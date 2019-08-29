樂遊金門 毋忘在莒 走訪太武山對望彼岸
2019-08-29 07:25健行筆記 健行筆記孟明義
幸 福 金 門金門對台灣來說是戰地堡壘 也是護衛寶島的最前哨一直以來他呈現的總是823砲戰，古寧頭大捷印象歷史 時代再變 金門已經由軍事地位慢慢轉型成為旅行中很不一樣的祕境 建功嶼的摩西分海穿越在吾江口的的海域 黑泥般的沙灘曾幾何時摩西帶著以色列人為了避開埃及人的追殺 紅海上高舉權杖讓海潮左右分開 這裡卻是水上堡壘抵禦敵人強登的戰所 想想潮退後的瞬間 猶如摩西般的情節 孤島距離大陸廈門10公里 卻遠離台灣約200多公里那一年的槍林彈雨 在補給後勤可以說是島孤 幸虧軍民強烈的一份心守住這灘頭陣地軌 條 砦海防線上最突兀的防禦設施 反登陸利器潮汐起伏 這原是國軍撤退大陸帶回的鋪設軌道 卻因當時 時空背景促立在海邊上 也許你會覺得跟海邊沙灘的美有這掃了興但也可以呈現 告知下一代曾經有人冒死抵禦敵人人文歷史 邱良功母節孝坊 「閩臺第一坊」要曉得金門的開發可是比台灣早 這裡有著很多朝代留下的足跡 明朝戰亂更是讓金門風雨飄搖這裡有著忠孝節義 更有著遠離國度思鄉情愁 小島如今已經截然不同 駐足在此可以感受到很多不一樣的故事金門賀呷的美食 炒泡麵那個國共不兩立的時代 鎮守金門號稱十萬大軍 人潮洶湧店家準備的麵條或是食材總會在瞬間被吃空 就已泡麵和著蔬菜 肉絲 蛋 拌炒著 儼然成為飄香在金門島嶼上一份特色小吃旅遊行程:2019.07.12-14 三日戰地之旅+料羅灣長泳未果07/12 清泉崗-尚義機場-紅屋頂民宿-喜相逢牛肉麵燒餅-太武山-海印寺-信元海產07/13 紅屋頂民宿-金湖鎮津味廣東粥，海蚵麵線-料羅灣泳渡-陳景蘭洋樓-金湖鎮風獅爺-成功鍋貼-成功海防坑道-金城鎮-建功嶼-莒光樓-金門古崗樓古崗湖-翟山坑道-珠山聚落-模範街-Balance義式冰淇淋時令蔬果-邱良功母節孝坊-阿公ㄟ豆花-金湖鎮阿芬海產店-喝一杯海鮮快炒07/14 紅屋頂民宿-金沙遠來興小吃店廣東粥,餛飩加料，炒泡麵-金沙無名特好吃油條,芝麻球,花生湯-閩式燒餅-軍中樂園拍片場地陽翟老街-金東電影院-金沙鎮風獅爺-獅山砲陣地-山后聚落-金門民俗文化村-馬山觀測所-古寧頭戰史館- -北山古洋樓-金門北山播音牆-北山斷崖-慈湖-慈湖落日觀海平台-慈湖三角堡-夏日精靈˙栗喉蜂虎-雙鯉湖-雙鯉濕地中心南山聚落-三眼井-尚義機場2019.07.12 清泉崗國際機場 AM:11:10這次出發最主要是參加~~金門料羅灣長泳活動也是我常說得台灣長泳~花最貴的一趟游泳活動 哈哈碰巧在機場碰到好友救生教練 賴如靖 與成人游泳協會的朋友也不約而同的共襄盛舉 很多的時候~巧遇~就是那麼得自在紅屋頂民宿我門橫渡的料羅灣位於金湖鎮 考量在隔日出發報到或活動結束回到住宿可以更方便就選擇入住在這可以望海潮的民宿 民宿主人老少都很熱情 的招呼我們金門縣金湖鎮漁村78號 0900 638 868喜相逢牛肉麵燒餅到了民宿後先填飽我們飢腸轆轆的肚子當然來到金門總會先考慮吃碗牛肉麵 網路有很多人介紹不一樣的店家我在旅行時總愛請問在地人 他們喜愛的口味是哪家 民宿推薦在金湖鎮市區的喜相逢想想相逢自是有緣 就這間 出發喜相逢小吃店 金門山外老街的老口味哇~~77年就成立的老店 燒餅跟刀削麵是這裡一大特色沒有很豪華的裝潢 卻有著溫馨的一面 不做作 不刻意的老店面金門縣金湖鎮復興路5號 08 233 3064MENU 上的價位絡繹不絕的客人 不到中午12點 就已經把店裡面的餐桌給佔得滿滿好在老闆一看就知道我們是外地人 趕緊挪個位置給我們 所以眼前一看還真的都是金門腔的在地人手揉麵糰一刀刀削得麵條下鍋 他都會說慢慢來面才煮得好吃現擀麵現削麵 相對的就是好好控制火侯煮出有口感的一碗麵滷菜200元滷菜上桌 不好意思^^這裡點滷菜不是你夾什麼 就切什麼 算多少錢?而是你要說價錢 分別為150元，200元，250元，300元，由店家搭配上桌 真可愛的出菜模式這樣也好 可以不用浪費多一點人力 簡單上菜 畢竟刀削面上的過程就費點人力。刀削牛肉麵 90 元這湯頭不比一般的牛骨或是滷牛肉湯頭 微甜香味撲鼻 湯底看得透清麵條Q彈有嚼勁 配上一口看似乾柴的黃牛肉 入口卻是嫩香的口感湯汁更是無法形容的美味 很不一樣 難以形容 倒是麵條量還是少了點 哈哈刀削牛肉拌麵 90元滷好的牛鍵在牛筋的得分層片切下 和著刀削面融著牛肉湯汁 灑上點綴著蔥花就沒有在裡面添太多的調味料 簡簡單單的拌麵吃起來美味彈牙閩式燒餅 12元 一個脆度口感 分甜的跟鹹的 餅內中心鑿空著 微微的內餡甜的恰到好處 鹹的微香撲鼻咬下咯滋喀嗤滋 脆度 餅上的白芝麻隨著入口襯托著整個不可思議的燒餅 簡單是金門人的美食初衷手工水餃 5元 一個內餡包著些許韭菜混著高麗菜及肉末打水打得恰到好處 咬一口微微的肉汁流出 這還真算是道地的老鄉外省口味-太武山-吃飽了喝足了 輾轉到金門的小百岳拜訪 太武山腦海中就浮現出孩提時候總會隨著軍人父親不斷的移防毋忘在莒 也是每個軍民常朗朗上口的四個字就刻在太武山立石上 前副總統陳誠所題的「太武山公墓」是公墓也是忠烈祠，黨國大老周至柔所題的「正氣千秋」及郭寄嶠題的「浩氣長存」太武山有三個登山口一條玉章路太武公墓旁 。一條叫蔡厝古道 。另一條叫斗門古道我們就由太武山公墓旁去探訪金門的精神指標 太武公園（太武山公墓）為古寧頭戰役、大二擔戰役、南口島戰役等戰役壯烈犧牲的將士們的安息之地自太武山公墓北側玉章路口起至太武山「毋忘在莒」勒山石前或深入「海印寺」，約莫有二公里的路程，面對公墓前的石獅子 左側前往玉章路前往遠方是中華電信的發射台 提醒你一下 到金門有很多角落是會被轉換到中國電訊 可千萬別開到漫遊公墓旁就是一處軍營 順著這條路徑緩緩而上
玉章路牌坊
玉章路即是太武山的登山道路，全長約3.5公里，先總統蔣公取名「玉章路」，就是為了紀念1954年到1957年，當時的金防部司令官劉玉章將軍劉玉章將軍雕像
1954年接任金門防衛司令官， 任內指揮「九三砲戰」，領導金門開挖山洞、掘戰壕、鑿地道，建構鋼筋混凝土陣地，開闢太武山登山公路，以至於後來的「823砲戰」其間，減少國軍人員的傷亡，並且保護了各種軍事裝備。
花崗岩的地形 沿途有很多林相 植物 在這黃色護欄的呵護下以往是戰備跑道的車來車往 如今卻是一探金門精神指標的悠哉步道
這裡可以遠望慈湖 對面山稜線的雷達站 霧就慢慢拉開一層面紗 酷熱的天氣已消暑了許多
已經有很多旅客漫步在雲端般的與我們擦身而過眼前的眼前過往是軍人環視周圍 如今卻是個不得不來的景點 沒到太武山枉稱來過金門
巨石林立 蔓藤不時伸出爪子攀在這大巨人身上
我們先往海印寺前往 回程再好好敘述太武山過了太武山就看到一個刻著~佛字~的巨石 旁邊就是梅園 想不到離海拔低的地方還有梅花開的地方
心中有佛 處處是佛 我們兩個在此駐足
我在太武山練功夫海印寺古剎又稱太武巖寺
山上岩石長得如同印章篆刻，「海印」就成為當地人的稱呼，為太武山12奇之一「海山第一」石門關及後山「古石室」等宋明時期建築
民國77年(公元1988年)寺外的「海山第一」石門關，公告為金門縣定古蹟，民國98年(公元2009年)再將海印寺的大雄寶殿登錄為歷史建物。
高度不到5公尺的小門，以石塊堆砌而成。石門關上並有晚明儒將盧若騰所題橫額「海山第一」
台灣宗教百景之一
太武山凹下的神秘 這裡有著我說不出來的感覺 會讓自己的心靜下來安 心 石
大雄寶殿下方的安心石，原為海印寺建廟前廟地裡的一塊花崗岩巨石，相傳撫摸石頭，可獲得無上能量。在玻璃牆上並有註明祈福方式，以左手摸心、右手摸石，並默念佛˙號，即可讓心情平靜太武山 毋忘在莒 莒勒石
先總統蔣公親頒題字的「毋忘在莒」用來激勵軍民 高有數十丈
太武山為金門第一高峰，海拔僅有253M，小百岳#099，是金門的至高點，整山是由花岡岩生成可以望海又可以爬山的金門 山雖不高卻有著磅礡的氣勢 也可以好好的體驗心中一直解不開的戰地故事
這兩位胖子夫妻 一個身輕如燕 一位氣喘如牛也圓了慧蓮跟碧新離島金門未曾造訪的心願
太武山 恭喜你又認證一座小百岳 倒影塔距離太武山前
坐落於「延平郡王弈棋處」後方石寶頂塔七級，八角型，高5.76公尺，塔制是葫蘆型，是明初周德興在金門建三塔（茅山塔、文台古塔、倒影塔）之一塔頂刻有「文峰聳秀」四字，現存原「峰」、「秀」、「聳」字石傳說是由於山高塔長，夕陽常把塔影拉得長長的，倒映於海面上，吸引著海裡魚群結隊環遊於塔影中
倒影塔觀景平台 登上奕棋處可清楚俯瞰金門各角落，遠眺大嶝、二嶝島、台灣海峽眼前一塊塊的拼布 是往山后方向的田地 慢慢的被霧器給遮擋著 卻有著神秘的幽靜
延平郡王觀兵奕棋處
當年鄭成功與官兵奕棋及運籌帷幄用兵之地
延平郡王奕棋處是在一個巨大的岩洞內，洞深13公尺，寬7公尺，高4公尺
體驗鄭成功對弈下棋的感覺
榕樹攀附在巨石洞 山的置高點 真的是可以討論軍情的地方信元海產店 - 湖下店
在地的海鮮店口耳相傳的巷弄美食之前到金門朋友招待 對這裡印象深刻 再次造訪也是同樣的朋友被我要求要再來這古老的房屋美食
順著巷弄進去 不起眼的角落 花崗岩砌成的牆壁有著土屋的砌成 就一盞黃燈指引 就進入這秘境美食
穿梭在老宅的廳堂 不說還真的不知道這是間海產店
宛如四合院的土厝 卻有著密密麻麻的美食節目來這裡報導可以了解這裡的美味一定是不可思議
牆上都是電視美食家的報導相片 不用太複雜 好好得把味道煮出來 任何的奢華都比不上
推薦正常就是保證 何況曾經來過~忘不了的美味
店家前的庭院 這裡很簡單 有老屋的味道就有在地的精神
從我們金湖鎮島上的東南方 我們已趨車到了西北方對稱的金寧鎮 湖下60號
生命自有出口 生機的綠蔭
高粱酒的空瓶 堆積出這裡醉暈暈的美食天堂 夜慢慢深了 肚子開始咕嚕咕嚕叫著蛤 拌 麵
蒸煮過後的蛤仔湯汁下去攪拌 點綴著紅蔥頭這道麵條很有海鮮的~鱻美味炒文蛤
飽滿的肉質 滴落下的湯汁沒有瞬間喝到 卻已經被店家拿去和麵條白 丁 蝦
簡單的料理最好的處裡~就是用最平常的 樸實的做法 保留其鮮味 不加任何佐料炒 風 螺
蒜仁 蔥花 辣椒 九層塔 搭配 下酒小菜 吸得好爽蛋炒蛋 特色主菜
雞蛋下去與魚蛋混和在一起蛋中有蛋的海鮮美食 很重的蛋香味道 吃起來有幼魚蛋~咖滋咖滋的脆度聲炒 沙 蟲
來到金門這道美食不吃還真的也不算到過金門沙蟲的處理是很麻煩的 要不斷的清洗蟲體內的沙石子給清洗乾淨再來捕抓沙蟲只能用手工 這道盤中美食要耗費多少人力才能呈現上桌有人會說這道菜 口感脆脆的像脆腸 卻有著說不出的美味 一點都不腥躁紫 菜 海 蚵 湯
金門退潮採摘的紫菜 天然得最好在加上霸氣的海蚵的量 讓這鮮美的湯頭讚不絕口紅 燒 魚
金門島四周都是海 再炊煮任何美食 其實鹹味是很簡單低鈉的一道紅燒魚 加少許的蒜頭拌炒 雖是紅燒卻很清淡的養生味道炒 魚 肚
拌炒著蒜苗 吃起魚肚 脆度很夠也易咬碎像吃著雞胗 卻有著海鮮的口味07/13紅屋頂民宿 金湖鎮風獅爺
用來替人、家宅、村落避邪化煞。 由於東北季風旺盛，福建南部的居民就設立鎮風的辟邪物來鎮風驅邪，最多的鎮風辟邪物就是風獅爺金湖鎮 津味廣東稀粥 五十年的老店
很多美食都聚落在市場附近 所以也造就這裡的商圈金門縣金湖鎮中興路44號
這裡的水煎包也是一道很棒的早餐 現包現煎 料多實在
阿姨老闆娘跟我們訴說老店的過往很豪邁的跟我聊起這裡得一段故事熬了一大鍋的湯頭 現煮粥品好美味
民國60年開的老店 是一份感覺 更是一份 那些年留下的戰地傳承
我們來的早 吃飽喝足 準備去料羅灣長泳這裡的店家都很樸實 當然啦~牆上都是美食節目拍攝的保證混蛋粥 70元
肉丸加上肉片在放上豬肝 打上蛋花 最後芹菜提味 灑下胡椒粉 味道跟台灣的粥品來比較 味道棒 湯頭更不在話下 沒有台灣的粥品口味那麼的重海蚵麵線 80元
石蚵~在金門的海岸旁 都會看到有的架著蚵棚 有的長在石頭上的野生味道因為隨著潮水的孕育海潮過大 石蚵是沒有我們本島的那麼大顆 但鮮味卻特別的有海味搭配麵線煮出一碗 不可思議的清淡鮮甜的麵線料理香芋石蚵粥 80元
用芋頭下去搭配石蚵 煮出來的芋香鮮蚵美味 嚐在嘴裡 太美味了水煎包一顆15元
裡面的餡料超多超霸氣 吃一顆就覺得很飽
2019搶灘料羅灣～第17屆金門海上長泳
美美的在主辦單位的海報前留下倩影
上個月才參加賣命的浪頭過高澎湖長泳5000公尺~至少漫無目的多游了2000公尺這次來還特別看看金門的警戒做得如何 他們很用心早已待命 警戒長泳線上兩旁 也鬆了一口氣很多的活動真的是看主辦單位的用心與否 但我也不否認很多人默默付出 有了前車之鑑更不要因噎廢食 下次辦得更好
我們的隊名 娃娃隊我可愛貓的名字
做做暖身運動
料羅灣泳渡 做完操 大會評估浪過大 停止長泳活動大家一聲嘆息聲 哇哇~~但今年宜蘭長泳。澎湖橫渡。都出事了 主辦單位的考量是正確的 何況浪潮比前兩次還要高 風還要大安全第一 平安回家 下次見了!
雖然我們兩個默默的看著料羅灣 其實左邊的胖子還宿醉中!
第17屆的搶渡料羅灣下次18屆再見面喔!-陳景蘭洋樓-（陳坑大洋樓）
成功舊名就是陳坑 因而得名 金門現今最大的洋樓，屋身磚砌抹灰為主 。山牆上則刻有1921的字樣紀念落成的年代
1949年後陳景蘭洋樓被部隊徵用 改成金門官兵休假中心 拱門上的名稱就是如此刻畫上
金門陳坑人陳景蘭先生出資建造，落成後部份樓房做為尚卿小學，尚卿佑是陳坑更早的地名任用陳文溫為校長，供陳坑當地人免費就學，造就了成功村『一門三博士』的美話
金門日報的角度看陳景蘭陽樓側面金門當地的蚵殼燒成白灰，再混荷蘭進口的水泥所抹，整層樓一共有50個拱門
烈陽下的建築物 卻因建築物的色彩顯得更有說不出來當年風光的一面起造時間四年花費四萬元，等同現在的幣值一千多萬 陽樓上還題著景蘭山莊
蘆溝橋事變 這裡成為國軍臨時醫院 所以裡面有展覽當時遺留下的醫療器材每一份古蹟 都有一段想回憶跟想遺忘的故事 那些日子裡很多的無情戰事 總是讓人民不知所措
陽台外都擺有復古的桌椅供旅人稍作休息蔣介石與鄧麗君都曾在此地駐足過 可見它的重要性
一，二都是展覽室還有留著官兵休閒的設施「金湯公園」改名為「官兵休假中心」
遠望料羅灣的海景 這裡曾經國軍搶渡供應補給上岸 誰能知道那日823砲戰的烽火連天是多麼的慘烈
效忠領袖 在遠遠的公園裡寫著當時的日子 軍政時代很多都是無法言喻的表達心中的意念
縷空的天井 曾幾何時 來往駐足的旅人 總是會抬頭看看這裡的天空想的未來跟以往總是有落差 但每個駐足點都是一個殘留拼貼的歷史
八二三砲戰時遭受砲彈的猛烈攻擊，洋樓損壞嚴重、殘破不堪，後民國97年經過修復後始再開放參觀金門日報
是金門縣政府在台灣金門的一份報紙。 它的前身是來自江西南城的中華成池報，在中國內戰後退回了金門。金門每日新聞於1965年開始出版
要進入洋樓左側看見一棟老式土樓般花崗岩砌成的建築物我是一位很愛舊屋老宅的人 可以的話也許在這有觀光人潮才有人的島上 開個自在咖啡廳 悠哉的讓來往的旅人 聽我說故事 道金門-成功鍋貼-1963年開始
非吃不可的美食 鍋貼 還有各式的菜餚 不是只有單一品項第一代陳允南將事業沿續到現在第二代，除招牌鍋貼外，這裡還有一些山東大菜 讓我們進去瞧瞧 品嘗一下金門縣金湖鎮正義里成功99-4號 08 233 3979
可以的話先預定 11:30營業 但很快就客滿
成功鍋貼的故事 跟店家推薦的菜色人客開始絡繹不絕的湧上 我很像記得老闆是跟一位山東老兵學做鍋貼 慢慢的在此打出名號成功鍋貼 每顆7元
鍋貼一定要來一份，有強調一份正好起鍋三十顆可以大家一起享用，外皮酥脆有口感，內餡多汁感覺不太像我們平常吃的鍋貼倒像是水餃 上桌前會淋上蛋汁讓他附著在鍋貼上 有濃濃的蛋香味 很不一樣的美味海蚵煎蛋 中 250元
金門道地的海石蚵卻是金門最特色的美食 沒有本島的飽滿卻是天然生長混合在蛋裡煎出來 口感蛋香 超鮮味美 微微加上一些九層塔 塔香夠是一絕 好下飯芋頭豬腳(紅燒) 中 280元
豬腳的肉質並沒有滷到軟爛 大小適中的豬腳塊 正好在火侯上滷的彈Q 卻容易入口裡面搭配著芋頭熬滷 鬆軟卻沒有讓滷汁變混濁的芋頭香撲鼻 兩種食材搭配下 堪稱不可思議的美味香酥排骨 中 300元
排骨醃製得恰到好處 在現炸的排骨肉 咬下還微微的肉汁浮現出醃製的香料味搭配店家小黃瓜泡菜 讓油膩味道變得清淡可口 店家強力推薦酸辣湯 大 160元
霸氣的酸辣湯 裡面得蛋花 肉絲 木耳 豆腐 蔬菜在加點筍絲 一大碗我們四人還是把他喝飽喝滿 料多實在不像離島酸辣湯炒空心菜 小 80元
這就不用介紹了 只是他們炒菜搭配薑絲 辣椒 少了蒜頭味 我就覺得菜變青澀了許多成功海防坑道/成功海灘
每年４至6月成功海灘有機會看見~藍眼淚
崗岩盤鑿而成的成功坑道，位在熱門景點陳景蘭洋樓前方是個小而美的指揮所 並融合了岸坑道 民防坑道兩項功能路口處的戰車堡壘 面向料羅灣海域
戰車碉堡停放一M-41戰車供近距離接觸。總長560公尺的坑道以中興亭為兩邊的分界點於1963年完工
天氣酷熱這裡卻有微微的濕氣 讓這坑道在地下的坑道中顯得像冷氣房
內有陳列57戰防砲，90高砲，指揮部，軍官士兵寢室廚房廁所 不愧是做反登陸的前哨站
迂迴的做戰工事 曾幾何時死守金門島上的軍人也隨著政治立場不斷改變 慢慢得很多人抹滅了他們的存在昔日的老兵沒有不在 只是凋零 感慨 萬千-金城鎮-建功嶼-
金門版的摩西分海 卻有著不一樣的思維 因為這裡所有的地方都曾經是戰地堡壘 建功嶼也不為過建功嶼位於金城南門的浯江溪口，面積約500平方公尺，又名董嶼、珠嶼、鰲嶼
順著這個康莊大道而下 就可以看到奇蹟
潮起潮落的瞬間 一個連接到另一端的祕境石板步道 此時退去的海潮已讓我們走入摩西的故事情節
海灘旁的軌條砦 佈滿了石蚵 卻已無法褪去 它的精神指摽 防禦的本能
石板道兩側高大的「牡蠣人」
裝置藝術 卻也是大家熟悉打卡地點
烈陽高照的步道卻抵擋不住造訪這神秘的島嶼沿途還可以看見潮間帶一些神秘訪客跟物種
金門本島與烈嶼之間海面的衛哨，一嶼堅守如砥柱中流，「建功砥柱」因此得名
大家趕著潮汐得落差 一個跟著一個來到這堡壘
金門新十景之一，金門建功嶼(W038據點)
島上已慢慢綠化 成就一處小公園 再也看不到當時的緊張對壘
走上建功嶼置高點 望著遠處對岸 隱約可以看到廈門的建築物
海岸邊的灘頭 架著石蚵的棚架
島上豎立的鄭成功石像望著故鄉福建南安
蹲下可以看的視野更廣角 這裡的一切總有那份靦腆的軍事情節莒光樓
眼前的眼前成為金門征戰時期最具代表性的地標
建築建於西元1952年，是為了表彰在古寧頭戰役中的國軍官兵而建，也傳達「固若金湯，雄鎮海門」的戰地精神如今最幸福的莫過於金門人 活過來的感覺已早早拋去那年的生離死別
莒光樓與「毋忘在莒」勒石同樣成為戰地金門著名的地標性建築
可愛的電話亭以金門二字為一個構圖
你在幹甚麼 耍寶喔 還是提供軍情給對岸
每個角度都能顯示出莒光樓的美
莒光樓位於金門縣金城鎮，是一幢仿古宮殿式的三層樓建築，建於民國41年（西元1952年） 胡璉將軍的青天白日勳章為鎮樓之寶
看他們一家四口 很悠哉的準備跳躍 每個國度每個情節因人而異沒有不好玩的地點 只有不踩出一步去欣賞它的意境 體會它的不同
留影莒光樓 對這兩位女士都是第一次來到金門-金門古崗樓古崗湖-
古崗湖是金門目前所剩 唯一的一座天然湖泊，四周有梁山、紅山、大帽山以綠意環抱天晴時波光粼粼，湖光山色描繪 我們沒預設旅遊地點 在傍晚的時候 遇見最美的紅樓
古崗湖上有座古色古香的古崗樓，建於西元1964年，由台北淡水的畫家、修廟專家、古物收藏家莊武男先生負責建築
古崗湖原稱古坑，位於金門城東門外樓高三層，達16公尺，朱樑碧瓦，重簷迴廊，相當古色古香。湖西面的獻台山是發現明朝魯王疑塚處，名勝古蹟蘊於一處。
慢慢的夕陽 鴨蛋黃出現了 湖面的倒影 讓我們沒有錯過這突來的美景這裡強調一下這裡的公廁 可是金門評比第一名 乾淨清潔的公共設施 真是如此 我也在這裡舒坦發洩 哈哈翟山坑道
鬼斧神工的軍事傑作就在眼前，坑道盡頭接引著深不見底的海水卻感覺可以悠遊在水面渡船而過 悠遊在坑道的深度 滴滴答答的水聲 像敲起鼓來的音樂旋律
坑道前展示著各式當年淘汰的船艇
坑道口即將進入神祕的穿梭隧道
走到哪裡都有 毋忘在莒
堅硬的花崗石 在軍人慢慢鑿開一個不可思議的坑道
戴上安全帽 營業時間到晚上六點我們也是今天最後一批客人 整個坑道包場 隨便我們呼喊 遠處傳來的回音 很是震撼
金門古崗村古崗湖東南方，為一A字型戰備水道一個坑道全長101公尺，寬約6公尺，高約3.5公尺另一個水道呈A字形，全長357公尺，寬約11.5公尺，高約8公尺。 民國50年為因應戰爭所需而開挖，耗時5年才完成
慢慢的我們開始走下階梯 就可以看到這 人定勝天~鑿出的坑道
戰時供登陸小艇搶灘運補用，坑內並有停靠碼頭。翟山坑道內由人工穿鑿，工程雄偉媲美擎天廳；坑道外海浪澎湃，潮聲勢壯。 於87年7月正式開放
這裡看到海水流入渠道 也見證歷史的瞬間
也有人說他像間住宅隱身在坑道之間的桃花源
來來往往已不復見軍人穿梭在這裡的忙碌 卻可以感同深刻的知道當初鑿洞的辛酸淚痕
翟山坑道臨近海岸，唯一可供登陸小艇泛水迴轉運補使用之小艇坑道內區分為坑道與水道兩部份，水道內有停靠碼頭，坑道出口則有兵舍七間為人員掩蔽部。坑道入口廣場目前展示有海軍撥贈給國家公園
的除役海軍船艦和高射砲。」金 門 得 月樓
隱身在水調頭聚落的槍樓 得月樓建於公元1931年便以「近水樓台先得月」之意涵，取名為「得月樓」。
金門縣鳥 栗喉蜂虎鳥 藝術裝置
得月樓建造時，正是金門地方治安最壞的時期，強盜登陸劫掠的事件層出不窮而水頭聚落位在海邊，也是強盜上岸覬覦的對象，因此得月樓特意打造許多防禦工事三、四樓的牆面有供架槍瞄準用的槍眼、屋頂女兒牆的垛口是為防禦使用此外還有逃生密道，在緊急時刻帶領主人通往相鄰的番仔樓內；具機能性又不失美觀，讓得月樓曾獲得台灣歷史建築百景之一
深鎖的門檻 卻有著莫名的感觸 這裡聚落的美
老宅在這裡形成的聚落 也是很多老屋民宿的匯整區 可以的話 下次還真的要來這裡好好的住上一晚 ~水調頭
夕陽慢慢打在深深庭院巷弄 隱約可以幻想 過往的人來人往 往日的熱鬧喧嘩
走在巷弄裡 除了欣賞這裡的宅建築 也來看看這間風獅爺文物坊
裡面矗立著一個風獅爺 望著
昔日的敵對 如今卻是噱頭上的毛澤東奶茶 文 臺 寶 塔
文臺寶塔建於明朝洪武20年（1387），是明太祖命「江夏侯」周德興在金門建的三座石塔之一也是金門唯一沒有毀於戰火、未受砲彈損傷的明代石塔。
花崗岩石條砌成的五層六角形實心塔，在600年前是附近海域船隻的航行指標
很多金門景點 都是我們在穿梭的時候 不經意的探訪這裡也是金門酒廠的後方 可以聞到酒糟味道塔下磐石亦有明人陳揮於萬曆35年（西元1607年）手書墨蹟及近人張大千大師墨寶嘯臥亭旁的觀海石
嘯臥亭 內的巨石刻著虛江嘯臥 國定古蹟 虛江嘯臥碣群金門第一家葉氏酒釀蛋 就在文臺寶塔 旁
遠遠的舊文道高粱酒的酒香味 也許正好是金門酒廠在旁的薰陶淡淡酒香味的蛋 撥掉殼後吃在嘴裡 醇醇的酒香味 長留嘴中 好吃^^
什麼叫道地美食 就是越簡單應用在地的特色下去融入 就會有很不一樣的美味金城鎮 -風獅爺- 不動如山 -珠山聚落- 四水歸塘
金門閩式建築的聚落之一 薛氏單姓聚落，薛氏祖先在元朝由廈門薛嶺的前來定居至今已經有650年歷史 夕陽的時候我們在這裡暈醉了 好美的池塘 好美的聚落
四水歸塘~是個風水寶地我們順著古老磚牆的赭紅與清澄潭水的沉綠相互輝映 漫步優游在這管理非常好的巷弄內夜燈已亮起 塘少有著夕陽的倒影 感覺真得非常好
珠山聚落~為金門七大傳統聚落之一不要覺得奇怪怎麼住宅前有一面牆 這意味著檔煞及避風的牆堵 很有特色
薛氏大宗家廟 前庭院
薛氏大宗家廟
這裡的門神是浮雕刻 像立體般的呈現於門前 護衛著珠山聚落
我們登上珠山公園的至高點巨石上 遠望著整個部落群 石頭上還刻著 山仔兜 珠山的舊名模範街
原名自強街，為丁字形的街道，共有40間924年，當時的金門縣商會會長傅錫琪與地方紳士翁同文決定為金門建起一條「足以為模範」的街道因此前往南洋集資並蓋起這條街道。 建築風貌具日本、閩南、西洋、南洋等各種風格Balance 平衡式果汁店鋪
這家不算是老招牌的店家 但在門口我感受到服務人員的親切態度冷凍冰箱內有著各式各樣色彩的 用水果製成的義式冰淇淋
每一種口味都盡量使用在地水果 主廚不假他人之手 純手工做的冰品一看上去都是美麗的健康顏色 琳瑯滿目還真的不知道如何下手
每一份口味都沒經過人工調味 自然的原汁原味 對身體很有助益的講求不加水、不加糖，原汁原味呈現給客人
內部分為一樓果汁吧台 廚面二樓很寬敞 可以讓客人好好休息 吃冰淇淋的地方
Balance義式冰淇淋時令蔬果金門縣金城鎮模範街五號 08 231 2601-邱良功母節孝坊-
建立牌坊的目的在表揚清朝浙江水師提督邱良功的母親許氏堅貞守節二十八年撫育其子成為國家棟樑，教子有功，可為鄉梓的楷模
順著模範街走到底 為一個 T 字商圈 就可以拜訪這閩臺第一坊本來想嚐長碑坊後面的金門炭烤古早味蛋捲與燒餅 但已賣完 殘念這裡很熱鬧也是很多旅人都會集中來此模範街覓食購買拌手裡的好地方阿公ㄟ豆花
飄香10幾年 推薦道地在地豆花店金門縣金城鎮模範街15號 08 232 5870
又是個排隊甜點 來到這裡已經7點多了 很多搭配豆花的配料都已經賣光了
簡單的陳列 位居老街就加分許多 服務態度也不錯 一開始沒位置 很客氣的請我們先逛逛外面店家在安排給我們入座
豆花的味道很香陳 甜味適中 紅豆或是花生都加很多喔
簡單的豆花冰品 在盛夏是可以讓我們消暑的甜點.........................................................................................晚餐長途跋涉要去金湖鎮 溪邊 復國墩漁港旁 阿芬海產店吃海鮮 但營業時間到晚上8點，網路搜尋卻是到9點錯過了 下次再見了 美食喝一杯海鮮快炒
回到民宿附近看到一間喝一杯的海鮮快炒店 還真怕踩到地雷但看到裡面門庭若市 生意好得不得了 就決定進去吃看看金門縣金湖鎮新湖里湖前62之3號 08 233 6356
店家老闆很草根性 安排我們入座 印象很深刻的是一位小妹妹像小大人般很客氣的招呼我們態度就讓我對這間店家加分許多 就來喝一杯吧
炒三鮮 快炒得火侯出乎我意料之外 高手廚師 真的不˙是一般快炒點隨便搞一下調理下的微酸讓三鮮混著黃紅椒蔬菜 特好吃的美味
三杯透抽湯汁收得恰到好處 辣味提鮮下真的是下酒好菜 量都很多喔
蒜粒拌炒地瓜葉一吃就有吃到古早味豬油拌炒的地瓜葉 很香得蔬菜
麻婆豆腐這道才是重點 可想而知這裡的師傅絕對有川菜底子肉末吸收湯汁 豆腐卻滑溜溜沾滿了辣 椒而麻的味道微微的盤上灑下些許椒麻 隱約的在嘴裡麻起來 下飯的好菜
脆皮炸肥腸火侯掌控得很好 外酥內軟的腸子 卻沒有肉腥味 灑下椒鹽 一口吃下大腸與蔥的分層 美味
客家小炒我才說這間店很不可思議 什麼料理都行感覺外省的味道又有著閩式的台味 更有著客家得好味道 不馬虎
塔香快炒海瓜子粒粒飽滿的海鮮 肉飽滿鮮度夠
酸菜豬肚湯酸酸的讓這兩天忙著走景點的酷暑拋之腦後 好入口的湯頭
07/14紅屋頂民宿 這天民宿的老老闆說 今年真奇怪往年這時候是風平浪靜今年卻是大風大浪又起霧 但今天卻是金廈泳渡的日子 聽說還是有橫度出發 昨天我們的料羅灣搶度就殘念金沙遠來興小吃店廣東粥,餛飩加料，炒泡麵
今天也是我們分兩梯次坐飛機回台的日子 所以今天重點是金沙往金寧方向一早一樣來到金沙鎮市集老店 遠來興廣東粥金門縣三民路22巷11號 08 235 2622
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廣東粥 60元這裡的廣東粥放了很多食材 光是蛤仔就好幾顆跟金湖鎮吃的口味 這裡味道較濃 較重 蛋花鋪層得恰到好處 粥品也較濃稠 不錯!
什錦麵 60元這裡面的食材料都很多 不怕你吃不夠 湯頭鮮甜
炒泡麵也終於嚐到十萬大軍當初麵食
很有味道的泡麵味道確有著不一樣的感受口味金沙無名特好吃油條,芝麻球,花生湯
遠來興廣東粥旁 看到排的隊伍很長 原來是賣油條說真的金門的廣東粥不一定都會放油條塊我們就到這間買了油條配著廣東粥一起吃 哈哈 油條外帶金沙閩式燒餅
一樣坐落在市集旁的燒餅店 一早就有人開始排隊了 伴手禮燒餅開業三十幾年的歷史，有人說來金門沒來吃閩式燒餅就不算來金門
燒餅是金門人早期的早餐，也是金門阿兵哥的最愛，阿兵哥返台都會帶回台灣.慢慢成為帶回台灣的伴手禮，這燒餅好吃地方在於皮酥餡軟
燒餅有分"甜"跟"鹹"兩種口味都好吃，鹹燒餅跟甜燒餅每個十五元（每盒十個）從早上賣到下午五六點左右，下午二點半左右出爐這裡的燒餅跟台灣的不一樣 不是切開包著油條 而是裡面直接包著餡料
道地的閩式燒餅 很好的帶回台灣本島的伴手禮 便宜又好吃陽翟老街 軍中樂園的場景 、八三么
金東師重鎮 曾經是人來人往的穿梭 外島是阿兵哥的夢饜這裡卻是軍中樂園˙熱鬧有趣的場景 也是過往軍人唯一可以一解思鄉之愁解悶的地方
這裡國旗飄揚 總會回憶小時候張燈結綵 國旗家家戶戶都高掛這一趟旅行總是聽到這裡老一輩的人說 台灣要知足惜福 當初要不是金門拼死在前線 台灣早就回歸了不要一直想著統與獨 重要的是要飽足 平安
美麗的過往就是一好好珍惜眼前 把握住當下滄桑的店家雖已沒有十萬大軍時來的熱鬧 但也意味著兩岸和平穩定讓歷史放在心裡 讓自己活在自己要的夢境跟旅途
繁榮的商店街上，有電影院、撞球室、澡堂、理髮廳等，但隨著軍隊撤軍，陽翟老街逐漸沒落 回憶是最好的故事開始金東電影院
在整修後仍然保留50年代的氣息 來的時候還在整修中 希望下次來可以看場電影 建於民國49年，院名「金東電影院」
民國39年台北市議會議長張祥傳先生，為了慰勞金門前線軍官，捐款興建戲院，提供軍人休憩的場所金沙鎮風獅爺獅山砲陣地
獅山砲陣地位在山后民俗文化村後面的獅山，是現存唯一的坑道式榴彈砲陣地
又名為震東坑道，取「威震金東」的意涵
旁邊的旅遊中心用榴彈砲砲射藝術裝置 是種戰地印象 也是一種意象
坑道全長508公尺，平均高度達4.6公尺、寬3.6公尺，相當寬敞
坑道於2011年轉化觀光使用，開放參觀內部戰備室、庫房、砲彈室、砲堡，牆面上刻有精神喊話與軍訓標語.
坑道下的砲彈 可想而知當初的砲戰慘烈
823砲戰期間立下戰功的8吋榴砲，射程達17公里，威力巨大，可見當時戰況之猛烈 這裡每天精彩的砲操表演山后聚落 -金門民俗文化村-
每個聚落都有一段故事 每一段故事也許不是最美麗 但每一個悽涼也都是場景故事的腳本要有所衝突 就會呈現他不揚的節奏深刻烙印在我們造訪的心靈
風雨蘭淡淡的清香味開著 也許已經到了末期沒那麼艷麗脫俗卻著實讓我們好好駐足在這山后老宅 好好的看著它的建築線條
清同治年間，山后村民王國珍東渡日本，經商致富，他的兒子王敬祥繼承父業後基於「回饋家鄉，安定故里」的信念，回金門號召族人，闢建故居、祖厝，時所建成的三落私塾「海珠堂」
閩式建築以大理石為基底與世無爭的 在這片戰地沙場上堅持著
山后聚落 建於清光緒26年
金門花生小而可口 阿伯在庭院上用陽光曬乾著花生他叫我可以拿起來直接剝殼吃著 好有味道 山后聚落的王阿婆 海蚵煎
這道美食也是到這聚落後必吃的美味
很幸運 阿婆正好在清洗蚵仔還是一樣樂天的笑容 跟他問好 阿婆 我幫你拍張照好嗎 他說好阿 很客氣的海蚵煎 70元
滿滿的蚵仔加在蛋裡面翻煎 這裡是有放太白粉微勾芡與蛋 蚵搭配上 一種道地美食 在淋上特製簡單醬料 我的最愛海蚵紫菜湯 70元
紫菜不客氣放了許多 在放上許多鮮蚵 提高了湯頭的甜度 更加上了鮮度 好好喝喔馬山觀測所
觀測對岸海上活動的軍事要塞，有「天下第一哨」之稱金沙鎮的馬山，距對岸的角嶼僅2,100公尺，退潮時更只有1,800公尺，是金廈兩岸最靠近的據點
順著老榕樹的防禦工事的壕溝 步道慢慢得挺進到這戰地前哨
以往的軍事緊張已經不在 讓廢棄的軍式建築 加以利用提升了觀光旅遊的深度 讓人更了解當初的實況
戰備坑道
馬山播音站與古寧頭北山播音站相同，是對大陸心戰喊話的第一線，在地人俗稱為喊話站已故歌星鄧麗君，也曾二度於馬山播音站向對岸廣播
曾幾何時大陸說過不愛大鄧(鄧小平) 只愛小鄧(鄧麗君)
蔣介石總統也常視察這個觀測所古寧頭 當槍砲聲響起
因為1949年民國38年古寧頭大戰讓這裡聲名大噪這裡有的也許是戰役的過往 卻也深深的看到林厝北山聚落建築物上的槍林彈雨痕跡古寧頭戰史館
裡面陳列著共軍趁黑夜襲擊金門，與國軍在金門西北方的瀧口、林厝、古寧頭展開三天三夜的激戰共軍慘敗的所有歷史資料北山古洋樓
建於民國17年 經歷了古寧頭大戰、823砲戰加上「單打雙不打」等數不清的砲彈攻勢。牆上可以看到很多的彈孔 可想而知當時的慘烈情況
彈痕的呈現是要我們記取歷史的交代 很多人不分省籍在當下挺身而出保衛我們台灣台灣的我們要得很簡單 平安無戰事 吃得飽穿得暖 不要跟我說太多愛國情節 一旦有人欺負我們 我絕對會第一位提槍上戰場金門北山播音牆
48組揚聲器組成的方陣，聲音可傳播25公里 與馬山觀測戰相呼應著在過去就是北山斷崖 可以深深的瞭解 當時的共軍是如何敗退至此
廣播是心理戰的開始 也是當時鼓舞我軍民得一大戰鼓擂動- 北山斷崖 -
三晝夜56小時的激戰 共軍就在此被俘虜也許鄧麗君的歌聲已不在此地傳播給對岸的撫慰 但我們永遠忘不了金門這個攤頭堡鎮地
慈 湖 三 角 堡
三角堡具有堅固的造型和迷彩外觀，堡裡是駐軍住宿和執行任務的生活區在三個角上均設有瞭望哨與射口，堡上也設有哨站，不愧是一座堅固的堡壘夜裡來到慈堤可以遠觀廈門的夜景 大陸真得很近
三角堡旁有六輛戰車排列 可以近距離對望海堤跟對岸
又窩身在壕溝巷洞之內 去尋找一個不一樣的祕境曾經是鐵桿陣地 如今卻是賞鳥聖地慈堤三角堡咖啡
在堡的上方已經闢成一處咖啡館 館得上方鋪上迷彩偽裝網
把這裡改成賞鳥得一處觀鳥平台慈湖-慈湖落日觀海平台-慈湖三角堡
栗喉蜂虎 春末夏初時，三角堡旁盛開的待宵花吸引許多蜂蝶及夏候鳥-栗喉蜂虎前來覓食，拼湊出春夏繽紛的色彩夏日精靈 栗喉蜂虎
偽裝網不是在防敵人 而市減少觀鳥潮的人們干擾栗喉蜂虎喉部為栗紅色，黑色的過眼紋，翅膀與背部為綠色，尾翼則是藍色，飛行時翅膀下方羽毛為橙黃色，於每年約3月底來到金門，是為了繁衍下一代
土洞中的鳥 一點都不為過
感謝吳老師朋友鍾上瑋先生提供這難人可貴的夏日精靈 像片雙鯉湖 雙鯉濕地中心
地下樓層可以像是潛水到湖底觀看雙鯉潭生態景觀夏季的荷花盛開的時候 更是最美景緻南 山 聚 落三 眼 井
是南山聚落中人民生活文化的場所,居民在此從事家務.互動交流,是一個有活力的空間 又稱為(三品井、品字井) 三眼井各孔徑約33公分，井深約6公尺
三天的旅程走滿走足 也該是告別這個島嶼 也許不再悲情 但金門人總是以金門為傲明年金門泳渡我再來好好拜訪 小金門 戰地之旅真的把我累翻了 ..........................................................................................金門史事記錄參考金門觀光旅遊局
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