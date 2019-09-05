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瑞芳「基隆山」之旅　巧遇藍尾四腳蛇

2019-09-05 22:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

基隆山位處於新北市瑞芳區，高588公尺，山勢陡峭似雞籠又稱雞籠山。因山勢高聳，位置緊鄰東海，基隆山在早期成為航海的重要指標，亦是九份地標之一。31f237c0c087b2e0782de7ab035f2d8d.jpg9475a48f418b126182abfa0dec1e819a.jpgaefa7fcfd50246955e4b6da3186df77c.jpg基隆山形貌多變，從海上正看山形似雞籠，所以舊時稱之「雞籠山」0cb521e501fa740a6d179d7ed3a2a5f7.jpg4b29d935d464f69413ddba0a5ddd5379.jpg若從瑞雙公路(金瓜石 )側看又似一位橫臥的孕婦，當地人俗稱之「大肚娘山」4e4e2374f6956bcbcd28e83342336977.jpg879f4ed061a343daece9dc139b3da470.jpg從瑞金公路(九份)看，像似富士山，故又有「基隆富士山」之別稱。fc82383ef802ac6b432dfdf69f2201fe.jpg8dd94a56645b3b73f236710cc67ae87b.jpg基隆山步道全長約1.2公里，步道石階陡峭往返所需時間約1小時。基隆山海拔高約588公尺，是座錐形死火山，沿途共有三座涼亭及觀景平台可休憩2ad94f8905dd1ef3693f529c05d5ebf3.jpgc40b3800f9cabca630f22be3b54344ee.jpgbd9a2fcc1cf43125244637d8fb0a8f83.jpg山頂視野佳可瞭望東北角海岸線，有三等三角點1109基石一座，是座親民的小百岳bf6b5219b84c99f5a8f7fe252daa340c.jpg60b74341c28ca7365a530d6bf446858d.jpg702e94af7b276b9c9aee584bd466a1b0.jpg6419050ec11138c63790eab1a179bd57.jpgf280e5e87e3d109ebaa0843d95e0286a.jpg午後步道旁「石龍子」超多，不知道是覓食或納涼。「麗紋石龍子」為石龍子科石龍子屬的爬行動物，俗名藍尾四腳蛇、四腳蛇。140b8308855110c2f4180ef5f811ac3a.jpg98ba7d76eccedbb25f7998fdac89e98a.jpg2b1ba740ca32b3122ff99b51030e785f.jpg牠是一種可愛近人的動物，有人當寵物飼養。無毒，因喜歡溜逛於石縫，狀似小龍，稱之「石龍子」。分布於中國長江以南、台灣及鄰近島嶼，生殖方式為卵生，每次可產下4~9枚卵。1c04f5d09418c31bc9bb923b046d1ce8.jpg

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48c7b13775574aa5671682de446d841d.jpg牠棲息於海拔2500公尺以下山區路旁草叢、石縫、樹根下。石龍子為肉食者，主要是吃昆蟲，包括蟋蟀、蝗蟲、甲蟲及毛蟲等。也吃蚯蚓、千足蟲、蝸牛、蛞蝓等足類動物。石龍子的運動方式類似蛇的滑行。474446d02cc54aedd7e0612e2ad6a6ef.jpg8479a4bcc1eecfb5c5e21ed57095076b.jpg2423f24a1b75660c5b50a2033e2a7c0b.jpg搭車方式:瑞芳火車站搭乘基隆客運788、825僅假日行駛、827至「隔頂」站，或搭乘基隆客運1062至「九份老街」站下車後步行可達步道登山口。瑞雙公路上的「不厭亭」1488a735fde6f77b940d1becea968e7d.jpgd48e0eb1b4eda4207aa6fbb4288eeb41.jpge6cb12e7c9bb99e19501c061576125bd.jpg

基隆步道公路

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