瑞芳「三貂嶺瀑布群步道」順道踩點猴硐、九份的山城一日遊
李老師又來了!看了李老師暑假好密集的登山健行筆記,每個行程都是卯足全力向前衝,然後帶回一身的痠痛和溢出來的滿足,大家可能都看到膩了,然後就覺得李老師的暑假行程也該這樣結束了!!並沒有!!李老師還要更多~~~因為台灣還有很多山岳 海洋 溪流 瀑布,因為台灣還有很多自然美景和人文史蹟!回顧一下2019年的暑假是多麼的豐收,礁溪的鵲子山 猴洞坑瀑布 聖母山莊 月眉坑瀑布,阿里山的神木和火車,玉山西峰和玉山主峰,北投的懷舊和溫泉,陽明山的小油坑和二子坪,台東的巴塱衛山和加奈美山,綠島浮潛 機車環島和過山古道,每一個行程都在李老師心中刻下永恆的印記!李老師愈是台灣走透透 愈是愛這片土地!!暑假的最後一波行程就衝到北台灣,來一趟東北角瑞芳區的登山健行深度之旅~~位在台灣邊緣的瑞芳可是一點都不邊緣,不僅包山包海 還包煤包金李老師決定從三貂嶺的瀑布群步道開始!!先前往三貂嶺車站附近的碩仁里,還沒看到瀑布,光走在山明水秀的碩仁里社區裡,就夠讓人心曠神怡了~~瀑布群步道的入口就在碩仁國小前的斜坡沒有明顯的指標,直接沿著唯一的階梯往上走就對了剛開始理所當然要爬一些樓梯,這是一段相當好走的石板階梯鋪上一層碎石的路徑頓時變高級,接下來就是一路平坦到第一座合谷瀑布只是政府經費也沒那麼多啦!高級碎石路面之後就是天然的黃土路徑一棵鑲滿著綠色亮片的樹幹,就這樣橫擋路面,硬是要搶版面 吸引大家的注視走在綠意滿盈又天然平坦的小徑上,是炎炎夏日最舒適的享受,大約1公里左右就能看見聖媽廟,農曆七月 在森林裡的陰廟,李老師心裡難免毛毛的~~~聖媽廟前面則是今天的一個瀑布-合谷瀑布,號稱三貂嶺瀑布群中最壯觀的一座,簾幕式的水瀑有點類似十分瀑布,可惜只能遠遠欣賞繼續往前是一座小巧的單索吊橋吊橋後則是一池清澈見底的水潭,水底的圓石 水面的樹影雲光,交織成晶瑩剔透的清淨美景是誰說水清則無魚,儘管微風吹皺一池的波光瀲灩,水中悠游的魚群依然清晰可見第二座跨越小溪的單索吊橋,搖晃中很能提神醒腦~~再來的路徑變得坎坷顛簸,更有挑戰性卻也更加貼近大自然各種類型的苔癬把石頭包裝得很華麗潮濕而肥沃的環境,各種植物都欣欣向榮的生長著,不分彼此 共生共存一旁的五分寮溪頻頻呼喚經過的訪客,也許可以放慢腳步 脫掉鞋子,赤腳浸泡在溪水裡 感受夏日的沁涼但是為了避開午後雷陣雨,李老師不得不繼續趕時間隨著路徑緩緩上升,第二座瀑布-摩天瀑布幡然從天而降,陡峭的岩壁和飛瀉而下的激流,你可以站在觀景台前純欣賞美景,也可以走進溪流來一場純天然的鴛鴦戲水至於李老師還是要趕時間,就只能張大嘴巴無限暢飲純淨山泉水三貂嶺瀑布群就是一層一層的往上升,踩著石階 踩著綠意,一步一步的往上走最高的枇杷洞瀑布距離摩天瀑布很近,但是高度落差很大,這時就需要大鋁梯的協助了爬完陡升鋁梯後馬上接更陡的天然石梯,無縫接軌 毫無喘息空間
咬緊牙根爬過層層疊疊的階梯後,就可以進入三貂嶺瀑布群的最高潮,最高點的枇杷洞瀑布高懸半空 飛瀉而下的白練瀑布,即使沒有千軍萬馬的磅礡奔騰,但在陡峭嶙峋的岩壁襯托下,仍有一股震攝險絕的氣勢瀑布下的一泓清水 魚群清晰可見,看著魚兒悠游水中是療癒的,在天然無染的溪水中賞魚更是療癒加倍!!不講你不知道,基隆河的壺穴數量可是世界之冠,從枇杷洞瀑布順著溪流往前,就能欣賞各式形狀的壺穴,親眼見識滴水穿石的大自然奧秘再往前就是90度垂直的懸崖峭壁,懸崖下是摩天瀑布,懸崖前則是滿山滿谷的綠意森林,配合枇杷洞瀑布的地名,也許川貝枇杷膏的廣告可以改來這裡,李老師很樂意免費代言喔!!真想脫掉鞋子,和魚兒們一起泡在清澈的溪裡,李老師猶豫了好久~~~卻只能帶著殘念 依依不捨的往上走突然莫名其妙地出現一段陡高岩壁,奮力拉繩上去看看!!原來上面是枇杷洞瀑布上方的圓弧岩壁,居高臨下 換個角度來欣賞瀑布,更能彰顯瀑布整體的秀麗絕妙又是一段90度垂直的山壁,不過在拉繩和木梯協助下,輕輕鬆鬆就能橫越過去!攀上木梯之後是一段叉路,往右會經過福興宮回到三貂嶺,往左則是繼續前往大華車站,李老師選擇往左前往大華車站,但是後來就後悔了~~~接下來幾乎都是平緩好走的路徑,一心想躲過午後陣雨的李老師,如行軍般 馬不停蹄往前進有時會走在柏油路面的產業道路上有時要往旁邊切進林中小徑,要隨時留心路旁的指標和登山布條有時是碎石黃土路徑,有時是水泥石階 緩緩往下一路走到安靜祥和的新寮社區,一座如世外桃源般的山中小社區,在叉路處左轉直走沿著柏油路走到底就是野人谷,又稱桃花源渡假村 可惜目前倒閉中穿越牌樓走到售票亭前,繼續從售票亭旁的密林石階前進這應該是一條曾被用心修護過的步道,可惜在渡假村倒閉後就乏人問津,各種野草逐漸的侵略覆蓋,也許終有一天就會完全回歸大自然姑婆芋 腎蕨 沙欏 花葉冷水花,各種耐陰植物聚集一堂,綠得很多采多姿~~常見的外來種園藝植物-花葉冷水花,應該也是渡假村遺留下來的作品可惜這是一座讓人心驚膽顫的綠光森林~一路向下的石板階梯,佈滿青苔 又濕又滑,年久失修的石階 或下斜 或破損,二旁毫無可以支撐重心的扶手或樹幹,李老師一路走得步步驚心,李老師一路走得驚呼連連這段濕滑而煎熬的下坡石階,搞得李老師心力交瘁 身心俱疲 幾近崩潰,直到橫跨基隆溪的紅橋出現眼前,李老師彷彿見到救星,差點笑著流淚 撲倒在紅橋的懷裡~~~穿過紅橋就是平溪線的鐵軌,沿著鐵軌很快就能走到大華車站,記得要走對方向 ,不然就直接走回三貂嶺車站了平溪線的大華車站是座無人小站,直接用悠遊卡逼逼就能上車,既然來到平溪線了 別急著離開,李老師要先去猴硐走走~~猴硐向來以貓村和煤礦遺址聞名,以猴硐車站為中心,往後是貓村 往前則是煤礦產業遺址~李老師一下車就跟著人潮走進貓橋,半室內的貓橋為貓咪們設計了很多玩樂的裝置,難得的是通風好 沒有寵物的異味猴硐貓村是一個無心插柳的成功案例,原本沒落的山中小村落 因為善待顧流浪貓,轉型成為舉世聞名的貓咪天堂,一走進 就看到翻身懶睡的貓老大!!路上 牆上 桌子上 椅子上,在貓村 隨處都能看到貓咪們優雅的身影也有許多貓咪主題的裝置藝術,絕對是貓奴們樂不思蜀的樂園接著繞回猴硐車站 往市區方向走,好好的品味這座煤礦山城的往日風華!最顯眼矚目的地標就是這座優美壯觀的運煤橋,灰白簡樸的橋身橫跨翠綠的溪谷二側,隱隱的散發出一股懷舊風情,這座煤礦遺址不知道能不能上去??李老師決定走過去看看~~很幸運的 這座運煤橋沒有因沒落而被遺棄,保留了當時的設備再加以整修加強,成功轉型成特色十足的景點,讓後人得以親身體驗採礦時期的悲喜歲月斑駁老舊的橋墩 慵懶淡漠的貓咪,當年的吃苦耐勞 現在的愜意舒適,在時間的流轉中 世界已經完全變了樣~~不得不大大讚賞一下橋上透明的玻璃圍欄,不僅兼顧安全的需求,還能讓人盡覽山城的明媚風光與陳舊遺址走過運煤橋是更多的煤礦故事,你可以付費搭乘煤礦車進入坑洞裡,來一趟更真實的跨時空之旅趁著夜幕低垂之前趕往九份,另一座見證台灣採礦歲月的山城,現在則是台灣最受國際觀光客喜愛的景點之一,置身老街之中,古色古香的建築 喧囂熱鬧的氛圍,夾雜著各國不同的語言,有種又傳統又國際 又懷舊又繁華的矛盾風格大紅燈籠高高掛 ,一路延伸到最著名的阿妹茶樓,儘管很商業 卻仍有濃濃的老街風味九份老街的成功轉型,很適合台灣各地發展觀光的借鏡與學習,而李老師只用一天的時間就滿足了各種的享受,你說你能不愛台灣嗎??
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