全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「十分瀑布」位處新北市平溪區基隆河上游，為台鐵平溪支線的著名景點。從台鐵瑞芳站轉搭平溪線至十分車站，沿老街步行約十多分鐘至十分瀑布。 沿途經過眼鏡洞瀑布、四廣潭及觀瀑吊橋等景點，夏日瀑區可賞野薑花開。

十分原意即是「十份」，此地原有十戶人家於此開墾。由瑞芳站轉搭平溪線至十分車站，遊客多於老街放天燈祈福或步行至十分瀑布。

「靜安吊橋」鄰近十分車站與十分老街，建於民國36年。起初用途是運送煤礦，後因停採而改建為行人專用吊橋，藍白色橋墩很醒目。

「四廣潭吊橋」位於遊客中心前，橫跨基隆河，而橋下即為四廣潭。橋上往下望，可見河床佈滿孔洞，是受基隆河長年水流侵蝕所形成的壺穴。

「觀瀑吊橋」下的「眼鏡洞瀑布」，因洞如眼鏡而得名。觀瀑吊橋是欣賞眼鏡洞瀑布的絕佳地點，正好與鐵道橋並行，橫跨基隆河。

「十分瀑布」為台灣最大的簾幕式瀑布。落差高約20公尺、寬約40公尺，壯麗的水瀑、磅礡的氣勢。瀑下水潭極深，水氣長年瀰漫不散，經陽光折射，常見彩虹故稱「彩虹淵」。

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夏日可賞瀑區野薑花開，花香四溢。「野薑花」為薑科薑花屬植物，花開像似隻白色蝴蝶。薑花的嫩芽及花可供食用，塊狀莖可作薑的替代品及醃漬，葉可包粽。

於瑞芳車站購買80元一日劵，當天平溪線各站憑票自由上下車。「平溪車站」的老街不只有天燈及石底路，還有火車天上過的驚奇。

「菁桐車站」是平溪線上唯一留存至今的木造站房。

若購有一日劵，不要錯過依山傍海的深澳支線「海科館與八斗子車站」。

「瑞芳車站」是平溪線的轉乘站，也可由此轉乘客運往東北角及九份地區觀光。