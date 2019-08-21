山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00 健行筆記 健行筆記Shang-Shu Yang



戶外活動難免遇到意料之外的事情，若剛好墜落摔傷無法動彈，或是迷路卻沒安裝登山地圖，只要還剩一隻手指會動，就有機會可以尋求救援。

山上無網路、不是寄信或LINE，是靠簡訊。以前傳一則三塊錢那種。

山上無網路、不是寄信或LINE，是靠簡訊。以前傳一則三塊錢那種。

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前提還是建議上山前安裝登山APP，來幫助我們降低迷途的風險!

此篇麻煩安裝適合自己手機系統的APP

防迷途，手機安裝登山APP影片教學

若您真的看不懂，那至少可下載以下幾款GPS APP來緊急時，希望可派上用場。

安卓與IOS共有的APP:野外求救 APP

安卓:大地羅盤 APP

IOS:共用我的GPS座標 APP

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以下就教學使用方式:

野外求生:

1.開啟野外求生APP，填寫需求救者名字、傷勢描述等，點擊下方"位置回報、求救。

2.選擇留守人及緊急聯絡人，將簡訊送出。先在山下與朋友測試是否可行。

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大地羅盤：

1.開啟大地羅盤 APP，等一下定位座標穩定，靠右中間小飛機按一下

2.勾選我需要求救或回報狀況、右下角選傳送方式，選簡訊(山上沒網路啦)

3.選留守人及緊急連絡人，送出

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共用我的GPS座標：

1.開啟共用我的GPS座標 APP，點擊右下的簡訊功能

2.選留守人及緊急連絡人，送出

記得一定要測試阿!!!