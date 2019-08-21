親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

怕錯過LINE群組重要通知？ 新功能讓你不再漏訊息

釋憲前夕：從社會國原則鳥瞰年金改革與憲法解釋

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58健行筆記 健行筆記阿珠珠

草漯沙丘27  草漯沙丘24.JPG早就聽聞桃園觀音的草漯沙丘有著台版沙哈拉沙漠的美稱，一直也很想來探訪這個傳說中的打卡秘境，終於有機會前來探訪!草漯沙丘15.JPG草漯沙丘3.JPG 來的這一天剛好有淨灘活動好熱鬧啊!感謝來參與淨灘活動的朋友們把環境整理得好乾淨喔!

分享

但也因為如此這次來沒能好好地拍上那絕美的沙漠照片~  因為沙丘上充斥了無限多的腳印啊!哈!這也是另類的美感吧!草漯沙丘4.JPG草漯沙丘5.JPG這沙丘連綿8.1公里的海岸沙漠特殊景觀，也是台灣海岸中保持最寬廣而完整的，蜿蜒的沙紋交錯著無數的腳印有著令人無限想像的美。草漯沙丘6.JPG草漯沙丘7.JPG 美麗的沙紋和一整排的風力風車就是這裡的特殊景觀。草漯沙丘8.JPG草漯沙丘9.JPG草漯沙丘10.JPG草漯沙丘11.JPG草漯沙丘12.JPG 這日的風無敵大想要好好的擺poss拍張照都很困難，不戴帽子就被吹得一頭亂髮，戴上帽子又怕被風吹走，所以照片上阿珠珠的手都拉著帽子,哈哈~這可不是最新流行的拍照姿勢喔!草漯沙丘13.JPG草漯沙丘14.JPG草漯沙丘16.JPG草漯沙丘17.JPG很多人或許跟阿珠珠會有同樣的疑問??這麼壯觀的沙丘到底是怎麼形成的呢?經過爬文的結果是說桃園縣濱海地區冬季的東北季風強，風向也穩定能使砂粒高速移動並形成飛沙走石的特殊景致，對於海岸沙丘的侵蝕和堆積有推波助瀾的效果，在沙丘上也能看到很多的竹籬笆就是為了攔沙，日積月累這個沙丘也就逐日增高而變成今日所見的沙丘景觀。草漯沙丘18.JPG草漯沙丘19.JPG 因為風大的關係沙丘上有不少的防砂圍籬形成了特殊的景觀。草漯沙丘20.JPG 這張感覺上好像一根巨大的羽毛遺落在沙漠中的fu~草漯沙丘21.JPG草漯沙丘22.JPG草漯沙丘23.JPG 阿珠珠的小提醒:夏日炎熱建議來遊玩的朋友傍晚再來因為真的很熱，沙丘沙地不太好走要注意安全喔!草漯沙丘25.JPG草漯沙丘26.JPG  除了草漯沙丘還能順遊附近的白沙岬燈塔，或是之前農博的展區也在附近，還能去附近觀音新屋的蓮花農場走走逛逛，還有新屋的永安漁港也可走走吃吃海鮮都是不錯的選擇喔!                          草漯沙丘1.JPG               旅遊拍照日期2019/06/29      交通資訊:台61線西濱快速道路草漯交流道轉接忠孝路，忠孝路向西走到底即可到達草漯沙丘入口，車子最好不要開進去，路況不是很好也不好會車。或是直接用google導航到草漯沙丘入口。桃園旅遊延伸閱讀桃園。2017桃園農業博覽會順遊白沙岬燈塔。永安漁港看夕陽桃園新屋。永安濱海綠色走廊自行車道好友相約騎車去桃園觀音。白沙岬燈塔桃園觀音。向陽農場 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，            喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!                點我  gif057  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁

秘境海鮮桃園旅遊

相關新聞

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

聖母峰攀登的陰暗角落！登山熱潮下我們都該面對的真相

2019-05-30 21:00

大人的玩具！開著「攀岩車」登合歡山　不一樣的登山新體驗

2019-05-25 21:00

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？

2019-03-30 16:30

這不是眠月廁所！阿里山「衛生紙世界」山友心寒：帶來的記得要帶走

2019-03-19 22:00

上山下海玩遍綠島！過山古道、阿眉山、觀海步道

2019-08-20 21:00

漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區

2019-08-05 09:30

苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30

漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00

直奔新竹秀巒部落「泰崗野溪溫泉」在溪水裡取暖

2019-07-16 21:30

山徑DJ們！收起你的擴音機吧！爬山就是要聽大自然的聲音

2019-07-15 08:30

【APP寶石任務實測】輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具

2019-07-13 15:00

蘭嶼「環島之旅」海岸風光非常迷人

2019-07-07 08:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄

2019-06-27 14:55

登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記

2019-06-26 08:00

網友分享！綠野遊蹤內建搜尋軌跡(GPX)供其他APP使用

2019-06-03 07:30

網友帶你搭公車爬「雪山主峰」！

2019-05-25 08:30
看更多

熱門文章

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區

2019-08-05 09:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宜蘭冬山「新寮瀑布步道」沁爽玩水放鬆一下

2019-08-16 07:30

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

奇萊北壁攻下屏風山 「黑色奇萊」可不是好惹的！

2019-08-13 00:47

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

夏天登山避暑！太平山「見晴懷古步道」

2019-08-15 08:30

合歡山之最！單攻合歡西北峰

2019-08-01 17:12

新北三峽「雲森三瀑」之姊妹瀑布心靈谷

2019-08-12 08:30

上山避暑去！ 新竹五峰油羅山1764M 如入無人之境

2019-08-01 07:55

每座大山，都是這輩子最感恩的經歷！半百夫妻的南湖賞花行

2019-08-11 08:30

黃金稜線海景步道！無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山

2019-08-06 16:38

獨攀奇萊南華　夜裡滿天星星和銀河伴入眠

2019-08-07 09:00

不容錯過的百岳「奇萊南華」晨曦灑下的綠色大草原

2019-08-04 22:00

小百岳中的天使與惡魔！巴塱衛山、加奈美山、觀海步道

2019-08-17 08:30

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30

上山下海玩遍綠島！過山古道、阿眉山、觀海步道

2019-08-20 21:00

茶香襲人！ 微風輕拂戲水散策 遊茶香環狀４步道連走

2019-08-13 02:04

雙胞胎的南湖群峰四日遊

2019-08-07 19:04

大學生的登山暑假！６天不洗澡撿４座百岳「南湖大山縱走」

2019-07-31 07:00

高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08

苗栗 火炎山登山步道　賞惡地大峽谷美景

2019-07-25 07:25

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30

苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30

念念不忘的「嘉義五連峰」

2019-07-31 09:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

全臺面積最大的原始林「北大武山」沿路滿是鐵杉與壯觀的雲海景色

2019-07-28 21:30

完攻富士山吉田線

2019-08-11 09:30

新北「富貴角燈塔步道」天人菊盛開超浪漫

2019-08-03 16:33

漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30

加里山孤雞行

2019-07-23 19:01

接連的古道路線！菁桐古道、耳空龜山步道、耳空龜山步道

2019-08-08 08:30

實現年輕時夢想「獨行中橫」

2019-07-26 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top