上山下海玩遍綠島！過山古道、阿眉山、觀海步道
登山鞋 登山杖 登山背包 飲水 糧食,李老師全副武裝 蓄勢待發,興高采烈又興致勃勃的準備前往綠島爬山!去綠島爬山??富岡漁港碼頭上其他的遊客,穿著T恤 短褲 拖鞋,拉著大大的行李箱,這是海島渡假的標準模式,相較之下 李老師顯得格格不入!!居然有人要去綠島爬山??綠島豐富美麗的海洋生態舉世聞名,相較下綠島的登山活動就顯得乏人問津,不過熱愛山林的李老師既然不辭千里來到綠島,當然不能錯過體驗綠島山林之美的好機會,那就發揮戰力,利用二天的時間上山下海玩遍綠島!!星期一第一班前往綠島的客輪依舊是滿滿人潮,李老師心中還是驚嘆著,其實台灣的國旅市場還是很熱絡啊!!10點左右抵達綠島南寮漁港後,在一陣兵荒馬亂中找到預定的民宿,和民宿老闆討論後,當機立斷 決定11點馬上潛水下海!這次就不浮潛了,李老師決定玩更大的水肺潛水!就算李老師很有接受挑戰的精神,但面對人生第一次揹著氧氣筒潛到海底,擔心水壓 擔心嗆水 擔心意外,李老師一顆心撲通撲通的狂跳,下水前教練仔細的說明竟然忘得一乾二淨還好潛水活動是一對一的教練指導,一有問題馬上有專業教練協助排解,讓李老師能夠逐漸減輕焦慮 放鬆心情 ,進而盡情享受迷人的海底風光也許你曾在書本或影片中看過海底世界,但是當你真正置身在海底時,那奇幻瑰麗的畫面會直接衝擊你的想像,你會驚呼歐麥尬!你會讚嘆天鵝啊!亮眼繽紛的熱帶魚對你視若無睹的游過身邊,甚至會團團的將你圍住,這一刻是多麼神奇啊!!如果沒有真正置身在海底,你絕對不知道原來海葵摸起來是這麼柔軟海葵 海星 熱帶魚 珊瑚礁 大扇貝,在平靜海面下竟是如此的生氣蓬勃 欣欣向榮,這實在太不可思議啦!!!就在尼莫出現眼前的時候,李老師馬上被圈粉了,眼前活生生的尼莫竟然比螢幕中更艷麗 更可愛,萌翻天的模樣融化了李老師的少女心~~~李老師堅定的告訴尼莫,為了你 還有你的朋友們,李老師一定會盡全力愛護這片海洋,盡量減少使用塑膠產品,使用成分天然不污染海洋的產品,落實資源回收與節能減碳!最後就以這經典的二人合體技結束這趟開眼界的奇幻之旅回到陸地已經是中午一點了,先回民宿梳洗一番,再到街上秀蘭小吃部吃午餐,然後就開始下午的海島爬山之旅~~綠島上的交通路線很簡單,沿著唯一的環島公路搭配Google Map,就能找到你想去的景點了!剛從海底回到陸地的李老師似乎有點懶洋洋,看來在海底潛水也是很耗體力的,那就先來走走輕鬆又有漂亮風景的小長城步道小長城步道的入口就在環島公路旁,騎機車時注意路旁的告示牌就能找得到全程都是平穩好走的石階步道,短短的距離全都覆蓋在碧海藍天的風光裡不到十分鐘就能走到盡頭的二座觀景涼亭這是高水準 超豪華的五星級觀景台,浩瀚蔚藍的太平洋無限延伸,氣勢萬千的雲層蔓延在晴空下,靜靜躺趴的哈巴狗岩更有畫龍點睛的效果海水正藍 藍的很晶瑩剔透不只欣賞豪華海景,轉個身就能欣賞一片綠油油的起伏山丘,自然界裡的藍綠可以對立而融洽,台灣政壇裡的藍綠應該也可以吧!再轉個方向又是另一種迷人風情,綠島的山岳海拔不高,卻一樣有挺拔雄壯的高山氣勢!!海拔281公尺的火燒山是綠島最高的山,卻因為軍事管制而無法進入,於是第二高的阿眉山就成了綠島爬山的首選!過山古道就位在火燒山和阿眉山之間,在環島公路還沒建設之前,過山古道是綠島居民往來的交通命脈!接下來李老師就沿著過山古道登上阿眉山,過山古道東側入口在環島公路11K處,騎機車時就可以發現路旁的指示牌!管理單位用心的整理了古道的路徑,前半段都是鋪上石板的平整步道,只是剛下過午後的陣雨,石板鋪面上的青苔竟成了濕滑的陷阱,李老師走得戰戰兢兢～～暑假絕對是綠島的旅遊旺季,民宿前 景點前 街道上 公路上,全都人聲鼎沸 熱鬧滾滾,想不到一走上過山古道,所有的遊客全都銷聲匿跡,取而代之的是數不盡數量的斯文豪氏攀蜥很快就走到一座觀景涼亭,只可惜李老師最愛的還是小長城步道上的涼亭再往上,陽光照得到的地方 路面變乾燥,李老師可以跨大步向前走了火山地形加上強勁海風吹襲,步道二旁多是一些灌木或是小喬木斯文豪氏攀蜥真的是如影隨形 無處不在陸陸續續有一些爬升的階梯,但都不會太過刁鑽困難還附設不少造型古樸的座椅供人休息後段古道上的鋪面還是以石板為主,石板交接處的空隙長出清新的青草,黑底青紋的設計增添了古道的風采黑色與綠色的比例愈來愈接近,這樣的改變不僅讓古道更有天然古味,還能防止步道變得濕滑,兼具美觀與實用的效果古道的後半段是逐漸下降的緩坡走到盡頭是一道軍用的產業道路,這也是過山古道西側的入口處,東西二側都有一面一模一樣的解說牌而在西側入口處涼亭旁就是阿眉山的登山口,李老師馬不停蹄 一口作氣,繼續往阿眉山前進阿眉山登山步道全程不到1公里,距離雖短 卻一路都是上升爬坡過山古道像是在森林公園裡健走運動,到了阿眉山才真正有點登山的感覺,沒有過多的人為設備,步道全都是以木材與紅土打造而成,完全不造成環境的負擔阿眉山已經悄悄的出現在步道的前方,繼續向前走!!
海拔愈上升 環境愈天然,李老師彷彿置身在濃密的原始森林裡,依舊杳無人煙,斯文豪氏攀蜥依舊四處活躍竄動著,特有種的大白斑蝶翩然飛舞在樹梢上,飛太高 李老師沒辦法用相機捕捉這些美麗的倩影過了原始風味的森林後就能登頂阿眉山,沒有三角點 只有一座寬敞的觀景台海拔276公尺的阿眉山位於綠島正中央,沒有高大樹木的阻擋視線,在觀景台上可以盡興的欣賞綠島的風情萬種火燒山佇立西邊 與阿眉山遙遙相望,登上阿眉山正好可以好好欣賞火燒山的風采,所以別忘了跟綠島第一高峰合照留念喔!!從阿眉山下來後 沿著一旁的軍用道路往上走,還真的有軍用卡車經過喔~~大約走十分鐘就能在路旁發現過山步道的入口指標,過山古道?? 過山步道?? 搞混了嗎!!簡單說過山古道是舊步道,而過山步道是新設置的步道!這二個步道不僅名稱很像,連步道規劃 周邊環境都很類似,只是過山步道是水泥磚鋪面,走起來比較安全不溼滑難免還是有些階梯要踩,但感覺比過山古道更輕鬆好走途中也有一座觀景台,剛好可以換個角度欣賞阿眉山的英姿當然還是有浩瀚無垠的碧海藍天可以欣賞~~少了烈日灼身的炎熱高溫,多了些陣陣吹送的涼爽海風,舉目所見盡是遼闊景緻,看來黃昏才是綠島登山健行最佳的時間點過山步道的盡頭直接接上觀海步道,名稱不同 但其實就是同一個步道啦!!觀海步道其實就是沿著山壁搭建而起的木棧道,距離不長 但是相當高陡,但 觀海效果不佳~~沿著木棧道走到底就能接到環島公路,想不到觀海步道的入口處還有一座雅緻的小拱門繼續從環島公路往上走,途中遇到一隻孤單吃草的山羊哥,閱人無數的山羊哥完全不怕生,吃過李老師手上幾把青草後,很快就在李老師身上磨蹭起來~~~大約走500公尺就能回到出發時的停車處,步道旁一座水龍頭寫著阿眉山湧泉,正好可以稍微清洗一下一身的髒污疲憊晚餐後 展開夜間導覽的行程,集合時間一到,沒有路燈 一片漆黑的公路上竟然再次熱鬧起來,一個接一個錯身而過的車頭燈,讓綠島成了一座不夜島導覽人員一現身 竟然是上午潛水的教練,這些年輕人也太厲害了,會潛水 還會講鬼故事 介紹綠島生態!在專業的年輕導覽介紹下,李老師還真的看見夜間覓食的野生梅花鹿,以及外型特異的夜間昆蟲~這是較常見的長肛竹節蟲這是珍貴稀有的二級保育類-津田氏竹節蟲,只吃林投樹葉的津田氏竹節蟲,全世界只能在墾丁及綠島才能親眼目睹隔天一早 直衝朝日溫泉舒緩一下昨天的操勞,號稱全球三大海底溫泉之一,光這個頭銜就值得花200買門票進場了更精彩的是在海闊天空的美景下泡湯,溫泉浴 日光浴 海水浴,應有盡有 任君選擇泡溫泉泡夠了就可以起來當外拍網美了,零距離的感受綠島海洋之美,綠島版的天空之門 美吧!!或是到潮間帶來個生態研究,仔細找找這些害羞的海洋生物享受完世界級的美景與溫泉後,千萬別錯過緊鄰朝日溫泉的帆船鼻剛泡完溫泉 渾身懶洋洋的李老師,一鼓作氣走上這座又長又陡的階梯完全出乎意料,帆船鼻的上面竟然是一面廣袤的大草原,遼闊壯麗的景色讓人精神大振帆船鼻上還設置一座堅固的觀景平台,但卻顯得多餘,因為隨便張望都是美景,根本不用登上觀景台蔚藍海水環繞包覆整座帆船鼻,只有居高臨下才能看到最美的海岸線,綠島卻到處都能看到最美的海岸線接著李老師就切換成觀光客模式,打著赤膊沿著環島公路一路玩下去!看到觀音洞前停了幾台機車,就跟著大家湊熱鬧一起參訪觀音洞原來是一個天然珊瑚礁洞,洞中一座鐘乳石樣似觀音菩薩的外貌,因此稱之為觀音洞看到牛頭山這麼顯眼的招牌,李老師當然也要走上去看看只是還得在大太陽下走個500公尺,這大概也讓很多遊客敬而遠之,但李老師出門玩是沒有在喊累的!!牛頭山其實只是一座小山丘,景觀類似帆船鼻 都是一片廣袤的草原草原盡頭當然也是同樣蔚藍清澈的太平洋,綠島啊綠島,李老師忍不住再次讚嘆綠島極致的美景回頭看看這片空曠蒼茫的大草原,有誰會知道這裡竟然是綠島!!綠島燈塔很有名 也很有故事,切換成觀光客模式的李老師自然也不能錯過,只是這綠島燈塔園區還不能進入,所以只能在旁邊的海灘欣賞這座潔白的燈塔,但這樣仰望角度更顯得燈塔的風姿綽約而燈塔前的這片海灘則呈現出綠島另一種風貌,沒有尖銳崎嶇的珊瑚礁岩,白色沙灘上覆蓋著清澈的海水,好誘人啊~~李老師終究禁不起誘惑 下海了~~綠島另外一個著名特產就是大哥了,身為一路玩到底的觀光客,一定要去聞名全國的綠島監獄參觀一下,由於綠島監獄住過太多犧牲奉獻的名人,也發生過太多可歌可泣的故事,所以監獄不再是監獄,轉型正義成為國家人權博物館為了讓身在福中不知福的百姓們記取教訓,博物館裡幾乎原封不動的保存當時的情景,置身其中,儘管是在不同的時空,卻仍然可以感受到當時的絕望與希望民主自由絕不是天上掉下來的禮物,是多少人用青春與熱血換來的,李老師會謹記在心~~香港!! 加油!!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣環境資訊協會,歡迎大家一起共襄盛舉!!而李老師曬傷的肩膀還在脫皮中~~~~
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