桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點
早就聽聞桃園觀音的草漯沙丘有著台版沙哈拉沙漠的美稱，一直也很想來探訪這個傳說中的打卡秘境，終於有機會前來探訪! 來的這一天剛好有淨灘活動好熱鬧啊!感謝來參與淨灘活動的朋友們把環境整理得好乾淨喔!
但也因為如此這次來沒能好好地拍上那絕美的沙漠照片~ 因為沙丘上充斥了無限多的腳印啊!哈!這也是另類的美感吧!這沙丘連綿8.1公里的海岸沙漠特殊景觀，也是台灣海岸中保持最寬廣而完整的，蜿蜒的沙紋交錯著無數的腳印有著令人無限想像的美。 美麗的沙紋和一整排的風力風車就是這裡的特殊景觀。 這日的風無敵大想要好好的擺poss拍張照都很困難，不戴帽子就被吹得一頭亂髮，戴上帽子又怕被風吹走，所以照片上阿珠珠的手都拉著帽子,哈哈~這可不是最新流行的拍照姿勢喔!很多人或許跟阿珠珠會有同樣的疑問??這麼壯觀的沙丘到底是怎麼形成的呢?經過爬文的結果是說桃園縣濱海地區冬季的東北季風強，風向也穩定能使砂粒高速移動並形成飛沙走石的特殊景致，對於海岸沙丘的侵蝕和堆積有推波助瀾的效果，在沙丘上也能看到很多的竹籬笆就是為了攔沙，日積月累這個沙丘也就逐日增高而變成今日所見的沙丘景觀。 因為風大的關係沙丘上有不少的防砂圍籬形成了特殊的景觀。 這張感覺上好像一根巨大的羽毛遺落在沙漠中的fu~ 阿珠珠的小提醒:夏日炎熱建議來遊玩的朋友傍晚再來因為真的很熱，沙丘沙地不太好走要注意安全喔! 除了草漯沙丘還能順遊附近的白沙岬燈塔，或是之前農博的展區也在附近，還能去附近觀音新屋的蓮花農場走走逛逛，還有新屋的永安漁港也可走走吃吃海鮮都是不錯的選擇喔! 旅遊拍照日期2019/06/29 交通資訊:台61線西濱快速道路草漯交流道轉接忠孝路，忠孝路向西走到底即可到達草漯沙丘入口，車子最好不要開進去，路況不是很好也不好會車。或是直接用google導航到草漯沙丘入口。桃園旅遊延伸閱讀桃園。2017桃園農業博覽會順遊白沙岬燈塔。永安漁港看夕陽桃園新屋。永安濱海綠色走廊自行車道好友相約騎車去桃園觀音。白沙岬燈塔桃園觀音。向陽農場 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
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