在魔幻時刻走象山
下午四點初頭，爬山的癮頭犯了。看看外面的天氣也在邀約我，把小紅背包揹起，用一個我出去一下的寫意態度，搭上了藍26，就往象山出發。公車搭到了市政府站，就開始徒步往象山站入山口前往。平常都是一早到象山爬山，沒想到下午一樣熱鬧滾滾。夏天跟暑假一樣都來到了尾聲，下午的天氣也不再那麼的溼熱，當微風出來，其實是蠻舒服的。今天的陽光溫柔，走在石階步道上，放眼望去都是斜陽從樹葉間灑落的陽光，就算是沒有樹木遮蔭的地方，也不會熱得令人難以忍受。反而可以拍到一些風清日麗的照片。雖然開始練習跑步了，但是一路往上又沒有均勻分配步伐的石階，走著走著還是會氣喘呼呼。以前抬頭看到以前一連串的石階，總會想要一鼓作氣往上衝；不過「登山前一定要知道的事」一書上有特別寫道透過減緩步伐速度來控制自己的心跳率（目標心跳率：（220-年齡）＊0.75），讓身體的乳酸濃度不要增加，這樣就比較不會精疲力竭了。簡單來說，就是把爬山的速度放慢到平常走路1/2左右。五點左右從登山口開始爬山，到了六巨石，就看到人潮站在大石頭上，拼命地拍著台北的地標；其實如果不是走到六巨石就要往山下走的話，往前再走一點點，也是可以拍到很美的照片。尤其是爬上了「奪魂」的天梯，那邊的眺望絕對不會讓人失望。
這時候大概已經過了一個多鐘頭，而我大概在平常練走的路線一半左右。這樣下去可能會走到天黑，雖然從來沒有一個人晚上在象山走過有點擔心，但又很想要一直往前走。那就走吧！隨著天色漸暗，喜歡看宮部美幸小說的我，對於自己身處在這樣的魔幻時刻，沒有太多的期待，反而有隱隱約約的不安；然而另外一方面，也覺得這樣的時刻的山特別的迷人。好佳在，有許多的攝影同好都有同感，所以在觀景台，就有滿滿的人潮，自己也是安心不少。七點的時候，路燈亮了，而台北市也是華燈初上。雖然不及東京倫敦巴黎香港的熱鬧，卻也有小城市的華麗跟溫馨，是屬於台北的城市味道。雖然說是一人登山，但沿路也有另一位單獨登山的女子。素未相識的兩人，有一股默契在互相陪伴著，都在彼此的視線內。直到一叉路，當我還在猶豫時，她選擇了虎山，笑笑地說：「這裡比較亮啊！」想想也是，就捨棄了平常的路線。此時換成她在前頭領路，在一路往下的階梯上，不得不說，他的速度好快啊！「登山前一定要知道的事」裡提到，下山時的著地衝擊是上山的兩倍。但此時也顧不了這麼多，就有點配合著他的步速，然後暗暗調整自己的步伐，盡量縮小步伐的寬度，每一階每一階踏實踩好，以降低衝擊。恩～該來做做伸展來放鬆跟愛惜今天如此拼命帶著我去看美麗城市的雙腳了：）
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