瑞芳「基隆山」之旅 巧遇藍尾四腳蛇

2019-09-05 22:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



基隆山位處於新北市瑞芳區，高588公尺，山勢陡峭似雞籠又稱雞籠山。因山勢高聳，位置緊鄰東海，基隆山在早期成為航海的重要指標，亦是九份地標之一。 基隆山形貌多變，從海上正看山形似雞籠，所以舊時稱之「雞籠山」。 若從瑞雙公路(金瓜石 )側看，又似一位橫臥的孕婦，當地人俗稱之「大肚娘山」。 從瑞金公路(九份)看，像似富士山，故又有「基隆富士山」之別稱。 基隆山步道全長約1.2公里，步道石階陡峭，往返所需時間約1小時。基隆山海拔高約588公尺，是座錐形死火山，沿途共有三座涼亭及觀景平台可休憩。 山頂視野佳可瞭望東北角海岸線，有三等三角點1109號基石一座，是座親民的小百岳。 午後步道旁「石龍子」超多，不知道是覓食或納涼。「麗紋石龍子」為石龍子科石龍子屬的爬行動物，俗名藍尾四腳蛇、四腳蛇。 牠是一種可愛近人的動物，有人當寵物飼養。無毒，因喜歡溜逛於石縫，狀似小龍，稱之「石龍子」。分布於中國長江以南、台灣及鄰近島嶼，生殖方式為卵生，每次可產下4~9枚卵。

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牠棲息於海拔2500公尺以下山區路旁草叢、石縫、樹根下。石龍子為肉食者，主要是吃昆蟲，包括蟋蟀、蝗蟲、甲蟲及毛蟲等。也吃蚯蚓、千足蟲、蝸牛、蛞蝓等足類動物。石龍子的運動方式類似蛇的滑行。 「搭車方式」:瑞芳火車站搭乘基隆客運788、825僅假日行駛、827至「隔頂」站，或搭乘基隆客運1062至「九份老街」站下車後步行可達步道登山口。瑞雙公路上的「不厭亭」。