事隔兩年！網友再次於基隆河畔，看霞光、反霞光

2019-08-10 17:00 健行筆記 健行筆記Jeremy Hung



在大台北的河濱公園中，我最喜歡從松山彩虹橋開始，到關渡大橋為止的基隆河畔。蜿蜒曲折的河道以及橫跨其上各具特色的橋梁，讓沿途的風景充滿變化。在夏日晚風中悠閒的漫步／騎車，還有機會看見美麗的夕陽／霞光。因為在健行筆記的眾多路線中，只有一條台北市的河濱公園步道，所以先放張美堤河濱公園的夕陽。

從美堤河濱公園，沿著不經過基隆的基隆河，再繞過看不見潭的劍潭，就會抵達今天要介紹的地點。

地點：雙溪與基隆河口交匯處（由最近的芝山站走路約３０分鐘，騎車只要１０分鐘）時間：２０１７年８月事情要從前年夏天開始說起。這個月開始，我終於受不了暑假泳池的擁擠人潮，轉移陣地到擁有戶外深水池的天母克強游泳池。泳池就位在芝山站旁，游完泳正好可以來這裡吹風＋看夕陽。太陽在７、８月的時候，正好走到了河口的上方。２０１７／０８／７ 雲掩夕陽

雲層太厚，陽光無法穿透。２０１７／０８／２６ 晴空萬里

少了雲朵，感覺有些寂寞。２０１７／０８／２８ 初見反霞光

這天竟然在觀山河濱公園見到反霞光，感覺是個好預兆。２０１７／０８／３０ 金色夕陽與霞光就在夏天即將結束前，太陽公公終於決定讓我見識一下他的魔力。１８：０８：０７

金色的夕陽映照水面，令人屏息的美麗瞬間。１８：１４：５０

對面的雲朵開始變了顏色１８：１６：１９

路燈亮起，雲朵染色，霞光登場。１８：１８：１９

日沒後經過十分鐘，夢幻的時刻才開始。１８：２１：３８

山頂的雲朵終於燃燒了起來１８：２５：４０

奇幻的霞光在最後壓軸登場令我驚嘆的２０分鐘，原來落日餘暉這麼美！只要在日沒後，多停留１０分鐘，就有機會看見大自然最精彩的燈光秀。

（圖片來自中央氣象局Ａpp，是目前８月初的時間，所以晚了一些）PS.照片都是手機手持拍攝，現場看會更美一點＞＞＞光陰似箭＞＞＞２０１９／０７／２９ 再見反霞光

這天在河濱公園再次見到反霞光。隔天我便迫不及待的出發前往雙溪河口。２０１９／０７／３０ 觀音山頂放光芒這次比起前年，提前了一個月，所以太陽的位置離觀音山更近一些。１８：２７：３５

可能要昨天有注意天空的人，才會相信接下來的畫面。１８：４７：４０

日沒後過了約１０分鐘，霞光真的出現了。１８：５３：０４

１８：５５：２２

１８：５９：５５

觀音山頂發出光芒，整個河面一片深藍，感覺奇幻而不真實。２０１９／０８／０４ 乘著霞光出發雖然前幾天的霞光很精彩，可惜少了雲朵，見不到彩霞。今天下午很早就來到觀山河濱公園，看見這一片天空，就決定留下來了。

１８：４８：０３

日沒後的１０分鐘，彩霞準時現身了。１８：５０：４６

晚霞、霞光、月亮、路燈，好熱鬧的天空。１８：５３：２７

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在六號水門上，拍到了在霞光中出發的航班。１８：５３：５３

遠方的觀音山尖依稀可見，今天的雙溪河口應該又是霞光滿天吧。地點：觀山河濱公園六號水門（由松山站／三民站走路約３０分鐘，騎車約１０分鐘）