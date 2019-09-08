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在陽光升起照耀的地方，與鎮西堡神木來場約會吧！

2019-09-08 21:30健行筆記 健行筆記旅遊書沒有的皮子跳格子

在陽光升起照耀的地方，與鎮西堡神木來場約會吧!上次跟大家分享司馬庫斯的巨木群(文章連結)，這次要來介紹新竹尖石另一處可看神木群的好去處，就是鎮西堡B區神木群! 鎮西堡神木群相對於司馬庫斯的巨木群，能給遊客看到的神木數量更多，也多了一些特色神木，有如同大老爺神木存在般的國王神木，另外，亞當與夏娃神木，也是相當著名的神木唷!鎮西堡，其泰雅族語原意為「陽光升起照耀的地方」，到鎮西堡神木區之前，小編想要先跟大家介紹鄰近的新光部落，相當值得一遊的地方。若能在假日於此住上一晚，也有機會接觸到泰雅族的部落文化與搗小米活動，因為不是每家民宿均有提供相關活動，建議在預約入住前，可以先電話聯繫確認相關事宜!▲新光部落有很多泰雅族的特色民宿!小編參加過蠻多次民宿主人盛情款待遊客的搗小米麻糬晚會，在晚會上，大家圍成圓圈坐在一起，聆聽著新光部落的故事。從泰雅族人的命名上，能夠得知泰雅族人對於家庭的重視，個人名加上父親名，一代傳著一代! 聽著部落長者唱起歌曲，伴隨著簡單舞蹈，傳達真摯的心意給遠道而來的貴客；而遊客也隨著舞蹈搖曳，以最快的方式融入這裡! 最後，搗小米麻糬的活動正式開始，由客人輪流搗小米，搗的過程中，還蠻能體會當中的辛苦，要費盡很大的力氣，才能將小米變成麻糬，配上花生粉與部落居民自製的花蜜，那種甜蜜滋味，令人著迷! ▲民宿主人高歌一曲，邀請大家一起站起來互動!▲現做的小米麻糬，配上花生粉跟蜂蜜簡直絕配，吃很多個都沒問題!在新光部落，除了參加民宿主人自行舉辦的活動外，在特定的日期，部落也會擴大舉辦活動，像小編跨年團就是來這裡此遊玩，當時晚會在新光國小舉行，隨著跨年倒數結束，天空滿滿的煙火星空，絢麗、亮眼，雖沒都市煙火這麼多，至今記憶仍回味無窮! ▲跨年晚會也有升起營火，讓大家自由的吃烤肉唷! ▲在靜謐的天空發射火花，照耀新光部落的天空!若有緣來此拜訪，建議可在社區緩慢步行，仔細感受部落點滴的生命力。像新光小學樹林裡的教室，讓小編記憶相當深刻，在大自然上課，是一件多麼美好的事情，原住民向來與自然和諧共處，學習與自然共生、共存，運用上天得來不易的資源，在此紮根生活!  ▲坐在椅子上、閉上眼，仔細聆聽大自然的蟲鳴鳥叫聲，心情就會很愉悅唷!結束部落行程後，還有一個重頭戲就是鎮西堡的神木群啦! 鎮西堡的神木群位於基那吉山、馬望山中間，海拔高度約1,700公尺至2,000公尺左右，相對於司馬庫斯的巨木步道，這邊神木群的步道較多原始森林，行進有一定的難度，尤其在下雨天更是要小心滑倒，之前帶隊時就遇過幾次團員滑到受傷的案例，這邊還蠻建議大家可以攜帶登山杖，會讓行進更加順利唷!▲通過河谷地形要小心，尤其在滿水期的時候，務必注意濕滑!▲雨後的木棧階梯也很危險，腳步踩穩在往上前進吧!鎮西堡的神木群分為A、B兩路線，A區神木群特色在於皇后、扁平兩棵神木，以及毒龍潭，路程較遠，部分路段路跡較不明顯，建議要有熟識的人帶才不會迷路唷! B區神木群的特色在於大部分的神木就是道路的兩旁，較容易親近，當中以國王神木、亞當與夏娃神木為主要特色!▲左亞當、右夏娃，讓人一看就能理解命名的由來唷(笑)! 國王神木小編覺得還蠻像大老爺神木的親戚，很難說誰長得像誰，國王神木的特色在於枝幹的生長呈現很像一頂王冠! 

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▲國王神木的王冠造型相當搶眼!▲鎮西堡B區神木群也能見到許多造型特殊的神木!今天跟大家分享的B區神木群，其步道多以原始森林為主，未見過多人為開發的路段，這部分的原始深受小編喜愛! 在森林中享受芬多精的洗禮，每一步都是沉澱與轉換心情，享受山林輕鬆愉悅的氛圍，生活不過如此。想要漫步在神木的故鄉嗎? 快來鎮西堡的B區神木群吧!

原文出處

神木民宿步道

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