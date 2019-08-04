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苗栗獅潭生態小旅行

2019-08-04 09:30健行筆記 健行筆記阿珠珠

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這次來參加苗栗獅潭的生態體驗活動，也是我第一次來獅潭這個小鎮，以前我自認全台走透透，台灣369個城鄉小鎮很少我們沒走過的，獅潭鄉在台三線中豐路上，曾經路過幾次但卻從沒真正到鎮上來探訪，很開心這次來參加這個由獅潭鄉公所主辦的生態體驗活動。這次主要的體驗的活動有:#泉明蠶業農場生態導覽蠶繭花diy#益新茶行品酸柑茶#日新飲食店風味客家午餐#漫步神秘彩繪小徑，新店老街聽故事這次的體驗讓我印象深刻，很喜歡這種慢活的生態旅遊，本篇圖文很長，期盼你們能耐心看完，也會跟我一樣愛上獅潭的美好!也愛上獅潭的知性與慢活!阿珠珠真心推薦給喜歡小鎮慢活輕旅行的你。獅潭生態旅遊74.JPG獅潭生態旅遊169     我們的集合點在獅潭鄉的義民廟前廣場。廣場內可免費的停車超方便的。獅潭生態旅遊1.JPG我們來的比較早些就先在義民廟附近的河濱公園來晃晃拍拍照， 環境整理得很乾淨，景色很不錯!每個角度拍照都很美。獅潭生態旅遊2.JPG喜歡這一排樹木，只是當時忘了看清楚它是什麼樹。 獅潭生態旅遊4.JPG新鳳吊橋新鳳吊橋跨越新店溪，修造於1968年，是由鄉民集資捐獻建造的，新鳳吊橋也是舊時通往鳴鳳古道的必經之路。獅潭生態旅遊10.JPG鳴鳳古道登山口也在這附近喔!它是台灣十大古道之一。獅潭生態旅遊5.JPG獅潭生態旅遊7.JPG獅潭生態旅遊8.JPG獅潭生態旅遊9.JPG  獅潭的文史解說地圖。 獅潭生態旅遊15.JPG馬偕博士對於苗栗獅潭的貢獻也不少。獅潭生態旅遊16.JPG獅潭生態旅遊17.JPG 獅潭生態旅遊19.JPG客家詩詞，小時候的打油詩很有意思呢!獅潭生態旅遊20.JPG獅潭生態旅遊21.JPG順著指標來去新店老街散散步吧!穿越中豐路沿著坡道來到神秘小徑。獅潭生態旅遊94.JPG看到生動又繽紛的彩繪牆，頓時童心大爆發，航海王、多拉A夢、龍貓、海綿寶寶、小小兵...哇!每一幕都畫的好精采喔!聽說這些精彩的彩繪都是的一位畢業自復興美工的公所技工的傑作，真的很有心把這些普通的民宅牆面變身成為賞心悅目的彩繪牆，也讓獅潭這純樸的小鎮多了幾分活潑的色彩，也多了一些拍照的風景和話題真的很不錯!獅潭生態旅遊28.JPG獅潭生態旅遊23.JPG阿珠珠要來頑皮一下囉!戴草帽的魯夫和戴草帽的阿珠珠誰比較可愛呢?獅潭生態旅遊24.JPG獅潭生態旅遊25.JPG獅潭生態旅遊26.JPG宮崎駿漫畫可愛的龍貓~獅潭生態旅遊27.JPG  獅潭生態旅遊95.JPG 這就是傳說中的神祕小徑，其實這神祕小徑是獅潭新店村民要去溪邊洗衣服時時必經的小路，小徑窄小有點暗，要注意有階梯不要踩空跌倒喔!獅潭生態旅遊96.JPG獅潭生態旅遊30.JPG獅潭生態旅遊41.JPG走出神秘小徑就是新店老街囉!從這裡拍照拍的挺開心的差一點就忘了我們還沒報到呢!獅潭生態旅遊36.JPG走回義民廟前廣場來報到，遠遠的就看到一位面孔很熟悉的格友joci也來參加今天的體驗活動，第一次見到本尊看起來比相片還年輕而且氣質優雅呢!獅潭生態旅遊37.JPG領了遊客證和礦泉水就要開始當天的生態小旅行了!獅潭生態旅遊38.JPG這位是當天的導覽老師蘇朝彰先生，我們在他的精彩解說下瞭解了獅潭大大小小的故事。 獅潭生態旅遊167.JPG 今天的故事就從獅潭義民廟開始說起， 獅潭義民廟是獅潭人的信仰中心之一。 廟前廣場為活動用地平時則為免費的停車場， 周邊有河濱公園和觀魚步道都規劃的很完善是一處很棒的休憩地。  獅潭生態旅遊18.JPG  黃南球是獅潭的拓荒前人，  為紀念黃南球開墾獅潭，大湖採樟樹煉油的歷史，  在義民廟也有黃南球的史蹟介紹，有興趣的朋友可去看看。 獅潭生態旅遊40.JPG主辦單位準備公所社區小巴士當我們的坐上車，今天的第一個行程點~泉明生態教育蠶業生態農場~獅潭生態旅遊39.JPG  獅潭生態旅遊43.JPG一下車就有好喝的迎賓蠶沙茶在等著我們，蠶沙茶其實就是蠶寶寶的大便，經過高溫殺菌烘培之後就製成特別的蠶沙茶。為什麼蠶寶寶的大便可以喝呢?因為蠶寶寶只吃桑葉，消化後桑葉的價值更高，本草綱目記載蠶沙能夠活血、鎮靜真是功效多多喔!農場有賣蠶沙茶和桑葉茶的茶包喔!獅潭生態旅遊102.JPG泉明生態教育蠶業生態農場是台灣目前唯一僅存的蠶業養殖場，來到農場除了看到可愛的蠶寶寶之外還做了蠶繭花的diy, 還有體驗拉蠶絲被和農場的生態導覽，很適合親子一起來體驗唷!獅潭生態旅遊104.JPG蠶繭花的diy，顧名思義用蠶繭來做創意的蠶繭花，發揮你的想像力做出獨一無二的花朵。獅潭生態旅遊178.JPG 彩色的蠶繭花是經過加工染色的，千萬別傻傻以為有彩色的蠶繭喔!獅潭生態旅遊45.JPG 獅潭生態旅遊47.JPG其實也不一定要做成花朵就看你自己來發揮想像力囉!同團一位小妹妹做的，很有創意吧!獅潭生態旅遊48.JPG很久沒有看到這可愛的蠶寶寶了吧!  獅潭生態旅遊115.JPG 需要大量飼養蠶寶寶才能要用來製作蠶絲被喔!獅潭生態旅遊116.JPG 獅潭生態旅遊117.JPG 養蠶寶寶需要大量的桑葉，農場自種大片的桑葉，眼前所看到的桑樹是改良過的樹種，樹形比較低方便採收。 聽說四五月份的時候，這裡還是賞螢火蟲的秘境呢! (噓!老闆說這個秘密不要大肆宣傳喔!) 獅潭生態旅遊49.JPG  蠶寶的生長過程。 獅潭生態旅遊50.jpg做完diy涂老闆帶著我們來農場做生態導覽的介紹，農場內的生態超豐富。獅潭生態旅遊51.jpg 獅潭生態旅遊112.JPG鍬形蟲獅潭生態旅遊108.JPG 除了飼養的白色蠶寶寶之外，你一定沒看過野生的蠶寶寶吧!我們在農場的榕樹上尋找野生的蠶寶寶，有保護色蠶寶寶根本就是偽裝專家嘛!身體的顏色跟樹幹是一模模一樣樣啦!可以來玩大家來找碴喔! 獅潭生態旅遊109.JPG 獅潭生態旅遊110.JPG 蠶絲被的製作過程煮蠶繭-->剝繭-->曬絲棉 -->拉蠶絲被 獅潭生態旅遊114.JPG煮蠶繭的大鍋子獅潭生態旅遊52.JPG很幸運的這天的天氣很不錯!讓我有機會看到曬蠶絲被!獅潭生態旅遊113.JPG 看到這個曬蠶絲被讓我想到在新埔曬柿餅和在金門看到曬手工麵線，一樣都是靠老天爺的臉色才有飯吃的行業，真是一個特別又辛苦的行業，泉明是全台唯一碩果僅存的蠶業養殖場真的值得讚嘆!獅潭生態旅遊54.JPG   還可以來體驗拉蠶絲被，拉蠶絲被也是需要技巧的唷!獅潭生態旅遊55.JPG獅潭生態旅遊171  中午我們來到新店老街的日新飲食店來享用客家風味的午餐!日新飲食店是五十年的老店，好吃的客家家常菜有媽媽的味道呢!獅潭生態旅遊56.JPG鴨肉鮮嫩好吃，不用沾醬就很好吃了!夏日裡再來一盤涼拌過貓最清爽了。 獅潭生態旅遊118.JPG紅燒的八方豆腐入味好吃。獅潭生態旅遊119.JPG清爽的筍片湯也不錯喝!獅潭生態旅遊120.JPG爌肉也好好吃，肉燉的剛剛好，皮Q肉香，肥肉的部分入口即化，連鋪在盤底筍片也吃到精光。獅潭生態旅遊121.JPG他們家的菜脯絲蛋還挺特別的，濃濃的蛋香加上菜脯絲真是不錯吃，分量十足每個人都分到好大一塊，大夥都吃到津津有味呢!獅潭生態旅遊123.JPG薑絲大腸酸味夠勁連薑絲都好吃。獅潭生態旅遊124.JPG最後還加了一道龍鬚菜，現炒的就是好吃。獅潭生態旅遊125.JPG店內的菜單，有單點的也有合菜的料理，合菜有多種價錢的組合供你選則唷!白飯是免費!免費!免費喔!獅潭生態旅遊126.JPG   獅潭生態旅遊172除了上述的客家家常菜之外也有簡單的麵食類，其實我們在活動後的隔個周末又再度來訪!點了一份炒粄條,粄條超Q彈，最重要的是不油不膩我超推的啦!老公點了什錦麵也不錯吃。如果人數少不方便點合菜的話我推薦炒粄條好好吃喔!阿珠珠是客家妹超愛吃炒粄條的啦!獅潭生態旅遊173 獅潭生態旅遊58.JPG吃飽飯後老街晃了一下看到飲料店，買了一瓶仙草茶清涼消暑又退火喔!獅潭仙山的仙草也是名氣響叮噹的喔!獅潭生態旅遊31.JPG 在地的柑仔店也很有特色喔!獅潭生態旅遊135.JPG午飯後繼續跑行程，來到益新茶行品嘗酸柑茶，接待我們的是益新茶行的第三代園主王耀昇先生，親自解說關於酸柑茶的製作流程和品嘗方式。獅潭生態旅遊128.JPG或許你跟阿珠珠一樣好像沒聽過酸柑茶，其實酸柑茶中的酸柑用的就是虎頭柑，就是過年擺在神桌好看卻不好吃的超大橘子就是虎頭柑啦!虎頭柑果肉很酸，勤儉持家的客家人捨不得浪費食材，利用酸柑來製茶將虎頭柑的果肉挖除和茶葉攪拌後再塞回去，而益新茶行使用在酸柑茶內的茶葉是工廠經過檢驗合格的茶葉再經過九蒸九曬的工續才能完成，完成後用良好的方式保存至少放一年以上，放越久越好酸柑茶還會繼續後續發酵，融合茶葉繼續發生變化。據說酸柑茶對於咳嗽、化痰、解熱、都有特殊的功效，食用時敲碎後沖泡味道微酸又爽口，是客家人的健康養生茶飲。獅潭生態旅遊132.JPG關於酸柑茶的製造過程和品嘗方式可參考上圖的說明。 獅潭生態旅遊60.JPG 包裝精美的酸柑茶送禮自用兩相宜，酸柑茶跟其他的茶葉一樣是以兩論斤來計價的喔!獅潭生態旅遊174  獅潭生態旅遊129.JPG老闆煮了一大壺的酸柑茶來讓我們免費喝，除了原味的酸柑茶之外還加了九種不一樣的素材來給我們試飲~ 老實說阿珠珠原本不喝茶的人都覺得酸柑茶真好喝呢!個人覺得加了蜂蜜枸杞的口味還不錯!熱熱喝好喝，冰冰涼涼的喝也很對味唷!獅潭生態旅遊131.JPG  可加一點冰糖或蜂蜜再加上、陳皮、菊花、薄荷、紅棗、枸杞，薑片、檸檬、紫蘇、金棗干...等九種配料來沖泡，冷飲熱飲都很好喝喔!阿珠珠一開始也納悶為何要加入這些材料呢?其實是屬性調合、方便個人喜好及個人體質選用適合的口味啦!獅潭生態旅遊63.JPG關於這九種材料的功效也做一個概略的說明~陳皮:行散肺氣、消化不良、健脾開胃和止咳化痰的功效。菊花:入肝經有清肝解熱的功效 薄荷:宣散風熱感冒、清熱解表、緩解疼痛及壓力、還有殺菌抗菌的功效。紅棗:健脾益胃、補氣血、安神、緩和藥性減少藥副作用保護正氣脾胃不受傷。枸杞:補虛生精，切記感冒發燒時不宜使用喔!薑片:含揮發油可加速血液循環、促進消化驅風邪。檸檬:含維生素C有抗發炎的功效。紫蘇:有抗菌的效果，對於風寒感冒、外部風邪可與生薑和紅糖一起沖泡。紅糖(黑糖):補中益氣、活血化痰、增加能量及氣血循環及暖身子的效果。冰糖:對於中氣不足、陰虛及口乾舌燥有一定的、陰虛及口乾舌燥有一定的功效以上是中藥學上的記載，當然生病還是要看醫生喔!獅潭生態旅遊64.JPG獅潭生態旅遊65.JPG 獅潭生態旅遊133.JPG可選擇你想喝的口味，阿珠珠每一種都有試喝，味道都不太一樣!不同的口味任君選擇，同團的學員們都喝的超開心的。老闆超佛心的還讓有帶保溫瓶的學員打包回家慢慢喝。獅潭生態旅遊130.JPG 除了酸柑茶之外店內也有很多其他的茶葉可以選擇喔! 獅潭生態旅遊61.JPG獅潭生態旅遊62.JPG 喝完下午茶我們就回河濱公園和新店老街來做社區老街生態巡禮，新店老街因為地處獅潭鄉的新店村所以又稱為新店老街,導覽老師認真地介紹有關於新店老街的故事.... 獅潭生態旅遊67.JPG 獅潭生態旅遊33.JPG興光雜貨店是一家經營超過四代的百年雜貨店，聽說顧店的阿婆還用算盤計帳喔!算是一家國寶級的柑仔店喔! 獅潭生態旅遊32.JPG獅潭生態旅遊69.JPG 獅潭生態旅遊68.JPG獅潭有機書店 只有週末及週日才開放的獅潭有機書店，這裡不賣書而是用交換書的方式來推廣閱讀，一樓有藍染的作品展示，二樓也有開放參觀喔!獅潭生態旅遊71.JPG獅潭生態旅遊140.JPG獅潭生態旅遊141.JPG 獅潭生態旅遊144.JPG 獅潭生態旅遊145.JPG 獅潭生態旅遊72.JPG獅潭生態旅遊70.JPG獅潭生態旅遊175 獅農小舖獅農小舖是由60年的舊穀倉改建而成，穀倉內保留了大型的碾米機，外牆則掛了很多老照片，除了這些展示可參觀之外，獅農小舖也是採購伴手禮的好去處，小舖內販售很多在地的農產品，送禮自用兩相宜唷!獅潭生態旅遊146.JPG 獅潭生態旅遊147.JPG  獅潭生態旅遊149.JPG獅潭生態旅遊75.JPG 好多好多的農產品和伴手禮可以選購喔!獅潭生態旅遊76.jpg 獅潭生態旅遊179  獅潭生態旅遊79.JPG獅潭生態旅遊81.JPG獅潭教會是馬偕牧師在台灣西部最東邊的據點，在此幫民眾治病與鄉民建立深厚感情，也開啟了福音的大門。   獅潭生態旅遊150.JPG楓樹伯公廟客家人稱土地公為伯公，廟前有一株近百歲的老楓樹陪伴著土地公一起守護獅潭。  獅潭生態旅遊151.JPG 獅潭生態旅遊152.JPG獅潭生態旅遊83.JPG獅潭生態旅遊84.JPG看看在地的人文與歷史!很喜歡這樣漫步在小鎮上的感覺! 獅潭生態旅遊153.JPG洗衫坑客家婦女勤勞堅毅，早年白天都需要務農到晚上才有空洗衣服做家事，獅潭洗衫坑大約設置於民國70年，鄉親們一起整理環境及設備，並裝置路燈和遮雨棚，提供安全的環境方便婦女們夜晚洗衣服，是一個很便民的設施，也歡迎前來獅潭遊玩的旅客前來體驗。 獅潭生態旅遊85.JPG獅潭生態旅遊86.JPG  獅潭生態旅遊87.JPG大門深鎖的獅潭村史博物館獅潭生態旅遊157.JPG 獅潭生態旅遊161.jpg 相隔一個禮拜我們二度造訪獅潭想要去鳴鳳古道和鐘樓古道走走，日新飲食店也是二度造訪，點了簡單的炒板條和麵食也吃得津津有味!，還買了邱媽媽菜包，有多種口味可選擇喔! 獅潭生態旅遊162.jpg獅潭生態旅遊177   有年紀的老街騎樓。獅潭生態旅遊158.JPG 吃飽喝足了去走一下鐘樓古道，從山坡上看看獅潭小鎮，義民廟和獅潭教會，一中一西的宗教和諧的在這客家村落裡並存也是一種美。獅潭生態旅遊164.JPG 鐘樓古道入口處。 獅潭生態旅遊165.JPG  獅潭生態旅遊160.JPG  原本想去鳴鳳古道走走的，還沒走到登山口就下起大雨來。我的古道夢碎，只好趕快撤離，鳴鳳古道只好後有會期喔!另外阿珠珠想說如果有朋友來到獅潭也想要安排導覽員帶領遊獅潭的話，可以去聯絡鄉公所間接接洽在地導覽老師喔!也可參考文末的有關於獅潭的聯結唷!獅潭生態旅遊163.JPG    旅遊拍照日期2019/06/29 泉明生態教育蠶業生態農場聯絡人：涂泉明 住 址：苗栗縣獅潭鄉永興村11鄰14-1號 電　話：037-931264．037-932428  益新茶行住 址：苗栗縣獅潭鄉新店村新店5 鄰3-1 號電　話：03 793 1375  日新飲食店苗栗縣獅潭鄉新店村9鄰101號電　話03 793 1338  苗栗獅潭鄉FB粉絲專業連結https://www.facebook.com/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E7%8D%85%E6%BD%AD%E9%84%89-425872650902641/?ref=br_rs 獅潭。大小事粉絲專業連結https://www.facebook.com/%E7%8D%85%E6%BD%AD%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E4%BA%8B-410865152379021/?ref=br_rs trans.gif檢視較大的地圖    阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，            喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!                點我  gif057  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁  

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