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新系列iPhone相機功能大有看頭 3C達人期待這3點

上山下海玩遍綠島！過山古道、阿眉山、觀海步道

2019-08-20 21:00健行筆記 健行筆記李斯特

登山鞋 登山杖 登山背包 飲水 糧食,李老師全副武裝 蓄勢待發,興高采烈又興致勃勃的準備前往綠島爬山!去綠島爬山??富岡漁港碼頭上其他的遊客,穿著T恤 短褲 拖鞋,拉著大大的行李箱,這是海島渡假的標準模式,相較之下 李老師顯得格格不入!!c3b514ab121d1e3f4e98aca6b7a039d9.jpg居然有人要去綠島爬山??綠島豐富美麗的海洋生態舉世聞名,相較下綠島的登山活動就顯得乏人問津,不過熱愛山林的李老師既然不辭千里來到綠島,當然不能錯過體驗綠島山林之美的好機會,那就發揮戰力,利用二天的時間上山下海玩遍綠島!!星期一第一班前往綠島的客輪依舊是滿滿人潮,李老師心中還是驚嘆著,其實台灣的國旅市場還是很熱絡啊!!10點左右抵達綠島南寮漁港後,在一陣兵荒馬亂中找到預定的民宿,和民宿老闆討論後,當機立斷 決定11點馬上潛水下海!這次就不浮潛了,李老師決定玩更大的水肺潛水!就算李老師很有接受挑戰的精神,但面對人生第一次揹著氧氣筒潛到海底,擔心水壓 擔心嗆水 擔心意外,李老師一顆心撲通撲通的狂跳,下水前教練仔細的說明竟然忘得一乾二淨44212aecef28be6cd78e562b3156a35e.jpg還好潛水活動是一對一的教練指導,一有問題馬上有專業教練協助排解,讓李老師能夠逐漸減輕焦慮 放鬆心情 ,進而盡情享受迷人的海底風光d8666ef378d5fba52cc2ae1eb5289925.jpg也許你曾在書本或影片中看過海底世界,但是當你真正置身在海底時,那奇幻瑰麗的畫面會直接衝擊你的想像,你會驚呼歐麥尬!你會讚嘆天鵝啊!96f750cc9685e03ddcaf3ba472e72b26.jpg亮眼繽紛的熱帶魚對你視若無睹的游過身邊,甚至會團團的將你圍住,這一刻是多麼神奇啊!!fba1a4a901c5234f7963839cf45d0757.jpg如果沒有真正置身在海底,你絕對不知道原來海葵摸起來是這麼柔軟cea204d437f5df8fdd1aa1a60d829193.jpg海葵 海星 熱帶魚 珊瑚礁 大扇貝,在平靜海面下竟是如此的生氣蓬勃 欣欣向榮,這實在太不可思議啦!!!354aba08ad6b86035683a81648a87377.jpg就在尼莫出現眼前的時候,李老師馬上被圈粉了,眼前活生生的尼莫竟然比螢幕中更艷麗 更可愛,萌翻天的模樣融化了李老師的少女心~~~a46771bb90e606a17261ec3532f6ea8d.jpg李老師堅定的告訴尼莫,為了你 還有你的朋友們,李老師一定會盡全力愛護這片海洋,盡量減少使用塑膠產品,使用成分天然不污染海洋的產品,落實資源回收與節能減碳!903f8e11b6c178f38f6d01623fa83bdc.jpg最後就以這經典的二人合體技結束這趟開眼界的奇幻之旅742c3ca89f6353d44522c77ec07c03f8.jpg回到陸地已經是中午一點了,先回民宿梳洗一番,再到街上秀蘭小吃部吃午餐,然後就開始下午的海島爬山之旅~~綠島上的交通路線很簡單,沿著唯一的環島公路搭配Google Map,就能找到你想去的景點了!剛從海底回到陸地的李老師似乎有點懶洋洋,看來在海底潛水也是很耗體力的,那就先來走走輕鬆又有漂亮風景的小長城步道4dabd080d6ebc6d1c1115ac7c541af53.jpg小長城步道的入口就在環島公路旁,騎機車時注意路旁的告示牌就能找得到4ed6cd7172f98bf606dadb869fe6eac8.jpg全程都是平穩好走的石階步道,短短的距離全都覆蓋在碧海藍天的風光裡7d56adcef3d8a916624a98520176c6db.jpg不到十分鐘就能走到盡頭的二座觀景涼亭54cce8c81b19279decdbffdad4f4e4c2.jpg這是高水準 超豪華的五星級觀景台,浩瀚蔚藍的太平洋無限延伸,氣勢萬千的雲層蔓延在晴空下,靜靜躺趴的哈巴狗岩更有畫龍點睛的效果164bcdacd5a66c31ec6c5e49c7dc96d8.jpg海水正藍 藍的很晶瑩剔透e16c83a2bda418633d6dc64564e267b3.jpg不只欣賞豪華海景,轉個身就能欣賞一片綠油油的起伏山丘,自然界裡的藍綠可以對立而融洽,台灣政壇裡的藍綠應該也可以吧!c18845af0fa0a6d48de77c619485d08a.jpg再轉個方向又是另一種迷人風情,綠島的山岳海拔不高,卻一樣有挺拔雄壯的高山氣勢!!56d174dc654e9d9a2886406c287fec9a.jpg海拔281公尺的火燒山是綠島最高的山,卻因為軍事管制而無法進入,於是第二高的阿眉山就成了綠島爬山的首選!過山古道就位在火燒山和阿眉山之間,在環島公路還沒建設之前,過山古道是綠島居民往來的交通命脈!接下來李老師就沿著過山古道登上阿眉山,過山古道東側入口在環島公路11K處,騎機車時就可以發現路旁的指示牌!f87e1a06f5a3e5d57f73a204bba8e9bb.jpg管理單位用心的整理了古道的路徑,前半段都是鋪上石板的平整步道,只是剛下過午後的陣雨,石板鋪面上的青苔竟成了濕滑的陷阱,李老師走得戰戰兢兢～～202f27f2d1600010c561dff6e376ff06.jpg暑假絕對是綠島的旅遊旺季,民宿前 景點前 街道上 公路上,全都人聲鼎沸 熱鬧滾滾,想不到一走上過山古道,所有的遊客全都銷聲匿跡,取而代之的是數不盡數量的斯文豪氏攀蜥aa0f7d7fc7c39bd8009fe7a2bbfecf35.jpg很快就走到一座觀景涼亭,只可惜李老師最愛的還是小長城步道上的涼亭ab965f2f26bd0081f9a250e27da8f404.jpg再往上,陽光照得到的地方 路面變乾燥,李老師可以跨大步向前走了火山地形加上強勁海風吹襲,步道二旁多是一些灌木或是小喬木17a60093cb7b86a4a70d36afbd578105.jpg斯文豪氏攀蜥真的是如影隨形 無處不在陸陸續續有一些爬升的階梯,但都不會太過刁鑽困難a94b20911270df5705ccb5c57c54e512.jpg還附設不少造型古樸的座椅供人休息c3d0678ce5008ed9ae10b8d3a441c64f.jpg後段古道上的鋪面還是以石板為主,石板交接處的空隙長出清新的青草,黑底青紋的設計增添了古道的風采078843bc88aaa97dbf2a93db3011c795.jpg黑色與綠色的比例愈來愈接近,這樣的改變不僅讓古道更有天然古味,還能防止步道變得濕滑,兼具美觀與實用的效果644b746329cc77115c893ac8b07fb09a.jpg古道的後半段是逐漸下降的緩坡37c872c08d08f93ed1c66e4a5784ca08.jpg走到盡頭是一道軍用的產業道路,這也是過山古道西側的入口處,東西二側都有一面一模一樣的解說牌7f4016117bd6419c9603795519b3fc2c.jpg而在西側入口處涼亭旁就是阿眉山的登山口,李老師馬不停蹄 一口作氣,繼續往阿眉山前進09dad2a696a9ba1858c5d17928820e42.jpg阿眉山登山步道全程不到1公里,距離雖短 卻一路都是上升爬坡888dc44ceade903775e01d01236c636e.jpg過山古道像是在森林公園裡健走運動,到了阿眉山才真正有點登山的感覺,沒有過多的人為設備,步道全都是以木材與紅土打造而成,完全不造成環境的負擔835a6b3ef18e6dc3e90079ab28b39b84.jpg阿眉山已經悄悄的出現在步道的前方,繼續向前走!!

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海拔愈上升 環境愈天然,李老師彷彿置身在濃密的原始森林裡,依舊杳無人煙,斯文豪氏攀蜥依舊四處活躍竄動著,特有種的大白斑蝶翩然飛舞在樹梢上,飛太高 李老師沒辦法用相機捕捉這些美麗的倩影9ce0d5b7cd7409d7b53915cd2c03b623.jpg過了原始風味的森林後就能登頂阿眉山,沒有三角點 只有一座寬敞的觀景台海拔276公尺的阿眉山位於綠島正中央,沒有高大樹木的阻擋視線,在觀景台上可以盡興的欣賞綠島的風情萬種087d5d64802cc34491067d028c7b0baa.jpg火燒山佇立西邊 與阿眉山遙遙相望,登上阿眉山正好可以好好欣賞火燒山的風采,所以別忘了跟綠島第一高峰合照留念喔!!c687c59c695f165e61979dc32e1ef630.jpg從阿眉山下來後 沿著一旁的軍用道路往上走,還真的有軍用卡車經過喔~~53225513d9ef6ff1034656917d4ce574.jpg大約走十分鐘就能在路旁發現過山步道的入口指標,過山古道?? 過山步道?? 搞混了嗎!!簡單說過山古道是舊步道,而過山步道是新設置的步道!這二個步道不僅名稱很像,連步道規劃 周邊環境都很類似,只是過山步道是水泥磚鋪面,走起來比較安全不溼滑faf8911c842edd920115375d63b606c5.jpg難免還是有些階梯要踩,但感覺比過山古道更輕鬆好走3784cb2856f0d98cf599fb75a7702694.jpg途中也有一座觀景台,剛好可以換個角度欣賞阿眉山的英姿f2b8f33749360f3bc9a2207a1e4ba4a8.jpg當然還是有浩瀚無垠的碧海藍天可以欣賞~~02b23debb104055e43ab3ddf87365806.jpg少了烈日灼身的炎熱高溫,多了些陣陣吹送的涼爽海風,舉目所見盡是遼闊景緻,看來黃昏才是綠島登山健行最佳的時間點57cd7ef9c264eaede0cfee1dc24de57a.jpg過山步道的盡頭直接接上觀海步道,名稱不同 但其實就是同一個步道啦!!6bf58a0023cc5a0fc5a81aedf2b69f9f.jpg觀海步道其實就是沿著山壁搭建而起的木棧道,距離不長 但是相當高陡,但 觀海效果不佳~~0f464130a69cefa48de490469017ae47.jpg沿著木棧道走到底就能接到環島公路,想不到觀海步道的入口處還有一座雅緻的小拱門d7c3299531aeed5e2ff37f623542b4ed.jpg繼續從環島公路往上走,途中遇到一隻孤單吃草的山羊哥,閱人無數的山羊哥完全不怕生,吃過李老師手上幾把青草後,很快就在李老師身上磨蹭起來~~~a3d18790d4e0f14368c6bb0de89fe720.jpg大約走500公尺就能回到出發時的停車處,步道旁一座水龍頭寫著阿眉山湧泉,正好可以稍微清洗一下一身的髒污疲憊5aa416bd8a4f1f9016ad725f72b851ff.jpg晚餐後 展開夜間導覽的行程,集合時間一到,沒有路燈 一片漆黑的公路上竟然再次熱鬧起來,一個接一個錯身而過的車頭燈,讓綠島成了一座不夜島導覽人員一現身 竟然是上午潛水的教練,這些年輕人也太厲害了,會潛水 還會講鬼故事 介紹綠島生態!在專業的年輕導覽介紹下,李老師還真的看見夜間覓食的野生梅花鹿,以及外型特異的夜間昆蟲~這是較常見的長肛竹節蟲0bad5a27c57dda3fe03a8923d75581d5.jpg這是珍貴稀有的二級保育類-津田氏竹節蟲,只吃林投樹葉的津田氏竹節蟲,全世界只能在墾丁及綠島才能親眼目睹1d9648d3b5f4c9965c572c883a2e2eec.jpg隔天一早 直衝朝日溫泉舒緩一下昨天的操勞,號稱全球三大海底溫泉之一,光這個頭銜就值得花200買門票進場了f03e577ca3cbaeb6f196352159215973.jpg更精彩的是在海闊天空的美景下泡湯,溫泉浴 日光浴 海水浴,應有盡有 任君選擇7e7a0f5ba53e95b93564c85eb907f108.jpg泡溫泉泡夠了就可以起來當外拍網美了,零距離的感受綠島海洋之美,綠島版的天空之門 美吧!!202b867a942874e32a90e330567ff08d.jpg或是到潮間帶來個生態研究,仔細找找這些害羞的海洋生物a1834192a84d844ed66caf80c62e827b.jpg享受完世界級的美景與溫泉後,千萬別錯過緊鄰朝日溫泉的帆船鼻2746b49f6d28101fd5c5622cabab53cb.jpg剛泡完溫泉 渾身懶洋洋的李老師,一鼓作氣走上這座又長又陡的階梯88fbdb1babdd38b651536a5ac83d6e4e.jpg完全出乎意料,帆船鼻的上面竟然是一面廣袤的大草原,遼闊壯麗的景色讓人精神大振4fae2d2f59666326cccda6ea2667a7da.jpg帆船鼻上還設置一座堅固的觀景平台,但卻顯得多餘,因為隨便張望都是美景,根本不用登上觀景台dfa7ddb713b1d4c6a5f614aa7ebb9a74.jpg蔚藍海水環繞包覆整座帆船鼻,只有居高臨下才能看到最美的海岸線,綠島卻到處都能看到最美的海岸線f283e5f0bd7d280bbbbba7375c1807cc.jpg接著李老師就切換成觀光客模式,打著赤膊沿著環島公路一路玩下去!看到觀音洞前停了幾台機車,就跟著大家湊熱鬧一起參訪觀音洞3e237f89468f42a273d0f10c8c6b21b9.jpg原來是一個天然珊瑚礁洞,洞中一座鐘乳石樣似觀音菩薩的外貌,因此稱之為觀音洞be4a43dce8d042508eb5badfbacc9d27.jpg看到牛頭山這麼顯眼的招牌,李老師當然也要走上去看看385db0beed0e02db70e297aab520a8d0.jpg只是還得在大太陽下走個500公尺,這大概也讓很多遊客敬而遠之,但李老師出門玩是沒有在喊累的!!b32159ff7f4726a8aafb88654aeeaab3.jpg牛頭山其實只是一座小山丘,景觀類似帆船鼻 都是一片廣袤的草原80406f3e9cfc5a71119473a5c8c9b02b.jpg草原盡頭當然也是同樣蔚藍清澈的太平洋,綠島啊綠島,李老師忍不住再次讚嘆綠島極致的美景0099b7c04aa671de5d5d10b02363cd12.jpg回頭看看這片空曠蒼茫的大草原,有誰會知道這裡竟然是綠島!!9c9694ba93db800bbe89d900233a257f.jpg綠島燈塔很有名 也很有故事,切換成觀光客模式的李老師自然也不能錯過,只是這綠島燈塔園區還不能進入,所以只能在旁邊的海灘欣賞這座潔白的燈塔,但這樣仰望角度更顯得燈塔的風姿綽約1f61d5d7fbec73db791385a059016f7f.jpg而燈塔前的這片海灘則呈現出綠島另一種風貌,沒有尖銳崎嶇的珊瑚礁岩,白色沙灘上覆蓋著清澈的海水,好誘人啊~~ba9acf32bd180eab20ef2779d3f45e46.jpg李老師終究禁不起誘惑 下海了~~5dcfb0bff9e72a9528c4f039d07e0fb6.jpg綠島另外一個著名特產就是大哥了,身為一路玩到底的觀光客,一定要去聞名全國的綠島監獄參觀一下,由於綠島監獄住過太多犧牲奉獻的名人,也發生過太多可歌可泣的故事,所以監獄不再是監獄,轉型正義成為國家人權博物館c731a4d160ba0b11c2441e2db48193c2.jpg為了讓身在福中不知福的百姓們記取教訓,博物館裡幾乎原封不動的保存當時的情景,置身其中,儘管是在不同的時空,卻仍然可以感受到當時的絕望與希望856ae945539e9cfffbf8e4d0eaf41ac3.jpg民主自由絕不是天上掉下來的禮物,是多少人用青春與熱血換來的,李老師會謹記在心~~9710dfe32df4284105dca66a91ea7294.jpg香港!! 加油!!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣環境資訊協會,歡迎大家一起共襄盛舉!!而李老師曬傷的肩膀還在脫皮中~~~~

綠島步道古道

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