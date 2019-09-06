涼爽宜人的「南山秘境」簡單好走原始又迷人！
富士山回來又廢在家, 高溫炎熱的天氣沒勇氣出門啊! 眼看九月中旬的雪山行越來越近, 不練腳力怕又走不動, 趕緊找行程練練, 诶, 南山秘境! 眼睛一亮, 這不是之前一直想去的地方嗎? 再看看這文宣介紹, 迷霧森林探索羅葉尾溪, 尋訪櫻花鉤吻鮭棲息地, 原始森林步道如神仙般的享受, 正是偶的菜, 試著拐在金門的琴妹, 竟然回好來去, 再找新店幫美女共四人, 興沖沖報名去, 回說滿了, 吼, 害我瞎忙森七七....只好等後補, 嘿嘿, 出發前兩天通知有位子了, 棒棒! 久沒去怡泰有點想念呢, 常跟琴妹說改天找麗華, 酒段他們玩玩, 說實在唸唸不忘的是銅管老大的現釣龍膽石斑啦...7:00北車東三門集合, 上車後往南山出發! 一日遊標準SOP, 嘰嘰喳喳上車睡覺下車尿尿, 來到南山後上來個先生, 原來行程要申請入山證還需導覽, 導覽叫哈勇, 大聲的介紹著南山的淵源, 羅葉尾溪的由來...經過高麗菜園後來到眼熟的地方, 這這這...不就是羅馬縱走的登山口嗎?
哈勇帶著大家進行祈福儀式, 告知他們的祖靈保佑平安, 哈哈, 瞌睡蟲有嚇跑
10:50出發囉!
兩旁芒花已抽穗長出, 秋天快接近了
第13號颱玲玲生成 周二起影響台灣天氣, 把握時間出遊, 天氣好的不得了, 蔚藍的天空還有涼爽的風, 舒服極了
哈勇認真介紹生態, 這是二葉松...
遠處這棵是超過200年的古松 (4倍望眼)
經過個廢棄的瞭望台?
進入秘境
沿著羅葉尾溪畔走, 眼尖的琴妹看到有櫻花鉤吻鮭, 等我看時已溜走
心情輕鬆, 景色太美麗, 放慢腳步忘情拍照
琴妹彷彿化身森林裡的小精靈, 在前頭引導, 慢慢揭開羅葉尾溪的神秘面紗
新店幫友人漸漸走遠
美麗無汙染的人間聖土, 自然又帶著神秘
來到泰雅圖騰的木橋
迷人原始的景致
橋頭老樹似乎在守護著這片森林
路上一灘灘的積水映著樹影重重, 山路崎嶇略帶濕滑
好美啊, 心情跟著大好, 輕鬆慢行欣賞這沿途風光
處處驚艷, 享受大自然原始的美麗
一路上都是寄生於樹枝蔓藤上的地衣及苔蘚植物, 彷如侏儸紀公園般
流連在這片淨土上, 時間已靜止
與琴妹忘情的拍照, 又再度留連忘返
溪水清澈透亮, 冰冰涼涼的好舒服
太愛拍兩人落單獨行找路
應該沒錯, 看到手工木製看板引路
迷戀這片淨土, 追逐著落葉的痕跡
過溪往另外一頭探望
彷彿獵人般的敏銳, 琴妹毫不猶豫的往前走
複雜路口新店幫美女停下腳步等待
帶著我們涉水過溪
偶穿著溯溪鞋毫不猶豫往溪裡走
這個行程一路上要涉水過溪, 最好是穿溯溪鞋或長筒雨鞋好走
美麗的森林需要大家守護
開始爬山就認識的琴妹, 兩人4年來攜手走過無數的旅途, 一起度過了許多美好時光, 在我吆喝一聲, 立即從金門回來, 得此旅伴, 夫復何求呢...
嘿嘿, 看到大家了, 排隊等著與夫妻樹拍照
狗腿一下, 把最神聖的夫妻樹版面留給我們最美麗的新店幫幫主
上去還有棵名樹
聽說環抱一圈會生雙胞, 琴妹毫不猶豫張開雙手. 喂, 確定嗎?
告別了夫妻樹, 也是今天的終點站
哈勇押隊, 回程帶著我們
說早年熱愛攝影, 畫畫也愛, 此地經營民宿兼導覽, 歡迎大家有空來玩
英雄救美, 哈哈, 穿溯溪鞋沒人理
山林裡也有好多的高山杜鵑
沿途樹上都披掛著松羅
非常高大壯觀的杜鵑樹
哈勇沿途幫忙拍合照
終於看到麗華了, 好開心, 再來一張
樟樹的香氣吸引大家湊過去, 好濃的味道從好遠就聞到
麗華姐說銅管老大麵已煮好, 趕快回去吃吧
回到泰雅圖騰木橋
獨木橋上再來一張
回首望這片人間淨土, 再見了!
1:35回入口, 大家幾乎都已吃飽了
有人採到幸運草, 來沾點好運
好餓喔, 趕緊來碗銅管老板的麵
麵簡單樸素還不錯吃, 可是為什麼還是想著龍膽石斑呢?
發現1751可到耶, 思源派出所站
回程的路上帶去雅典菓子工廠, 免費試吃
6:00 漁港吃海鮮
下懸月高高掛, 日頭已經落山
甘願回家囉! 怎麼辦呢? 今天這麼玩根本無助於雪山行, 想想明天要不要跟琴妹去補一趟陽明山, 嗯, 再說了....
對了, 酒段要趕快歸隊喔, 下次要見到你
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