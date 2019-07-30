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登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00健行筆記 健行筆記李瑞克的浪山素

嗨！我是李瑞克！關於登山引發的疾病，大部分人第一個想到的就是高山症，但登山是高強度運動，在脈搏加速、血流速度加快，血壓飆升的情況下，就很可能增加循環性急症發生的機率。而急性腦中風，就是這樣的隱形殺手之一。剛好最近在上的救護課程提到如何判斷急性腦中風的幾個要點，我覺得相當受用，所以也分享給大家。50歲以上、抽煙喝酒、體重過重、有高血壓病史屬於急性腦中風的高危險群，如果大家身邊有這樣的山友，也不妨好好認真記一下以下口訣，說不定可以適時救人一命喔！如何判斷急性腦中風？先記住這個口訣：『微笑脫窗，殭屍會說話。』

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微笑：微笑時嘴巴只有一邊會上揚，可能還會流口水。

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脫窗：動眼測試，眼睛無法跟著目標移動。

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殭屍：兩手平舉時會有一手癱軟，無法水平。

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會說話：無法好好重複別人的一句話。以上又稱為辛辛那提測試，只要符合其中兩項，急性腦中風機率高達72%，符合其中三項，則高達85%。好！我們知道如何判斷急性腦中風了，如果在登山途中發現隊員測出來辛辛那提成陽性，單兵該如何處置？1. 在能夠維持安全的情況下就地休息，切勿在讓患者移動。2.  為了防止患者突然休克跌倒，請患者坐在地上。（一方面怕患者突然休克摔倒，一方面坐在地上比較好隨時準備CPR）。3. 立刻求援，播打119或112，並敘述患者情況。4. 隨時關心患者狀況，並隨時做好CPR準備。5. 回憶或詢問上一次看到患者正常活動的時間。（離發病是否超過3小時）以上就是急性腦中風的判別和處置，老實說在山上不比城市，真的遇到隊友腦中風的情況，旁人所能作得不多，最好的處置就是盡早發現、儘快求援。人一到中年，急性腦中風、心肌梗塞等等都是很容易猝死的疾病，記得『微笑脫窗，殭屍會說話。』再加上盡早求援，或許就可以挽救隊友的一生。如果你喜歡我的分享，歡迎加入我的粉絲專頁：李瑞克的浪山素一起討論喔！

-----李瑞克的-浪．山．素-----

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