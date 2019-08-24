瑞芳「三貂嶺瀑布群步道」順道踩點猴硐、九份的山城一日遊

2019-08-24 18:50 健行筆記 健行筆記李斯特



李老師又來了!看了李老師暑假好密集的登山健行筆記,每個行程都是卯足全力向前衝,然後帶回一身的痠痛和溢出來的滿足,大家可能都看到膩了,然後就覺得李老師的暑假行程也該這樣結束了!!並沒有!!李老師還要更多~~~因為台灣還有很多山岳 海洋 溪流 瀑布,因為台灣還有很多自然美景和人文史蹟!回顧一下2019年的暑假是多麼的豐收,礁溪的鵲子山 猴洞坑瀑布 聖母山莊 月眉坑瀑布,阿里山的神木和火車,玉山西峰和玉山主峰,北投的懷舊和溫泉,陽明山的小油坑和二子坪,台東的巴塱衛山和加奈美山,綠島浮潛 機車環島和過山古道,每一個行程都在李老師心中刻下永恆的印記!李老師愈是台灣走透透 愈是愛這片土地!!暑假的最後一波行程就衝到北台灣,來一趟東北角瑞芳區的登山健行深度之旅~~位在台灣邊緣的瑞芳可是一點都不邊緣,不僅包山包海 還包煤包金 李老師決定從三貂嶺的瀑布群步道開始!!先前往三貂嶺車站附近的碩仁里,還沒看到瀑布,光走在山明水秀的碩仁里社區裡,就夠讓人心曠神怡了~~ 瀑布群步道的入口就在碩仁國小前的斜坡沒有明顯的指標,直接沿著唯一的階梯往上走就對了 剛開始理所當然要爬一些樓梯,這是一段相當好走的石板階梯 鋪上一層碎石的路徑頓時變高級,接下來就是一路平坦到第一座合谷瀑布 只是政府經費也沒那麼多啦!高級碎石路面之後就是天然的黃土路徑 一棵鑲滿著綠色亮片的樹幹,就這樣橫擋路面,硬是要搶版面 吸引大家的注視 走在綠意滿盈又天然平坦的小徑上,是炎炎夏日最舒適的享受,大約1公里左右就能看見聖媽廟,農曆七月 在森林裡的陰廟,李老師心裡難免毛毛的~~~ 聖媽廟前面則是今天的一個瀑布-合谷瀑布,號稱三貂嶺瀑布群中最壯觀的一座,簾幕式的水瀑有點類似十分瀑布,可惜只能遠遠欣賞 繼續往前是一座小巧的單索吊橋 吊橋後則是一池清澈見底的水潭,水底的圓石 水面的樹影雲光,交織成晶瑩剔透的清淨美景 是誰說水清則無魚,儘管微風吹皺一池的波光瀲灩,水中悠游的魚群依然清晰可見 第二座跨越小溪的單索吊橋,搖晃中很能提神醒腦~~ 再來的路徑變得坎坷顛簸,更有挑戰性卻也更加貼近大自然 各種類型的苔癬把石頭包裝得很華麗 潮濕而肥沃的環境,各種植物都欣欣向榮的生長著,不分彼此 共生共存 一旁的五分寮溪頻頻呼喚經過的訪客,也許可以放慢腳步 脫掉鞋子,赤腳浸泡在溪水裡 感受夏日的沁涼 但是為了避開午後雷陣雨,李老師不得不繼續趕時間 隨著路徑緩緩上升,第二座瀑布-摩天瀑布幡然從天而降,陡峭的岩壁和飛瀉而下的激流,你可以站在觀景台前純欣賞美景,也可以走進溪流來一場純天然的鴛鴦戲水 至於李老師還是要趕時間,就只能張大嘴巴無限暢飲純淨山泉水 三貂嶺瀑布群就是一層一層的往上升,踩著石階 踩著綠意,一步一步的往上走 最高的枇杷洞瀑布距離摩天瀑布很近,但是高度落差很大,這時就需要大鋁梯的協助了 爬完陡升鋁梯後馬上接更陡的天然石梯,無縫接軌 毫無喘息空間

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咬緊牙根爬過層層疊疊的階梯後,就可以進入三貂嶺瀑布群的最高潮,最高點的枇杷洞瀑布 高懸半空 飛瀉而下的白練瀑布,即使沒有千軍萬馬的磅礡奔騰,但在陡峭嶙峋的岩壁襯托下,仍有一股震攝險絕的氣勢 瀑布下的一泓清水 魚群清晰可見,看著魚兒悠游水中是療癒的,在天然無染的溪水中賞魚更是療癒加倍!! 不講你不知道,基隆河的壺穴數量可是世界之冠,從枇杷洞瀑布順著溪流往前,就能欣賞各式形狀的壺穴,親眼見識滴水穿石的大自然奧秘 再往前就是90度垂直的懸崖峭壁,懸崖下是摩天瀑布,懸崖前則是滿山滿谷的綠意森林,配合枇杷洞瀑布的地名,也許川貝枇杷膏的廣告可以改來這裡,李老師很樂意免費代言喔!! 真想脫掉鞋子,和魚兒們一起泡在清澈的溪裡,李老師猶豫了好久~~~卻只能帶著殘念 依依不捨的往上走 突然莫名其妙地出現一段陡高岩壁,奮力拉繩上去看看!! 原來上面是枇杷洞瀑布上方的圓弧岩壁,居高臨下 換個角度來欣賞瀑布,更能彰顯瀑布整體的秀麗絕妙 又是一段90度垂直的山壁,不過在拉繩和木梯協助下,輕輕鬆鬆就能橫越過去! 攀上木梯之後是一段叉路,往右會經過福興宮回到三貂嶺,往左則是繼續前往大華車站,李老師選擇往左前往大華車站,但是後來就後悔了~~~ 接下來幾乎都是平緩好走的路徑,一心想躲過午後陣雨的李老師,如行軍般 馬不停蹄往前進 有時會走在柏油路面的產業道路上有時要往旁邊切進林中小徑,要隨時留心路旁的指標和登山布條 有時是碎石黃土路徑,有時是水泥石階 緩緩往下 一路走到安靜祥和的新寮社區,一座如世外桃源般的山中小社區,在叉路處左轉直走 沿著柏油路走到底就是野人谷,又稱桃花源渡假村 可惜目前倒閉中 穿越牌樓走到售票亭前,繼續從售票亭旁的密林石階前進 這應該是一條曾被用心修護過的步道,可惜在渡假村倒閉後就乏人問津,各種野草逐漸的侵略覆蓋,也許終有一天就會完全回歸大自然 姑婆芋 腎蕨 沙欏 花葉冷水花,各種耐陰植物聚集一堂,綠得很多采多姿~~ 常見的外來種園藝植物-花葉冷水花,應該也是渡假村遺留下來的作品 可惜這是一座讓人心驚膽顫的綠光森林~一路向下的石板階梯,佈滿青苔 又濕又滑,年久失修的石階 或下斜 或破損,二旁毫無可以支撐重心的扶手或樹幹,李老師一路走得步步驚心,李老師一路走得驚呼連連 這段濕滑而煎熬的下坡石階,搞得李老師心力交瘁 身心俱疲 幾近崩潰,直到橫跨基隆溪的紅橋出現眼前,李老師彷彿見到救星,差點笑著流淚 撲倒在紅橋的懷裡~~~ 穿過紅橋就是平溪線的鐵軌,沿著鐵軌很快就能走到大華車站,記得要走對方向 ,不然就直接走回三貂嶺車站了 平溪線的大華車站是座無人小站,直接用悠遊卡逼逼就能上車,既然來到平溪線了 別急著離開,李老師要先去猴硐走走~~ 猴硐向來以貓村和煤礦遺址聞名,以猴硐車站為中心,往後是貓村 往前則是煤礦產業遺址~李老師一下車就跟著人潮走進貓橋,半室內的貓橋為貓咪們設計了很多玩樂的裝置,難得的是通風好 沒有寵物的異味 猴硐貓村是一個無心插柳的成功案例,原本沒落的山中小村落 因為善待顧流浪貓,轉型成為舉世聞名的貓咪天堂,一走進 就看到翻身懶睡的貓老大!! 路上 牆上 桌子上 椅子上,在貓村 隨處都能看到貓咪們優雅的身影 也有許多貓咪主題的裝置藝術,絕對是貓奴們樂不思蜀的樂園 接著繞回猴硐車站 往市區方向走,好好的品味這座煤礦山城的往日風華! 最顯眼矚目的地標就是這座優美壯觀的運煤橋,灰白簡樸的橋身橫跨翠綠的溪谷二側,隱隱的散發出一股懷舊風情,這座煤礦遺址不知道能不能上去??李老師決定走過去看看~~ 很幸運的 這座運煤橋沒有因沒落而被遺棄,保留了當時的設備再加以整修加強,成功轉型成特色十足的景點,讓後人得以親身體驗採礦時期的悲喜歲月 斑駁老舊的橋墩 慵懶淡漠的貓咪,當年的吃苦耐勞 現在的愜意舒適,在時間的流轉中 世界已經完全變了樣~~ 不得不大大讚賞一下橋上透明的玻璃圍欄,不僅兼顧安全的需求,還能讓人盡覽山城的明媚風光與陳舊遺址 走過運煤橋是更多的煤礦故事,你可以付費搭乘煤礦車進入坑洞裡,來一趟更真實的跨時空之旅 趁著夜幕低垂之前趕往九份,另一座見證台灣採礦歲月的山城,現在則是台灣最受國際觀光客喜愛的景點之一,置身老街之中,古色古香的建築 喧囂熱鬧的氛圍,夾雜著各國不同的語言,有種又傳統又國際 又懷舊又繁華的矛盾風格 大紅燈籠高高掛 ,一路延伸到最著名的阿妹茶樓,儘管很商業 卻仍有濃濃的老街風味 九份老街的成功轉型,很適合台灣各地發展觀光的借鏡與學習,而李老師只用一天的時間就滿足了各種的享受,你說你能不愛台灣嗎??