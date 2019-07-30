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漫步「報時山步道」享受包山包海的360度景觀

2019-07-30 21:30健行筆記 健行筆記阿珠珠

 金瓜石71金瓜石是我很喜歡的景點之一，比起九份的擁擠和熱鬧我更喜歡金瓜石這個寧靜的山城， 已經不知道是第幾次造訪金瓜石了，但這次來發現這個寧靜的山城的顏色變彩色了，報時山步道整修過後已重新開放，金瓜石的祈堂老街階梯也變成彩虹階梯，有人喜歡原來的復古，也有人喜歡改變後的彩虹梯，不管如何很多事本來就很難盡如人意的不是嗎? 金瓜石72金瓜石46.JPG金瓜石74  可以看日出的觀日亭。金瓜石48.JPG多年前曾經曾在芒花盛開的季節來走過一次報時山步道，那時就深深愛上這裡的景色，這步道短短的只有166M長，景觀卻是無敵的!360度的景觀，包山包海的無敵美景。prQcRUnwOR3N6ndnPMNnqQ.jpg   雖然心裡面還是比較喜歡以前的木棧道，新的報時山步道改用水泥為步道鋼骨為欄杆扶手，應該會堅固許多吧!金瓜石5.JPG在步道上就能眺望水湳洞的陰陽海和十三層遺址，還有基隆山、吳耳茶壺山和金水公路勸濟堂還有整個山城都盡收眼底....金瓜石44.JPG 金瓜石47.JPG 九份不厭亭40.JPG無耳茶壺山。金瓜石6.JPG這天天氣不是太好沒有藍天風又大，還不時飄來朦朧的霧氣，把這寧靜的金瓜石又添了幾分仙氣~ 金瓜石7.JPG 金瓜石9.JPG360度的無敵觀景台。金瓜石11.JPG風真的太大了，吹亂了我的髮絲，乾脆把它扎起來吧!

金瓜石13.JPG

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金瓜石53.JPG 金瓜石14.JPG金瓜石54.JPG不知名的植物! 金瓜石51.JPG  金瓜石52.JPG  走完報時山步道我們再來拍拍這個本山六坑的斜索坡道和遺跡，金瓜石是昔日的採礦重鎮，目前還遺留了不少的採礦遺跡和建築，這個廢棄的紅磚屋遺跡旁還有斜索坡道，就是當年的本山六坑的斜索坡道系統的遺跡，也是近年來拍照打卡的聖地呢! 金瓜石56.JPG 金瓜石57.JPG 金瓜石58.JPG金瓜石16.JPG 還是那句老話，拍照要注意安全喔!金瓜石17.JPG 金瓜石18.JPG 金瓜石20.JPG金瓜石21.JPG金瓜石75 這個廢棄的紅磚屋遺跡旁還有斜索坡道，就是當年的本山六坑口斜索坡道系統的遺跡。金瓜石76  金瓜石26.JPG金瓜石66.JPG 金瓜石的勸濟堂主祀關聖帝君，是金瓜石的信仰中心又稱祈堂。順著勸濟堂下方的階梯而下就是金瓜石的祈堂老街了。 金瓜石27.JPG金瓜石28.JPG金瓜石29.JPG才一年多沒有來祈堂老街，沒想到這個老街的階梯已經變成彩色的，雖然第一眼看起來很亮眼，但對於這安靜又古樸的山城來說這條彩虹階梯是有一點點的違和感啦!但拍照的效果還不錯!金瓜石30.JPG金瓜石31.JPG金瓜石32.JPG金瓜石34.JPG金瓜石35.JPG順著彩虹階梯而下，到處走走拍拍。  金瓜石60.JPG金瓜石61.JPG金瓜石62.JPG 金瓜石63.JPG 老礦工店可以來這體驗掏金的體驗，可惜當天來沒看到開門營業。  金瓜石64.JPG 之前的真心咖啡館已經變成祈堂小巷了!不知老闆是否是同一個人呢?因為時間的關係沒能進去坐坐喝杯咖啡!只好下次有機會再來囉! 金瓜石65.JPG順著祈堂老街還可以走到黃金博物館那一區塊，這次我就沒有走上去，若有興趣可連結新北。雨中漫遊金瓜石祈堂老街。白帶魚米粉。太子賓館。黃金博物館。六坑協索坡道 金瓜石73沒有走到只能遠遠眺望黃金博物館和黃金神社。金瓜石70.JPG黃金神社金瓜石59.JPG 美麗的金瓜石山城。金瓜石69.JPG 金瓜石67.JPG 黃金瀑布也是金瓜石的重要景點之一。金瓜石23.JPG 金瓜石68.JPG  旅遊拍攝日期2019/07/17 東北角沿伸閱讀新北。雨中漫遊金瓜石祈堂老街。白帶魚米粉。太子賓館。黃金博物館。六坑協索坡道新北。漫遊金瓜石黃金瀑布。陰陽海。廢煙道探祕。新北。基隆山霧裡看花賞芒記新北。峰芒畢露漫步五分山登山步道新北雙溪。不厭亭最美的102縣道 。金瓜石白帶魚米粉新北瑞芳。日夜皆美的九份山城新北瑞芳。深澳漁港。阿華鯊魚羹。象鼻岩。新北瑞芳。鼻頭國小。鼻頭角步道。野百合的春天金瓜石真心咖啡館金瓜石懷舊之旅漫遊金瓜石祈堂老街金瓜石濂洞國小賞美景金瓜石報時山步道芒花也美麗秋遊金瓜石芒花正美麗~無耳茶壺山阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，            喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!                點我  gif057  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁 

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