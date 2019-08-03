東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走
一直以來都很喜歡東北角地區的景色，尤其是東北角有好多的步道景色超美，不但有山景還有有海景，而且步道都不長且平緩好走，包山包海的景致讓人流連忘返，也是近年來ig打卡的熱門點!今天阿珠珠要介紹10條東北角絕美又療癒山海步道，讓你一次滿足山與海的美麗相遇!
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