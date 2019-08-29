樂遊金門 毋忘在莒 走訪太武山對望彼岸

2019-08-29 07:25 健行筆記 健行筆記孟明義



幸 福 金 門金門對台灣來說是戰地堡壘 也是護衛寶島的最前哨一直以來他呈現的總是823砲戰，古寧頭大捷印象歷史 時代再變 金門已經由軍事地位慢慢轉型成為旅行中很不一樣的祕境 分享 facebook 建功嶼的摩西分海穿越在吾江口的的海域 黑泥般的沙灘曾幾何時摩西帶著以色列人為了避開埃及人的追殺 紅海上高舉權杖讓海潮左右分開 這裡卻是水上堡壘抵禦敵人強登的戰所 想想潮退後的瞬間 猶如摩西般的情節 孤島距離大陸廈門10公里 卻遠離台灣約200多公里那一年的槍林彈雨 在補給後勤可以說是島孤 幸虧軍民強烈的一份心守住這灘頭陣地 軌 條 砦海防線上最突兀的防禦設施 反登陸利器潮汐起伏 這原是國軍撤退大陸帶回的鋪設軌道 卻因當時 時空背景促立在海邊上 也許你會覺得跟海邊沙灘的美有這掃了興但也可以呈現 告知下一代曾經有人冒死抵禦敵人 人文歷史 邱良功母節孝坊 「閩臺第一坊」要曉得金門的開發可是比台灣早 這裡有著很多朝代留下的足跡 明朝戰亂更是讓金門風雨飄搖這裡有著忠孝節義 更有著遠離國度思鄉情愁 小島如今已經截然不同 駐足在此可以感受到很多不一樣的故事 金門賀呷的美食 炒泡麵那個國共不兩立的時代 鎮守金門號稱十萬大軍 人潮洶湧店家準備的麵條或是食材總會在瞬間被吃空 就已泡麵和著蔬菜 肉絲 蛋 拌炒著 儼然成為飄香在金門島嶼上一份特色小吃旅遊行程:2019.07.12-14 三日戰地之旅+料羅灣長泳未果07/12 清泉崗-尚義機場-紅屋頂民宿-喜相逢牛肉麵燒餅-太武山-海印寺-信元海產07/13 紅屋頂民宿-金湖鎮津味廣東粥，海蚵麵線-料羅灣泳渡-陳景蘭洋樓-金湖鎮風獅爺-成功鍋貼-成功海防坑道-金城鎮-建功嶼-莒光樓-金門古崗樓古崗湖-翟山坑道-珠山聚落-模範街-Balance義式冰淇淋時令蔬果-邱良功母節孝坊-阿公ㄟ豆花-金湖鎮阿芬海產店-喝一杯海鮮快炒07/14 紅屋頂民宿-金沙遠來興小吃店廣東粥,餛飩加料，炒泡麵-金沙無名特好吃油條,芝麻球,花生湯-閩式燒餅-軍中樂園拍片場地陽翟老街-金東電影院-金沙鎮風獅爺-獅山砲陣地-山后聚落-金門民俗文化村-馬山觀測所-古寧頭戰史館- -北山古洋樓-金門北山播音牆-北山斷崖-慈湖-慈湖落日觀海平台-慈湖三角堡-夏日精靈˙栗喉蜂虎-雙鯉湖-雙鯉濕地中心南山聚落-三眼井-尚義機場 2019.07.12 清泉崗國際機場 AM:11:10這次出發最主要是參加~~金門料羅灣長泳活動也是我常說得台灣長泳~花最貴的一趟游泳活動 哈哈 碰巧在機場碰到好友救生教練 賴如靖 與成人游泳協會的朋友也不約而同的共襄盛舉 很多的時候~巧遇~就是那麼得自在 紅屋頂民宿我門橫渡的料羅灣位於金湖鎮 考量在隔日出發報到或活動結束回到住宿可以更方便就選擇入住在這可以望海潮的民宿 民宿主人老少都很熱情 的招呼我們金門縣金湖鎮漁村78號 0900 638 868 喜相逢牛肉麵燒餅到了民宿後先填飽我們飢腸轆轆的肚子當然來到金門總會先考慮吃碗牛肉麵 網路有很多人介紹不一樣的店家我在旅行時總愛請問在地人 他們喜愛的口味是哪家 民宿推薦在金湖鎮市區的喜相逢想想相逢自是有緣 就這間 出發 喜相逢小吃店 金門山外老街的老口味哇~~77年就成立的老店 燒餅跟刀削麵是這裡一大特色沒有很豪華的裝潢 卻有著溫馨的一面 不做作 不刻意的老店面金門縣金湖鎮復興路5號 08 233 3064 MENU 上的價位 絡繹不絕的客人 不到中午12點 就已經把店裡面的餐桌給佔得滿滿好在老闆一看就知道我們是外地人 趕緊挪個位置給我們 所以眼前一看還真的都是金門腔的在地人 手揉麵糰一刀刀削得麵條下鍋 他都會說慢慢來面才煮得好吃現擀麵現削麵 相對的就是好好控制火侯煮出有口感的一碗麵 滷菜200元滷菜上桌 不好意思^^這裡點滷菜不是你夾什麼 就切什麼 算多少錢?而是你要說價錢 分別為150元，200元，250元，300元，由店家搭配上桌 真可愛的出菜模式這樣也好 可以不用浪費多一點人力 簡單上菜 畢竟刀削面上的過程就費點人力。 刀削牛肉麵 90 元這湯頭不比一般的牛骨或是滷牛肉湯頭 微甜香味撲鼻 湯底看得透清麵條Q彈有嚼勁 配上一口看似乾柴的黃牛肉 入口卻是嫩香的口感湯汁更是無法形容的美味 很不一樣 難以形容 倒是麵條量還是少了點 哈哈 刀削牛肉拌麵 90元滷好的牛鍵在牛筋的得分層片切下 和著刀削面融著牛肉湯汁 灑上點綴著蔥花就沒有在裡面添太多的調味料 簡簡單單的拌麵吃起來美味彈牙 閩式燒餅 12元 一個脆度口感 分甜的跟鹹的 餅內中心鑿空著 微微的內餡甜的恰到好處 鹹的微香撲鼻咬下咯滋喀嗤滋 脆度 餅上的白芝麻隨著入口襯托著整個不可思議的燒餅 簡單是金門人的美食初衷 手工水餃 5元 一個內餡包著些許韭菜混著高麗菜及肉末打水打得恰到好處 咬一口微微的肉汁流出 這還真算是道地的老鄉外省口味 -太武山-吃飽了喝足了 輾轉到金門的小百岳拜訪 太武山腦海中就浮現出孩提時候總會隨著軍人父親不斷的移防毋忘在莒 也是每個軍民常朗朗上口的四個字就刻在太武山立石上 前副總統陳誠所題的「太武山公墓」是公墓也是忠烈祠，黨國大老周至柔所題的「正氣千秋」及郭寄嶠題的「浩氣長存」 太武山有三個登山口一條玉章路太武公墓旁 。一條叫蔡厝古道 。另一條叫斗門古道我們就由太武山公墓旁去探訪金門的精神指標 太武公園（太武山公墓）為古寧頭戰役、大二擔戰役、南口島戰役等戰役壯烈犧牲的將士們的安息之地 自太武山公墓北側玉章路口起至太武山「毋忘在莒」勒山石前或深入「海印寺」，約莫有二公里的路程，面對公墓前的石獅子 左側前往玉章路前往 遠方是中華電信的發射台 提醒你一下 到金門有很多角落是會被轉換到中國電訊 可千萬別開到漫遊 公墓旁就是一處軍營 順著這條路徑緩緩而上

玉章路牌坊

延平郡王觀兵奕棋處

2019搶灘料羅灣～第17屆金門海上長泳

慈 湖 三 角 堡