一的服務與享受，還能預約咖啡園的導覽和製作的生態體驗。 在用午餐前還有社區大哥和大姊們精彩的歌舞表演，還和團員們一起互動同樂，大家都玩得很開心，動一動之後再來享用餐廳準備的風味午餐感覺特別好吃呢! 這次的餐點採用自助式的方式來享用，有很多的豐富的菜色可供選擇喔! 鬆軟綿密的南瓜料理 超好吃的山豬肉料理。 鮮美好吃的酥炸苦花魚。 來到原鄉必點必吃的烤山豬肉。 肉質Q彈又油又香的放山土雞是我的最愛。 酥炸鹹魚相當下飯喔! 炸小米麻糬也不錯吃。 再來一盤鮮炒地瓜葉。 一大鍋的桂竹筍雞湯也是好吃 八個菜一個湯大夥吃得津津有味真是值回票價。 有團員吃素食，菜色雖然沒有葷食的這麼多變化，看起來也是不錯吃呢! 瑪懷舒除了是溫泉會館也是民宿喔!因為現在是夏天泡湯的人少，不然真的想來體驗一下泡湯呢! 因為阿珠珠最愛泡湯了! 午餐後來到泰雅原住民文化產業園區參觀，炎熱的夏天來到這個展覽觀參觀還真是不錯!有涼涼的冷氣吹還能欣賞到很多的原住民文物展出。 文物館的展示內容多元，有介紹泰安鄉部落分布及遷移，當地泰雅族文化歲時祭儀介紹和照片，還有木雕及藤編器具、織品服飾...等文物展出值得一提的是館內所看到的木雕作品大部分都是由我們當天的導覽老師劉文中先生的作品!另外還有夜間森林體驗區和傳統生活竹屋區等，可供遊客共同參與一起互動可說是寓教娛樂唷! 沒能拍到展館正面因為前院目前正在施工中。 戶外的溫泉泡腳池，當天來沒有開放泡腳區，不知道因為是夏天太熱的關係嗎? 關於泰雅族祖先的起源與傳說請看圖片說明，阿珠珠就不再贅述了。 原住民服飾及織布和器工具介紹。 二樓還有原住民生活文化展區 也是二樓展示區的竹屋實景，竹屋的建築工法真的很細膩也很有智慧兼具防水和排水的功能喔! 夜間森林體驗區，具有現代科技和聲光的效果，走入夜間森林裡有陷阱也有獵物好精彩。 還有聲光互動感應區幫你換上原住民的傳統服飾。 老師介紹這張頭目椅以及頭目的坐姿，把團員們逗得哈哈大笑。 接下來要來去射箭體驗囉! 阿珠珠和導覽老師合影，背後的這個木雕作品也是出自老師之手。↓ 下圖的展館也是老師的作品展覽館 來到射箭場這隻小狗看到我們這群人開心的在地上打滾~~ 在導覽老師和現場教練的指導之下團員們開心的來體驗射箭，阿珠珠運動細胞不太發達，只能說射箭真沒有想像中簡單，哈~~看阿珠珠射箭時的拙樣就知道了! 對了!來到泰安若是想要體驗射擊或是導覽及相關事宜可以聯絡這位我們當天的導覽老師。附上老師的名片給朋友參考。 最後來到清安豆腐街，豆腐街不長是一條T字型的古老街道，泰雅族和客家人混居，由於洗水溪和汶水溪流匯流經過，又稱為洗水坑老街，由於當地水質甘甜遵循古法做出手工豆腐，豆腐質地清香滑嫩，整條老街多數店家都賣當地的手工豆腐，故又稱為豆腐街，由於清安街也是往泰安溫泉鄉的中繼站，很多人要進入泰安之前都會來豆腐街逛一逛吃一下在地的手工豆腐。洗水坑的地名源於客家語中的『清水』，意指乾淨的水源。 來到清安豆腐街除了吃豆腐之外，這條街上有很多的小吃店和餐廳小麵館，還有不少當地小農的農產品和木雕等店家，當然一定不要錯過要來吃吃當地的手工豆腐喔!煎 煮 炒 炸 滷 湯 的各種口味讓你一次滿足喔! 在橋上看老街和四周的景觀。 好吃的客家麻糬是我女兒的最愛一定要買回家。 找了一個有冷氣的店家要來去吃豆腐!『老街牛肉麵館』雖說是牛肉麵館但也是有賣好吃的臭豆腐喔! 點了一份藥燉臭豆腐，淡淡的中藥香湯頭搭配好吃的清燉的臭豆腐真是不錯吃! 再點一份綜合的三色臭豆腐來嘗鮮，三色臭豆腐就是原味黑豆、竹炭和紅麴三種口味，雖是三種顏色但吃起來口感沒有太大的差別很不錯吃!獨特的醬汁再搭配爽脆的泡菜還挺對味的! 買了一杯冬瓜檸檬粉圓冰，酸酸甜甜QQ的粉圓冰清涼又消暑。 看到一隻慵懶的小貓咪睡的正香甜呢! 老街的另一頭還看到往鷂婆山登山步道的指標呢!吃完豆腐還可以去爬爬山運動一下也很不錯唷! 短短的一條老街充滿著人文歷史和美食， 到泰安旅遊一定不要錯過這裡唷!結束了豆腐街的行程之後我們回汶水遊客中心，結束了這一天精彩的行程，真的很喜歡這樣的深度小旅行，這活動每年暑假都會舉行希望有機會再來參加。 旅遊拍攝日期2019/08/04 參考相關連結:泰安鄉公所fb專頁httrfps://www.facebook.com/TaianGovernment/?ref=br_rs 雪霸國家公園管理處(汶水遊客中心)連絡電話:037-996100 瑪懷舒溫泉館聯絡人:林義和、楊美娘連絡電話:0928-941174 ， 0905-711318 泰雅原住民文化產業園區連絡電話:037-941805 樟腦油段木香菇聯絡人:徐碧秀連絡電話:0919-702965 ， 037-941098地址:苗栗縣泰安鄉錦水村半天寮2鄰29-1號 雕刻工作坊劉文中老師(在地導覽老師)連絡電話:0932-941128地址:苗栗縣泰安鄉錦水村4鄰圓墩6號 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁