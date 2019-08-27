健行APP分享／迷途不怕！ maps.me讓我放心遨遊山林

2019-08-27 08:15 健行筆記 健行筆記李瑞克的浪山素



Hi！我是李瑞克！在平常生活的都市裡找路，只要拿出手機，點下Google Maps APP，很輕易的就能知道自己身在何方，該往哪裡走。但是如果換個場景到山上，點開Google Map通常就是藍點點出現在綠綠的區塊上，完全沒有任何道路指引...

有沒有登山版的Googles Map，讓我們在山裡也能像平常一樣輕鬆找路呢？

使用心得：我自己的的尼泊爾ABC健行就是照著【maps.me】提供給我的訊息來作登山計畫。我想上面的預估時間應該是指輕裝慢走，所以每天大概都規劃走3~4小時，保守估計重裝要花兩倍的時間（真的非常保守），6~8小時也不至於太久。行進途中為了省電我會把手機開啟飛航模式（wifi也關掉），在這樣的情況下GPS還是可以定位的，如果想要確認行進的路線正不正確，我就會開啟maps.me，稍微等個幾秒鐘，等藍色箭頭定位到目前的路線上，就可以朝著正確的路走拉，完全就跟Google Maps的操作模式完全一樣！用過一次之後就愛上它，成為我每次登山的必備APP！現在就來看看要怎麼操作吧！ maps.me操作教學 我自己使用maps.me的方法是非常簡單的，就打開APP，等個幾秒鐘讓GPS定位，確認自己在預計要走的道路上就可以了，重點反而是要記得出發前把離線地圖下載到手機裡面。

離線地圖下載教學： 第一步：下載並且進入APP點選同意後按下一步

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第二步：下載離線地圖系統會請你下載目前所在地的離線地圖，之後只要搜尋，或是把地圖移動到想去的地方，系統就會再請你下載那邊的地圖。以我來說就會把台灣的地圖通通先下載好啦！

下載台灣北區地圖

下載完成後就可以用啦！

再把地圖滑到南部，把南區地圖也下載起來。

用maps.me作登山行程規劃

如果要像我的尼泊爾ABC健行一樣，用maps.me作行程規劃，那就需要利用各種不同的標示來標出預計的停留位置與緩衝點。舉例來說，下圖的❤️紅色代表去程的住宿點；💙藍色代表回程的住宿點；💛黃色則是沿途的其他住宿點（緩衝點：行程有變數）。這樣就串連成一條完整尼泊爾ABC健行路線。

當然，在決定住宿點與緩衝點時，maps.me也提供了行徑時間的預判可以作為參考，但其中的時間應該是以輕裝行走為準，參考時還要加入負重多少還有體能消耗的變數。上面介紹的兩招： 點到點時間預判 和 改變標記顏色 ，其實都只要簡單的六個步驟就可以輕易學會，現在就跟著下面的步驟一起試試看吧！

六個步驟完成點到點時間預判：

步驟一：選取出發地

步驟二：點選右下角的《更多》

步驟三：點選《從》

步驟四：選取目的地

步驟五：點選《路線終點》

步驟六：點選《徒步》完成後就可以看到下方有預估時間與高度落差參考。

六個步驟改變標記顏色：

步驟一：點選目的地

步驟二：點選《儲存》

步驟三：把目的地介紹往上滑

步驟四：點選《編輯書籤》

步驟五：點選顏色選項

步驟六：選取自己想要的顏色，這邊以藍色為例。

最後回到地圖就看到目的地的顏色改變啦！

總結：

不管是郊山、百岳、甚至是人生地不熟的海外登山，對於路徑的了解都是最重要的事（又時候郊山的岔路真的誇張多啊），而我覺得maps.me真的是一款非常好用的APP，我本身在登山途中為了省電會把手機開飛航模式，GPS也可以照常運作，只有在不確定路的時候才會打開maps.me看一眼，確定之後再繼續走，它的準確性目前為止都沒有讓我失望過，所以推薦給大家，希望大家都下載來用用看喔！如果喜歡我的分享，歡迎加入我的粉絲專頁看最新文章喔！⚠️map.me不含等高線圖，不適用於探勘行程。⚠️出發前請確認maps.me上的路線與計畫相符。⚠️各家廠牌手機GPS定位準確度不一，請斟酌使用。（我用iphone 6完全沒問題）maps.me下載連結 for Androidmaps.me下載連結 for IOS--

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