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宜蘭小太魯閣「林美石磐步道」易親近的瀑布登山步道！

2019-08-26 08:30健行筆記 健行筆記裴恩

2017 年 10 月 1 日，因為出差的緣故需要和老公開車往宜蘭郊區，順道安排這個景點，寫文章的時候才發現照片當初整的時候沒有加上浮水印.....算了，就這樣吧哈哈哈，因為都已經上傳到相簿了，如果要刪掉全部重新上浮水印再上傳...有點懶惰。d983691e8131829761a17c42873e9972.jpg林美石磐步道位於宜蘭礁溪林美村，可以開GPS導航到附近，直接把車輛靠路邊停靠就可以了，照片中還不算是林美石磐步道的入口喔，需要步行一段才會抵達入口。天氣有一點熱，自備太陽眼鏡和頭罩式遮陽傘。545f8d7293e16d6e88d4a0cac89026bf.jpg右手邊是草湳湖，旁邊是礁溪高爾夫球場。517491b0224599da7135ccd1a8d0a22c.jpgb32e900693f24e7670b529875f645db9.jpg看看山、看看水，悠閒舒適，不趕時間才是出遊最棒的態度。一路前行，路上都有座位可以休息。38f857741f78c87074f6e30ba45ecabe.jpg右手邊是公廁，左手邊是林美石磐步道入口。d8568f673314e0891f11a44ce0582809.jpg林美石磐步道位於低海拔地區，步道平易近人、沿途會經過水源區、戲水區，可以說是親水報到、更可以說是親子步道，因為難易度只有一顆星~ 招牌上的貓頭鷹好可愛，雖然是假的但是神韻做得很好呢。2cf940379623e127c993e8ae6bca3872.jpg「林美」是指礁溪鄉林美村，而「石磐」指的是石磐瀑布，所以沿途都會看到瀑布喔，步道也會經過石盤區。步道全程 1.7 公里，呈現  O 型環狀，入口會有一個岔路，直行或是走左手邊都行，都會通~我們選擇直行。200公尺處，會遇到一個小木橋，要注意通行人數喔，有重量限制。8493842db33f1dafcc50931e85b506aa.jpg限載 6 人通行，就算要拍照也盡量不要逗留太久，避免它撐不住你~286a482c20758685dd1c1edc010781cb.jpgae4cc9a5cc06b1dcb35c88187a2ca1a1.jpg小石子路非常好走，可以自備飲水、簡單乾糧，當作是一趟遠足~不過垃圾記得不要留在山上喔，自己帶下山吧。320b4300e303f210bb4612a43cd8ea2c.jpg有許多路段沒有欄杆，但是地勢平緩很好走，沒有安全上的疑慮拉~1f866364bf5c73957a88e21ebdad55c1.jpg遇到落石路段，請盡速通過不要逗留，不要拿自己的運氣和安全開玩笑。2fd6de291f9c30e8f898648d5ffb33d3.jpg我們去的日子最近都沒有下雨，所以並不用太擔心土石鬆動和落石。3fdd64d7387cc8e89edbf7bec42d482e.jpg走在叢林內、木製扶手和步道，感覺非常棒，蟲鳴鳥叫、遊客不多，非常閒適。55cab1c8b61befbb7b10e248f7e274d8.jpg旁邊是小瀑布，流水潺潺，深呼吸~~~~b0c61a73edbcde0d823640cb2e03fda6.jpgb50ba45a7c1a52891013388ee28c91db.jpgc26716bf9745098cbc76bef497525444.jpg接著走到一小段階梯步道，是用木頭固定的，很好走，不過下雨的時候可能有點濕滑，寬度沒有很大、遇到有人交錯時，請小心側身~990bf5b3befda2fe63faa03416886582.jpg8a76374f878a4701ce9141aa382fadaa.jpg也有這種石塊式的區域，鞋子選擇止滑、不容易鬆脫的運動鞋最適當喔。92dea614f604bdcf9eeee7e05008dad5.jpg小橋有很多個，我很喜歡這個橋。dddfce07a5cdb59488d3d464fa3e6fa0.jpg林美石磐步道 500 公尺！b93f7768c115af59a074646d52ec3c5a.jpg又上又下又上又下，但是坡度都算是平緩好走。5181238e0c266248b72cb9fcfc067998.jpg1e1c454576da728182f85c6c5abb5663.jpg水源區都有設立告示牌，有些地方不能戲水、有些地方可以。走到這裡發現階梯有一部份土石崩落，不過遊客絡繹不絕，走起來也算是穩當。614d589b4e7e3fe8d16bb02497b83abd.jpg禁止戲水告示牌，如果有告示牌就代表要聽話~~不要當文盲喔。96e885cf3452329606ee69f8efa9a0fe.jpg開始跟上前面的人潮了，遇上一家子有大有小來健行登山，連小朋友都可以走得輕鬆~55b80d10dbfdf9d9299fca0e4fe8ea5b.jpg水源區，禁止戲水~~921acf616d9356a7a6e3be1ef1d94125.jpg小橋、流水....人家？662807c8f1e09ff294543681824c2c23.jpg這裡是一路往上的階梯，我覺得整個林美石磐步道中最美的就是這裡！2d4055a9b7d1d03e184ce4c04edfe57e.jpg光線從上方穿透枝椏照射下來，很美很空靈。2292af76860a042df777c689befa497f.jpg214c6f82a2686817db7b3994b1794c93.jpg步道限重 6 人通行，如果沒什麼人可以慢慢走慢慢拍照，但是不要停留過久喔。9dd0151843780decc7cbddc25df5e9fc.jpg就是這樣的高低落差、瀑布、和蒼蒼鬱鬱的森林，才被稱為宜蘭的小太魯閣。

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9b422ba940ea6d7b3016a337b6756ba6.jpg階梯的狀況保養還不錯，踩起來都很穩妥。e5225fd793f4d14a2ee3f93ee72c1b47.jpg9dc7c73163b4b318057517f0b9c781ea.jpg部分區域比較溼滑，如果鞋子是慢跑鞋、登山鞋、越野鞋就不用太擔心滑倒。8e157230ee35b9a3bab2771ef0a364ad.jpg又一往上攀升的階梯，個人覺得這個階梯有一點點陡。7a2ae96a7cd0bfc19e172b0bd684527e.jpg往上走會抵達一個木造瞭望憑排，載重限 6 人，平台前方是瀑布，水氣涼爽。4836191a8de17e1b86af54e4560f7b6d.jpgd3c8cb9f29b3e80013e60e02e48420a3.jpg這就是瞭望台前方的瀑布~d2ad3884308d795ca0361a60a20e7b6f.jpg離開瞭望台之後，往前走。e0f1393fc31ce510436ea3b86e0bea5a.jpg這裡禁止戲水、步道被之前2017年9月份的颱風破壞(我們是2017年十月去的)，步道邊緣土石也有些崩落，要小心行走。26b04eb674e8746e3361f46992300bab.jpg5b2b29d1d0c12d835e1dd5d31ab2426f.jpg我們跟著前方的一對老夫妻，踏過木條小心走過，很有獨木橋的感覺，水勢如果再大一點就過不去了呢。2c1bafd6f9c4332cd0b11f2af9a203d9.jpg35d491e7c5d67a8f645bd104b642486e.jpg颱風的威力阿~ 2017 年的颱風有不少都對台灣造成影響，看看這些大石塊和樹枝...3a3bf59d322adeb47c9199a2c4999a59.jpg過橋之後，就會抵達石盤區，以往石盤區會有水流，濕滑禁止入內，右前方會有步道小橋可以通過石盤區，但是因為颱風的緣故，石盤區上方的步道已經損毀。6cc378c89c26e325cd58943143c9ff42.jpgec81744cc4b60de81b2e8b08bb6a3a8e.jpg石盤區約莫是 300 坪大的四稜砂岩，質地是石英岩、夾雜頁岩和板岩，目測完全沒有流水，加上原本的步道已經崩塌，前方的老夫妻是走過石盤區跟著水管走，就可以接續上原本的步道。我們思考了一下，確認石盤的乾燥狀況、土石的濕潤與否後，決定快速跟著前輩們走這條路。(事後想想覺得這個行為不太好，畢竟安全比較重要！)eb9bec1ab890881ebb3b139848cc0eac.jpg跟著水管走，看起來很斜其實不會，但其實不建議大家也跟著這樣走，畢竟天時地利人和，要去判斷上方的土石是否會繼續崩落真的是靠運氣，我們只能抱持盡速通過、每一腳都採穩妥的心態去走。a288afd216ce7c405e099e8773bba72d.jpg2f2f2b4109e108f9c1f11b392fcf8880.jpg過了剛剛那段崩落的區域，就會接上原本的步道了，這一部份也要注意落石。48f3dfb77857f5c79ba67cb2e3906480.jpg54368a1469b19e6fb502a33e2f116b99.jpg一樣是限重 6 人的橋，看到都會背了阿~17f48580efcd0bed8b8b116f29e97a75.jpg6430862aa7ca650aaaa95c7933e06d2c.jpg小心落石，好好走。35589a0ddb6f98851aafdc030dc851c4.jpg總覺得這個畫面應該要搭配上仙俠風格的人事物。100529298f7a9bc8843fbc7d0f1af105.jpg林美石磐步道，一公里又五百公尺。9ce1c19d668456acfd5bfd977b76fe5d.jpg一公里又六百公尺。4b04df7c7933c8ca195372ba5efe965a.jpg平緩的下坡路段。55fe451b370cb7c82fc86fae83e1d936.jpg穿過竹林之後，就離步道入口很近了。38bb80034cfc9cec7e6f8d78a43455ae.jpg一公里又七百公尺，林美石磐步道全長就 1.7 公里，再往下走就回到步道入口拉。6d0e350a8047edae281b92cd50dd8abb.jpg這條路出去右轉就是步道入口了，總長 1.7 公里，來回約一小時，如果像我們會拍照的話，時間可能要抓到兩小時，慢慢走慢慢欣賞囉。08b9f208b87bcfcc6b391f4377f85828.jpg攜帶兩台相機，所以照片有兩種色調，一個是 HTC 的 RE相機，另一個是卡西歐的 EX-FR100，一部分我有調色過。步道擁有高低落差、走在森林中、伴隨瀑布流水，是種享受，很好走，不過來之前可以先上網查詢步道的維修狀況與開放與否，如果在維修期就不會開放了，避免撲空當然要先查詢過。原文刊登於我的部落格：https://airoku.blogspot.com/2017/10/blog-post_1.html

步道瀑布戲水

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