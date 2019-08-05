漫步「龍貓綠色隧道」新豐紅樹林生態保護區
位於新竹新豐紅毛港的紅樹林生態保護區是北台灣唯一海茄冬和水筆仔混生的紅樹林， 也是台灣唯一的一條興建於生態保護區的觀賞木棧道， 長長的木棧道穿越在紅樹林間彷彿像是在宮崎駿卡通龍貓隧道的場景， 神秘又夢幻也是近年來ig打卡的熱門場景喔! 來的這一天，天空灰灰的沒有藍天， 好像我最近的心情ㄧ樣盪到了谷底，(喔!寫部落格還是不要有太多的私人情緒!)這是一條無菸的步道。 無菸步道全程禁止煙火。 新豐紅樹林生態保護區位於新豐鄉紅毛河出海口附近，佔地8.5公頃是北台灣地區唯一水筆仔和海茄苳混生的紅樹林。 這個季節來看到的水筆仔不多呢! 關於紅樹林因為紅樹科植物體內含有大量的丹寧，因此其木材常呈紅色，樹皮又可提煉出單寧為紅色染料，因此稱紅樹，而紅樹林這個生態名詞是指一群可以適應生長在熱帶及亞熱帶河口潮間帶的木本植物，並非單指某一種植物喔! 漫步在紅樹林間其實也挺愜意的~ 木棧道和涼亭有部分已毀損要注意安全喔! 園區一共有三座木造的涼亭，登上二樓的觀景台， 感覺彷彿置身於樹海當中。 從涼亭二樓俯瞰這片紅樹林，一大片的紅樹林好壯觀，堪稱是國寶級的一點都不為過!這一段是不是很有龍貓隧道的fu~離開紅樹林還可順到附近的堤岸邊走走看看海。 旅遊拍攝日期2019/05/01 交通資訊開車:西濱公路(省道61線)約65k處依紅毛港遊憩區指標竹1鄉道至堤防左轉並沿堤防旁道路行駛可達停車場。 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
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