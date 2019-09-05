為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



三千公尺的高山是怎樣的景緻？台灣由山環繞，標高超過三千的山又稱作百岳，走上高山看到的視野和一般山頭非常不同，所以登山者對於「爬百岳」充滿憧憬。而登山新手想挑戰百岳，不知道哪條適合、自己是否能負荷，我想「合歡群峰」肯定是最輕鬆讓大家體驗高山健行的了(合歡北峰更是CP值非常高)，這篇文就是來給大家一些建議，以及給大家信心的哈哈哈哈哈。

要怎麼去：易達性最高、最親民的百岳

「最難到的地方就是登山口」，這是很多人對於百岳的印象，的確，如果沒有汽車，要上百岳真的有些難度，但「合歡山」親民的地方就是在這，你能夠搭大眾運輸工具上到登山口前，易達性非常高，也很適合觀光客來訪。

主要的重點就是搭乘南投客運前往埔里，再由埔里轉乘到國民賓館(小瑞士)最後再轉小巴到小風口，聽起來很複雜，但就是三班公車口以解決的，詳細的搭車資訊，wasy 都幫你們寫好了，這裡就不再贅述(直接轉貼給大家哈哈哈...)！

Wasy 的合歡山詳細交通資訊：https://reurl.cc/EK8lN0 而小瑞士、合歡山管理處，都有販售食物(小瑞士還有7-11)，可以做最後的補給，非常方便。

地形與路程：不太難的上坡，有體力慢慢走就會到

從登山口到小溪營地總長約4K多(不含其他去晃晃看看的點)，正常步行大約三小時就能抵達，如果早上從台中出發搭乘大眾運輸工具，真正起登也差不多中午，就算邊走邊拍照，時間也還算是從容(單攻也還是要記得帶一下頭燈就好)！

合歡北峰的地形算是蠻單純的，1K的岩石上坡後就進入碎石緩坡，到達天巒池叉路可以選擇攻頂北峰，或是緩下往小溪營地，並沒有太困難的路段，如果天氣好的話，遠遠就能看到小溪營地聚集休息的登山者。

在地形上比較注意的是，下小溪營地時有一段拉繩碎石滑坡，若有中級山經驗就完全不用擔心，不太需要拉繩找好踩點即可，但若稍微沒經驗，在拉繩跟下踏的時候要注意一些！

高山症&急救藥物：3000公尺以上需要做的準備

高山症跟之前的登山經驗，並沒有直接的關係，就算過去曾經有多座百岳經驗、高山旅遊經驗，高山症還是有可能發生。

高山症是因為空氣稀薄，而導致缺氧，最好的預防方式就高度適應，在前一天緩慢上升(2500m左右處)，讓身體有足夠的時間去適應高度的變化，是預防高山症最重要的準則。另外，做好保暖、避免吃產氣食物飲料、碳水化合物，都可降低發生的機率，藥物上則是請家醫科給予正確的丹木斯服用資訊，按時服用。有些家醫科也會針對症狀開一些減緩的藥品，在輕微的高山症發作的時候服用，需要立即休息減少耗氧，若是沒有改善，就要準備下撤。

衣著：高山的溫差，夜間保暖超重要

七八月平地溫度都是30度高溫，很多人輕忽就這樣單薄的衣著就上山，這是萬萬不可的，合歡山夏季的平均白天溫度是16度上下，而夜間則會掉到10度以下(我們那天約7度，這幾天看都只有五六度)。有些人想10度也還好吧，帶個簡單的保暖衣物就ok了，但別忘了在山中大風、突然的大雨，會遇到的狀況不同於平地，在都市裡冷了還有地方躲，山裡是很不一樣的，保暖必須從底層(吸濕排汗長袖)、中層(保暖層)、外層(防水層)都非常重要。在夜間的保暖，除了上的衣著外，也必需備著毛帽(可遮耳)、手套，並在睡覺時把羊毛襪穿著，保持體溫。

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體力：對於背負的訓練

小溪營地的路程、地形都不是很困難，但對於新手來說，需要克服的是重裝登山十幾公斤，用到的肌肉和一般郊山登山是不太一樣的，建議在登山前，進行幾次背負、長程的訓練，讓自己適應背負的感受，也可以透過重訓，來訓練上身的肌肉。推薦幾條可進行負重的登山步道，如果這幾條負重都輕輕鬆鬆，那就可以去挑戰合歡北峰啦！

-01【面天山向天山】背重走樓梯，訓練膝蓋也訓練有氧https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=6539

△階梯多，但距離不是太長，整體算是輕鬆練體能。

△腳程快的話的話時間很好安排，周邊交通方便。

△視野水水，但天氣多變。

△芒草季更推！

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02【筆架山連峰】北部三大岩場之一，攀爬、中級山原始路徑感一次訓練https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=7173

△建議走A 進 B 出的路線，自行開車則需要人接駁，大榕樹約1K處有公車！

△很適合作為北台灣的假日鍛鍊場，熱門但又不會像另外兩條岩場塞車爆滿，順順走。

△林蔭雖多，稜線上風大記得攜帶風衣。

△並不適合在雨天前往，霧多或是下雨都會增添攀爬的困難度。

-03【聖母山莊】第一次山屋健行，最初階的登山負重https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=788

△可單攻也可過夜，山屋完善，須登記。

△前4k路段簡單平坦，後1.6k階梯向上，適合作為初學者訓練。

△景色優美、水源充足、山屋功能齊全，要自備睡墊睡袋、食物。

△下午容易下雨起霧，建議早點開始行程。

-04【南港山縱走】從象山到南港山，階梯與長度的訓練！https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=78

△交通便利，可搭捷前往。

△全步道都是階梯，路途好走，可嘗試負重訓練。

△可眺望整個台北市景觀。

△攀岩路線已封閉。

-【吃好吃滿】山上吃好料，登山必備乾燥飯試吃報告！https://reurl.cc/GkkxLy

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【可以訂閱我的 vlog】 https://reurl.cc/VMQWA

【裝備談】來去高山避暑去！帳篷及裝備使用心得篇 https://reurl.cc/Rddr7r【山旅】雲海、杉木、小百岳，給新手的加里山建議心得 https://reurl.cc/244ZAX

- 我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！ 台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。

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