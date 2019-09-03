別有洞天的「三民蝙蝠洞」還可賞慈湖、雕塑紀念公園
位在桃園復興鄉的三民蝙蝠洞封閉好一陣子，終於在今年的二月底重新開放了，現在的三民蝙蝠洞經過整理之後步道鋪設的很完善，蝙蝠洞洞口的地面也鋪設了木質地面棧道，這樣地面比較不濕滑但感覺就好像有一點點不太自然，我還是比較喜歡以前的地面感覺比較自然些。車子就停在三民蝙蝠洞入口的停車場。哈~連涼亭都有蝙蝠的意象。入口處有步道的導覽解說圖，這步道很迷你只有短短的600公尺長，步道整建過平坦好走是一條很親民的步道。 順著步道緩緩行輕鬆又自在。旁邊的小溪也是流水潺潺。半路上有個涼亭和觀景台。終於走到洞口處看到了地面用木板架高了，記得以前來這裡常常有人在這烤肉和戲水，現在肯定不行的，只能來這裡野餐吧!
水量大的時候往往岩壁上會有水滴下來就像是水濂洞一樣壯觀喔!雖說是蝙蝠洞但要想看到蝙蝠的機率應該不高。來這欣賞彎月形的洞窟和瀑布還有翠綠的溪流是這裡的三大秘境，豐水期的時候來還能看到瀑布景觀，故這裡又有水濂洞的美稱! 離開三民蝙蝠洞之後我們慈湖走走，好久沒有走進慈湖想說順道看看有沒有憲兵交接給以觀看，可惜的是我們沒算好時間剛交接完!(失望~)也沒辦法進去去謁陵只好在陵寢外頭給蔣公行個禮! 來的時候是三月份慈湖的楓樹剛發出綠葉好翠綠，若是秋冬時節來就可以欣賞到不同的楓情唷! 慈湖風光明媚山明水秀很適合健行散步，一路上的無障礙步道也規劃得挺不錯的! 很難得現在在風景區能看到我們青天白日滿地紅的國旗在飄揚~ 憲兵交接且是來慈湖的重頭戲之一，可惜我們錯過時間點，現在到慈湖也沒辦法進去去謁陵，只能在外頭給蔣公行個禮了! 慈湖外圍的雕碩紀念公園也可以來看看，這裡有好多好多從各個機關學校拆除下來，或是善心人士捐贈的蔣公和少數國父的銅像，有的站立有的座著有半身的也有全身的，眾多的銅像聚集在一起，也讓遊客能一起緬懷蔣公當年的豐功為業。 旅遊拍照日期201903/16 三民蝙蝠洞交通資訊大溪交流道→大溪往復興鄉或慈湖方向→到三民圓環之後→過了「東安橋」→左轉基國產業道路直行3公里可抵達 延伸閱讀桃園。東眼山自導式步道挑戰小百岳 桃園。季節限定大溪中新里韭菜花海順遊大溪老街吃賴媽媽豆花桃園大溪。花海梵谷主餐廳浪漫彩虹花田(大溪花海農場)桃園大溪。季節限定大溪中新里飄九月雪桃園復興。東眼山國家森林遊樂區雨後慢步杉林間宜蘭。北橫復興橋。羅浮橋。明池國家森林遊樂區桃園。阿姆坪生態園區。石門水庫環湖登薑母島桃園復興。爺亨梯田水蜜桃花開了桃園復興。中巴陵櫻木花道賞花去桃園龍潭。三坑老街古厝花海桃園大溪。綠意盎然的落羽松大道桃園。小烏來最新景點天空繩橋&天空步道桃園。復興區中巴陵櫻木花道迷霧中賞櫻桃園大溪。季節限定的美景大溪落羽松大道賞櫻秘境。復興鄉中巴陵櫻木花道一起去拉拉山吧!北橫走著橋桃園。大溪老茶廠風華再現桃園大溪。好友相聚在後慈湖 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
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