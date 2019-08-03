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東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00健行筆記 健行筆記阿珠珠

一直以來都很喜歡東北角地區的景色，尤其是東北角有好多的步道景色超美，不但有山景還有有海景，而且步道都不長且平緩好走，包山包海的景致讓人流連忘返，也是近年來ig打卡的熱門點!今天阿珠珠要介紹10條東北角絕美又療癒山海步道，讓你一次滿足山與海的美麗相遇!

絕美步道1

1.忘憂谷濱海步道文章相關連結:

基隆。八斗子忘憂谷濱海步道最療癒的美景步道看山看海一次滿足 

基隆。八斗子望幽谷步道。101高地 

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八斗子66.jpg   

2:鼻頭角稜谷步道相關圖文連結:

鼻頭角稜谷步道絕美山海步道台版小長城。鼻頭國小  

新北瑞芳。鼻頭國小。鼻頭角步道。野百合的春天

鼻頭角步道89  鼻頭角步道75.JPG    鼻頭角步道22.JPG   

3.潮境公園觀海步道相關圖文連結:

基隆一日遊。潮境公園。八斗子車站。正濱彩色漁港 ig打卡熱門地點

八斗子車站14

潮境公園1.JPG

潮境公園2.JPG

潮境公園6.JPG

潮境公園12.JPG  

4.象鼻岩步道相關圖文連結:

新北。番仔澳酋長岩。象鼻岩。在地美味小吃新北瑞芳。深澳漁港。阿華鯊魚羹。象鼻岩。

象鼻岩13.JPG

象鼻岩22.JPG象鼻岩25.JPG番子澳漁港11.JPG  

5.不厭亭最美102縣道相關圖文連結:

新北雙溪。不厭亭最美的102縣道 。金瓜石白帶魚米粉九份不厭亭27.jpg九份不厭亭24.jpg6.   基隆山步道文章相關連結: 新北。基隆山霧裡看花賞芒記九份不厭亭44.JPG 基隆山13.JPG基隆山33.JPG基隆山34.JPG  

7.五分山步道相關圖文連結:

新北。峰芒畢露漫步五分山登山步道五分山46.JPG 五分山38.JPG  五分山83.JPG五分山88.JPG

8.報時山步道相關圖文連結:

金瓜石小旅行。360度美景報時山步道。本山六坑的斜索坡道。漫步祈堂老街彩虹階梯 新北。雨中漫遊金瓜石祈堂老街。白帶魚米粉。太子賓館。黃金博物館。六坑協索坡道金瓜石報時山步道芒花也美麗 金瓜石71  

金瓜石51.JPG 金瓜石55.JPG  

9.南子吝步道相關圖文連結:

新北。南子吝步道。360度無敵山海美景 南子吝步道49  南子吝步道11.JPG南子吝步道27.JPG南子吝步道28.JPG南子吝步道30.JPG南子吝步道31.JPG南子吝步道32.JPG南子吝步道38.JPG  南子吝步道43.JPG  

10.桃源谷步道 相關圖文連結: 

新北。桃源谷步道內寮線浪漫大草原宛如仙境的桃源谷步道桃源谷37.JPG桃源谷7.JPG桃源谷10.JPG桃源谷14.JPG    

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