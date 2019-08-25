漫步「金水公路」黃金瀑布經濂洞溪橋至陰陽海

2019-08-25 22:00 健行筆記 健行筆記裴恩



從九份老街搭乘公車前往黃金瀑布，826、788 和 856 公車都會到，智慧型手機可以安裝「Bus+」app直接查詢公車班次和站別，非常好用，走到公車站牌之後查詢等候時間來決定你要搭哪一班車，其實不需要多花錢搭計程車喔。我搭乘的公車是 856黃金福榮線，點路線圖可放大檢視，從九份上車之後，乘至黃金瀑布下車。

金瓜石盛產金銀銅三種礦物，黃金瀑布的上游是盛產銅礦的地區，當雨勢累積往下流經銅礦區域時，經過長久的金屬礦物接觸，順著水勢往下流淌，在地勢高低落差較為明顯的位置產生瀑布，也因為水中帶有金屬礦物質氧化還原的特性，瀑布帶著金黃偏橘色的酸礦水，才被稱為黃金瀑布。它並不是採礦造成的汙染，而是天然的大自然產物。國家地理頻道曾經在國外拍攝過「寶石採礦王」的節目，其中一集採礦團隊到哥倫比亞奇沃爾區採祖母綠，從礦區裡面抽取地下水出來時，團隊的人員就說水和石頭看起來黃黃橘橘的，主因是這個地區含有金屬礦物，而金屬礦物裡面有大量的鐵礦，會使水質酸度提高、流出來會影響到周圍的生態系，流到河裡就會影響水質。因此抽出的礦區地下水，應該要建立沉澱池來處理這些重金屬物質。以下影片可以從16:45開始看，就是以上文字敘述的片段。

有些人說黃金瀑布是以前挖礦和煉銅廠造成的汙染，其實這是汙名化，因為重金屬礦物是天然產生在那裏的，就算沒有瀑布去展現這些橘黃色的水，水其實就是在山裡面、在礦層裡面、在該區的地下水裡面，是天然的呀~

點我看看THETA V 360相機拍攝的 360度全景照片，它會自動撥放，也可以按住並拖曳照片觀看上下左右的全景喔~

聽載人來觀光的阿伯說，如果是在水量比較多的時候，夕陽照射的瞬間整個黃金瀑布會看起來金光閃閃的、非常壯觀美麗，我那時想著，古時候是人們在基隆港口發現河道在夕陽照射時會金光閃閃，古人下水才發現河道可以撈起金沙，那時候產生河道掏金沙熱，在河道彎腰掏沙就能夠掏到很多金沙，沒有看過那個盛況的我們，只能用聽故事的方式去幻想。接著有人從基隆河支流逆流而上、沿著有金沙的河道往上走，才找到小金瓜，俗稱大金瓜露頭、小金瓜露頭。金瓜是台語的「南瓜」，因為形似南瓜而得名，以前的山頭上有兩顆一大一小的南瓜，就是金礦礦脈，下圖老照片左方的就是本山露頭的大金瓜，現在已經沒有了，本山礦場山頂的大金瓜已經在挖礦年代就被機具剷平，連同一坑、二坑、三坑的遺跡都不復存在。把山頭挖光光，可以想見當時的山頭產出的黃金量有多少！(下圖圖片來源：金瓜石礦山事務所)

看完黃金瀑布，背對瀑布往水湳洞方向望去，有兩條岔路，往右可達水湳洞煉銅廠頂端、長仁社區、無極索道、往左可達濂洞溪圳橋、台金廢工廠、陰陽海，我先往長仁社區走，徒步前行。

經過長仁社區拱門後，柏油盧兩旁都是廢煙管，從2016年開始都被圍籬封閉，因為毒煙污染經年未散的緣故被封閉禁止進入。上一篇文章記錄去煙囪稜時，有提到煉銅廠的毒煙汙染多年，後來當局才建造煙道企圖將毒煙排到山頭的另一端，經過一日了解煉銅的汙染與當地的哀愁之後，今天再看到廢煙管，心情又不一樣了，昨天回望歷史的沉重與哀愁，今天感覺到的是污染離我們好近好近。廢煙道歷史哀愁紀錄請點這篇：http://airoku.blogspot.tw/2018/03/blog-post.html

眼前的是三號和一號煙管，一號煙管是第一條啟用的煙管，因為水泥鋼筋被毒煙腐蝕不勘使用，後來在建立二號和三號煙管，三號煙管僅僅是備用，尚未啟用。而斷裂崩塌的煙管，就是一號和三號，一條感覺頗乾淨、另一條感覺充滿汙染，斷裂崩塌的原因除了是被毒煙腐蝕之外，後來開挖山道、鋪設柏油路時將也有將煙道截斷，所以才會有斷口。

下圖大門深鎖的，是水湳洞變電所遺址，在當時供電給煉銅廠和該地聚落使用，照片中左下角的大片凹陷草皮原本是六十米的蓄水池，如今乾涸只剩草地、一切都是遺跡阿。

看看Theta V拍攝的全景照片順著下圖照片中的柏油路往上繼續走，可以抵達長仁社區，長仁社區是非常純樸的小小社區，有公車可以抵達，旅客趨之若鶩的原因是長仁社區觀景台是眺望陰陽海、觀看與拍攝選煉廠遺址最好最美的地點，不過我看到許多車輛都往那邊去，可想而知有很多人都要上長仁社區觀景台，所以我就沒有往那邊去了，改天再去吧~ 留個沒有完成的目標，下次再來會更有動力。

循著路途折返之後，回到剛剛提到的岔路口，往水湳洞的方向(下圖往右的方向)，也就是跟著黃金瀑布的水流往下走。

往下走隨時都可以看到黃金瀑布，所以瀑布不是只有上面那一段而已喔~順流而下走時到處都是呢。

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點我看theta v拍攝的金水公路與無敵好天氣往下可以看到濂洞溪圳橋遺址，這是接著的目的地。 濂洞溪圳橋，功能為運送溪水和礦水收銅的兩用橋，在民國 94 年被列為市內古蹟，又稱為「水銅橋」，是鋼筋水泥造梁式橋。

金水金路上，與濂洞溪圳橋隔路相望的黃金瀑布中游，水泥護欄都被含有金屬礦物的水氣噴濺到變成很像生鏽的樣子，現場的氣味聞起來就是充滿銅銹味。

前方是茹川橋，左邊是金水公路往陰陽海的方向，右邊則是台金廢工廠入口。

大門封鎖，防君子不防小人，但還是建議不要擅闖，裡面許多建物經年失修...

三個大罐子豎立在山坡上，是煉銅廠的「脫硫洗滌塔」，這裡就是廢煙管的起點，當年台金公司利用「脫硫洗滌塔」，將煉銅產生的毒煙用洗滌塔洗滌脫硫之後，再利用煙管排放到無人居住的後山，但其實排到後山也是會污染的嘛...但以前的是不是認為眼不見為淨，排在後山就沒事了..洗滌塔裡面一定超毒的。

目前位置在台灣金屬礦業公司舊廠區(台金公司)，看起來離陰陽海越來越近拉。

越來越接近陰陽海，也就越下游，黃金瀑布下方的河道也趨平緩，不變的是礦石浸染金屬物質的色澤與氣味。

回首往黃金瀑布望去，走左邊的路可以回到黃金瀑布，右邊的路可以往濂洞國小，遠方可見昨天登高望遠的無耳茶壺山和寶獅亭。

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繼續往下走，前方會有叉路請往右邊走，右手邊的白色建物是台金公司建設的濂洞煉銅廠。

下圖是煉銅廠的保警分隊，派出所的概念，保護煉銅煉金，也都封鎖不能入內。

隔著圍籬拍攝，荒廢的遺跡總是有種引人入勝的氛圍，不知道為什麼？

下方就是濱海公路、陰陽海、水湳洞停車場，步行沒有很遠對吧。.

水湳洞選煉廠遺址，最廣為人知的名子是「十三層遺址」，其實選煉廠總共有十八層，並不是只有十三層，只是被大家稱為十三層而已。站在水湳洞停車場，抬頭仰望水湳洞煉銅廠，被草木覆蓋，舊舊的建物，看起來真的有一點龐貝古城的感覺，難怪選煉廠遺址又被稱為是台灣的龐貝城。

日據時期建造，為處理礦砂生產粗銅的地點，有採、選、冶、煉四個過程，也因為煉銅會產生毒氣對當地造成汙染與影響居民健康，後來才建造往山頭延伸的煙管。

白色建物是濂洞選煉廠。

如果是開車來，可以直接開到水湳洞停車場。等一下紅綠燈，過馬路之後就是陰陽海了！在金屬污染的海域釣魚，好勇敢。

看看Theta V拍的陰陽海照片

站在馬路邊一定要注意安全，來往的聯結車非常多，千萬不要為了拍照就站到馬路上去喔！

陰陽海的形成原因和黃金瀑布一樣，水流帶著與金屬礦物互相作用、氧化後的水質流出大海，才會形成這樣的色彩，是天然礦物造成，並非是煉銅和礦場發展造成的。臺灣總共有三個陰陽海地區：一為宜蘭縣頭城鎮龜山島龜首，二為新北市金山區的磺港，三為水湳洞陰陽海，因為水湳洞陰陽海的範圍最大、顏色最明顯，所以最知名。

如果要往基隆走，下圖照片左邊、有木造建物的地方可以搭乘公車往基隆走；若是跟我一樣要回到九份，則是在下圖右邊路燈下面有一個站牌，可以坐公車回到金瓜石、黃金博物館、九份老街、最後也會到瑞芳、基隆。所以我是在路燈下等公車往黃金博物館。我在台灣自由行玩耍，通常只有早上出門的時候會特別注意車次和時間，在旅途中就不會按表操課了，因為沿途風光走走停停拍照錄影的，到底在這個地方會花費多少時間停頓很難說，所以通常我是走完了、盡興了、拍好照了，才會找公車站研究要搭哪班公車、要等多久，當然這是一種較難掌控時間的玩法，所以一天的行程不用抓太多，走到哪就算是哪囉~水湳洞停車場有公廁、椅子可以打發時間，不過公廁沒有衛生紙，自備才是王道喔。

原文刊登於我的部落格：https://airoku.blogspot.com/2018/03/blog-post_30.html其實健行不一定要走在步道、山上，一些有故事有文化有歷史的路段，也可以是健行呀~這段路大約80公尺吧，只要不是在夏天走，其實會很舒服呢~