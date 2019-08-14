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登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00健行筆記

你爬山都會帶哪些裝備呢？

每次帶新朋友上山，總是會被問到關於裝備的問題，最常見的不外乎「背包要多大」「衣服怎麼穿」「要買登山鞋嗎」等。其實這些問題，都是沒有標準答案的，對於剛接觸爬山活動的新手而言，其實了解「為什麼要帶某樣裝備上山」及「自己的狀態適合怎樣的裝備」才是最重要的。

因此，這篇文章參考了許多前輩的分享，整理了登山裝備的八大分類（主要以過夜行程為主），並說明「為什麼你需要帶這樣東西上山」，希望可以讓大家在準備裝備時，有個系統化的依據，也比較不容易忘東忘西、或是帶了其實不需要的東西上山。

這篇文章以「背負系統」、「行進系統」、「服裝系統」為討論內容， 其他的則會在下一篇的文章介紹喔！

完整圖文網版：https://hbk.page.link/b0809

準備前的基本觀念

1. 沒有最好的裝備，只有最適合的裝備。

大家現在都很習慣先上網查評價，但每個人的需求都不同，別人用起來很適合的，不見得自己就很適合。因此，非常建議買之前一定要到戶外用品店進行試穿、試背，確認是否符合自己的狀況。

此外，如果是第一次爬山，不確定之後是否會繼續從事這個活動，有些裝備可以先用租的，當然缺點就是通常不會剛好很合，用起來可能就不會是最舒服的，但可以避免一開始就花上一大筆錢、事後卻發現浪費了。此外，每個人預算不同、需求也不同，不用刻意追求「名牌」，只要是適合的裝備，就是好裝備。（翻譯：沒有神裝，只有神人啦 XD）

2. 裝備的規劃，是風險管理的基礎。

登山活動不是觀光郊遊，到了山上，你只能依賴你帶上去的東西，而且要背著它們走完全程。因此，少帶或多帶都是該避免的，雖然這件事不太容易第一次就做對，只能依據經驗去逐漸調整。如同我們一直強調的，登山是風險管理的運動，做好裝備的規劃，就是風險管理的基礎。

裝備系統八大分類

主要分為：背負系統、行進系統、服裝系統、炊事飲水、睡眠系統、照明系統、定位通訊、醫療求生，這篇會先介紹前三個大類。

ab7b9d31d31f49a1652c7931d5f4aa4a.png此外，這篇文章不會介紹到團體裝備的部分（無線電、帳篷等），也不會詳述每一樣裝備挑選的細節（因為太多不可能寫完），重點會放在「為什麼你需要帶它上山」的邏輯，有了基礎觀念，才能依自己的狀況去調整。

一、背負系統

背負系統可說是最重要的裝備項目之一，所有要帶上山的裝備，都要靠背後的那顆背包，值得多花一點時間研究挑選。

【背包】

以容量而言，背包一般會分為：小背包（小於 40L）、中背包（40-60L）、大背包（大於 60L）。

說到背包，新手最常見的問題之一就是：「我要帶多大的背包？」這個問題的答案，取決於以下兩件事：

1) 行程的天數

如果只是當天來回的行程、或甚至是兩三個小時就可以走完的路線，其實不一定要準備專門登山用的背包。但如果今天是要去山上過夜（我們最常被問到的初階百岳：玉山、奇萊南華等），就會需要容量較大的背包。

以兩天一夜的玉山主峰為例，因為基本上不需要背炊煮裝備、睡袋也可以用租的，因此大約中型背包（40-60L）就足以應付（如果不背睡袋，25 - 30L 其實就足夠，但還是要視個人物品多寡來決定）。如果是較長天數的高山行程（四天以上），就會建議使用 60L 以上的大背包。

2) 行程的種類

同樣的路線，會因為行程的種類而影響到需要帶的東西，進而決定需要的背包大小。如果是商業團（免背公裝公糧），則多半不需準備炊煮裝備、食材，（有些連睡袋都可以不用背）就不一定需要大背包，但如果是自組團，公裝公糧平均分擔，則需要考慮容量較大的背包。

分享

挑選背包，尤其是大背包時，試背是絕對必要的，而且要記得請店員加適當的重量在背包裡，並在店內背上一段時間，才能正確的感受背起來是否舒適。

【攻頂包】

攻頂包顧名思義，就是「上山頂時用的輕便小包」，在行程不需要攜帶過多裝備時（如：輕裝登頂、行程途中前往短程、需折返的景點時），就可以將必要的水、行動糧、頭燈、雨衣褲等物品裝在攻頂包裡，輕裝行進。此外，睡覺時也可以將外套、衣服裝到攻頂包中當作枕頭，一物多用。

【背包套】

背包通常不防水，因此不管是大背包或小背包，建議都要準備防水的背包套（攻頂包若是已有防水功能，就不用另外準備）。因為臺灣天氣潮濕多雨，在山上一定會遇到下雨的狀況，使用背包套可以作為第一層保護，讓背包裡的東西免於濕掉。同時，背包套也可以用來保護背包，避免表布被刮破、刺破。

【防水袋】

除了使用外層的背包套防水以外，建議背包裡要再用一個防水袋把東西裝起來（大垃圾袋或塑膠袋也可以，怕破掉可以套兩層），避免有時雨勢過大，背包套無法完全阻絕漏水的狀況。若想更謹慎，可以將衣物類另外用一個防水袋包好，把濕掉的風險降到最低。

二、行進系統

行進系統包含了可以讓你舒適、順暢地走完行程的行走裝備，跟背包一樣，如果裝備不適合，走起來會像地獄一樣痛苦啊 XD

【登山鞋】

一般而言，若是當天往返行程、或是非重裝兩天一夜的行程，穿低筒的登山鞋是 OK 的；但若是需要走較長的天數、背負重裝，則會建議挑選中高筒的登山鞋，對腳踝的固定、保護效果會較好。另外，建議挑選有防水功能的登山鞋。

試穿登山鞋的時候，建議帶一雙厚襪去試穿，尺寸會比較準確。

【登山襪】

登山鞋比一般鞋款來的硬，薄襪缺乏緩衝的功能，容易讓腳掌不舒服，因此建議選擇有厚度並高於鞋筒的登山襪。材質的部分，建議可以選擇羊毛，除了具備透氣、排汗的功能以外，抗菌抑臭的效果也很好，走長天數的行程會非常有感。

【登山杖】

登山杖的調節系統主要可分為快扣式與旋轉式，初次使用登山杖的入門新手，比較推薦使用快扣式的登山杖，

一來是比較方便調節、二來是比較不會因為操作上的錯誤而出現意外（沒轉緊導致使用時整節掉出、轉錯方向等）。

材質主要有碳纖維與鋁合金，前者雖然較輕但比較無法承受側向的力量（容易斷掉），後者則是比較重但硬度相對較硬，如果背重裝行走，一般會比較建議選擇鋁合金材質。

【綁腿】（選用）

綁腿的功用主要有以下：1) 避免雨水滲入鞋子、防止穿越箭竹林時褲管被沾濕 2) 防止螞蝗進入褲管 3) 保護登山褲，減少被磨損、勾破的機會 4) 防止異物掉進登山鞋裡。綁腿雖然不是非帶不可的裝備，但若背包重量與容量允許，還是建議可以準備；尤其是泥濘路段若不想穿雨鞋，就會強烈建議攜帶綁腿。

下雨的時候，綁腿要穿在雨褲裡面，才是正確的穿法喔！

【護膝】【護踝】（選用）

護膝可以減少膝蓋軟骨承受的壓力、增加關節的穩定度，通常會在下坡路段時用到（上坡則較少）。但這邊要特別提醒的是，使用護膝雖然有減緩壓力的效果，但相對的也會影響肢體的彎曲性，讓活動比較不靈活，因此建議是有舊傷或是不舒服時使用，不建議用來「預防」而一直穿著。同樣的，護踝的使用，也是按照這樣的邏輯，有需要的時候再戴上即可。

三、服裝系統

「上山要怎麼穿？」也是新手最常會問的問題之一，尤其是高山行程，日夜溫差動輒 10-15 度以上，衣服的選擇與搭配就更加重要。推薦使用「洋蔥式穿法」的原則，讓衣服可以有更多元的組合。試想，今天如果只帶了一件超厚的外套，穿著太熱、脫掉又太冷，就會很尷尬。

建議在準備上山的衣服時，可以這樣搭配：

1) 底層：排汗衣、排汗內衣，可以快速帶走皮膚上的水氣，保持身體乾燥溫暖。

2) 中層：具備吸濕排汗功能的保暖衣或是化纖外套，可以持續排出底層導出的水分，並防止不必要的熱量流失。

3) 外層：可防風、防水的外套（或是雨衣），避免風寒效應與水寒效應。

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另外，上山要避免穿棉質衣物跟牛仔褲，相信大家應該有基本的概念。

衣服建議「穿一帶一」，也就是除了身上穿的一套以外，另外準備一套放在背包（並做好防水），如果不小心衣服濕掉可以迅速換下，或是到山屋時換上另一套衣服，讓身體保持乾爽。

【排汗衣】【排汗內衣褲】（底層）

目前以聚酯纖維、羊毛為兩大主流材質。聚酯纖維的排汗效果較好，適合夏天、或是比較怕熱的人。羊毛的強項則是不會臭，而且就算濕掉也還是有保暖的效果，適合天氣比較冷、或是擔心多天行程衣服會臭的人。

【禦寒衣物】（中層）

中層（保暖層）的選擇，會依據每個人需求（有多怕冷）及季節而不同。可以分為「行進用」（中厚度的羊毛衣或風衣外套）跟「營地用」（有填充的外套、較厚的外套）兩種類型；比較厚的排汗衣，也可以拿來做保暖層。如果比較怕冷的人，禦寒衣物可能就不只準備一件，有可能是中厚度的羊毛衣＋化纖外套來做搭配。

【防風外套】 【兩截式雨衣】（外層）

屬於外層的部分，有時候一件就同時具備防風、防水的功能，就不用特別分開準備。以臺灣山區的天氣來說，不管是哪種行程，防風防水的外套都是必備的裝備。（注意！「防水」跟「防潑水」是不同的概念，外層務必要選擇有「防水」功能的裝備。）

【排汗褲】【保暖褲】

具備排汗、快乾的長褲、或是短褲＋內搭褲，都是 OK 的穿法，近年來也流行壓力褲 / 壓縮褲，唯要注意晚上休息時要換掉，讓腿部肌肉放鬆。如果比較怕冷，可以另外準備一件晚上在營地或山屋穿的保暖褲。

【保暖帽】

頭部是全身微血管密度較高的地方，也是熱能容易散發的地方，因此頭部的保暖非常重要。保暖帽必須要能覆蓋住三個重點——兩側的太陽穴以及後腦杓，才能真正達到效果。

【防曬帽】

高山上的紫外線比平地強，防曬帽是必備的裝備。可以視個人需求選擇圓盤帽或鴨舌帽。

【頭巾】

頭巾是在山上非常萬用的一項裝備，可以用於 1) 脖子與臉部的保暖與防曬 2) 遮蔽口鼻，避免直接吸入寒冷的空氣 3) 擦汗 4) 包紮 5) 將衣服塞進頭巾，就可以變身為枕頭 6) 女生可以用來綁頭髮、或當作髮帶使用。

【手套】

手套也是上山必備的裝備，主要可以分為兩種用途：1) 耐磨 2) 保暖，前者主要是用於拉繩或通過崎嶇地形時，避免手部受傷（如：上玉山主峰前的拉繩路段）；厚者則是用於手部的保暖，通常最好具備「防風＋保暖」的機能。

看完以上的介紹，是否對爬山要帶什麼更有概念了呢？

下一集的內容，我們會介紹剩下的五大類裝備：炊事飲水、睡眠系統、照明系統、定位通訊、醫療求生，讓你對裝備的認識更完整全面！

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