礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布 夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00 健行筆記 健行筆記李斯特



礁溪肯定是這擾嚷人間的一處樂土要山有山 要海有海,要溫泉有溫泉 要瀑布有瀑布,要溪流有溪流 要生態有生態,要風景有風景 要美食有美食,要飯店有飯店 要交通有交通,根本是集各種需求於一地的人間樂土李老師真是汗顏,居然在年紀一把的時候才初次造訪礁溪,沒關係,只要有開始就永遠來得及,就盡興的利用三天假期玩遍礁溪的熱點與秘境首先就來勇闖傳說中的秘境-月眉坑瀑布,而這秘境就隱身在熱門景點-五峰旗風景區裡第二次來到五峰旗風景區,李老師有學聰明了,車子直接開進五峰旗瀑布的入口處,想不到才一大早,這麼空曠的地方就停滿了車,五峰旗果然非常熱門!往月眉坑瀑布的路線與聖母步道不同,必須先經由水管橋 跨越得子口溪,整條得子口溪裡都是滿滿戲水的人潮,李老師心中決定回程哪都不去了,就跟大家一樣盡情的在溪裡玩水消暑 步道沿著溪岸延伸 ,路線明顯清楚,不用擔心會在濃密樹林裡迷路 潮濕肥沃的環境,造就豐富多元的生態系統,不管是地面還是樹上 全都生氣盎然 路旁的腎蕨也都肥美鮮翠,輕飄飄的葉子很有療癒效果,路上倒木還不少 但不妨礙通行 捕獲台灣三線蝶 儘管是沿著溪岸的路徑,但一樣有上下起伏,走起來還是夠噴汗 夠燒脂,很快就到達老舊斑駁的土地公廟,誠心的祈求行程平安順利 過土地公廟後就是叉路,取左是月眉坑瀑布,取右則是往石磐古道 繼續走在荒無人煙的林徑中,卻可以聽見人聲喧囂,探頭一看,原來下方溪流裡有不少人在溯溪 來到一座小鐵橋,這是全程少數幾個人造設備 從鐵橋望下看,三位白髮長輩正悠閒泡在冰涼的溪水中,真是令人羨慕的好命啊!!希望20年後的李老師也能這麼愜意的享受人生 倒木上的鳥巢蕨很適合當頭飾,戴在頭上參加嘉年華,一定是大家注目的焦點 捕獲一隻台灣特有種豆娘-白痣珈蟌,渾身是螢光綠的豆娘就是獨特又吸睛 全程第二個叉路,取右往通月古道,取左往月眉坑瀑布 取左轉進往月眉坑瀑布的方向後,二旁的林木蕨類更加蓬勃旺盛,路徑也更加原始難走 沿著小徑又上又下之後,就準備一路下切到溪谷了,貼心小叮嚀:路面濕滑 下坡請小心終於完全下切到最底部的溪谷,但真正的考驗才正要開始,先施展蜻蜓點水的輕功橫越溪流吧! 接著施展水上飄的絕招勇渡獨木橋 橫越過溪流之後,竟然還要沿著岩壁一路爬升,狹隘濕滑的路面走來步步驚心 一邊是山壁 一邊是深谷,狹隘的路徑又濕滑又傾斜,一不小心就是滾下溪谷,偏偏一棵樹幹橫空擋住前路,這是最驚險的關卡,屈膝 下腰 雙手拉著樹幹,一口氣甩身而過 想秘境探險可真不容易,當然李老師是有備而來的,換上水陸洞洞鞋 戴上防滑手套,拉著繩索 小心的沿著岩壁踏水而過 沒有拉繩就從水位較低處翻石而過 找到安全的踏點,壓低重心,小心翼翼的涉過沁涼溪水 這個美麗的河灣名叫潛龍峽,名字很武俠風,周圍風光也很武俠風,溯溪過程驚險卻不危險,很能滿足李老師冒險犯難的精神,後面的月眉坑瀑布已經隱約可見,加油! 繼續往前!! 最後的挑戰是這塊濕滑的大岩石,拉起繩索 用力一蹬~~~ 一躍上大岩石,月眉坑瀑布就龐然出現,高約40公尺的懸崖峭壁上,奔騰的激流如千軍萬馬直衝而下,氣勢磅礡 波瀾壯闊,山風伴著水氣撲面吹來,炎夏溽暑的熱氣全都一哄而散 涼爽舒適的天然秘境裡,瀰漫著無限量的芬多精和負離子,千萬別浪費這有錢也買不到的珍貴資源李老師先吐納練氣 吸取天地精華 然後放鬆身心靈,進入天人合一的境界 最後來一套蛙人鍛鍊操,全身吸滿了芬多精與負離子後,李老師40歲還是一尾活龍!! 即使瀑布是氣勢震天,但瀑布下的溪流仍是一派平靜無波,正適合下水嬉戲 突然間空氣中隱約傳來人聲,抬頭四處搜尋後,竟然在40公尺高的瀑布上發現人影歐麥尬!!竟然有人要從40公尺高的激流垂降而下,這也是極限運動嗎?這也太驚險了,李老師自認辦不到啊~~~~~ 充滿能量後的李老師沿著原路回去,一樣的路程,走來卻顯得一派輕鬆自在,回到停車場後補充一些食物,馬上動身前往人潮最多的五峰旗瀑布五峰旗瀑布步道全都鋪上了連鎖磚,平坦好走 指標清楚 中間還會經過一個小市集,吃東西 喝飲料 買特產,全都可以滿足你的需求 同樣是一邊山壁一邊溪流,相較於月眉坑瀑布的路徑,這裡根本就是康莊大道了 五峰旗瀑布分成三層,最下面是第三層,看不到氣勢萬千的大瀑布,卻有最平易近人的小涓流,因此聚集了許多玩水消暑的遊客 踩著階梯繼續往上面的第二層瀑布,蓊鬱的樹木 充沛的水氣,全程走來涼爽不悶熱 第二層瀑布區如預期般人聲鼎沸,卻出乎意料的有這麼鮮綠優美的大樹 青山 飛瀑 雅亭,好一幅中式古典雅緻的畫面,涼亭旁的溪流依然聚集不少玩水消暑的人群 想欣賞五峰旗瀑布的全貌就必須更上層樓,可惜往第三層的步道因故封閉了 無緣欣賞五峰旗瀑布的全貌,那就痛快暢飲這飛瀉而下的山泉水 就在此時,李老師的心裡默默的浮出一個念頭,秘境月眉坑瀑布的內涵與深度,已經完勝熱點的五峰旗瀑布從五峰旗瀑布返回停車處後,李老師馬上換上泳褲,迫不及待跳進得子口溪,現在哪裡都不去了,只要在清澈小溪裡盡情恣意的玩水玩到爽!! 想像自己是飛魚 是海豚,透心涼的溪水喚起心中的小男孩,李老師玩得好開心~~~

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開心的李老師還是沒有斷掉理智線,星期日的雪山隧道一定會大塞車,得要趕快動身準備回雲林囉!!離開前再到礁溪市區品嘗柯氏蔥油餅,香酥鮮美 好吃!! 再去吃一次秀蘭阿姨的泡泡冰,接下來還有好漫長的車程要開~~三天的宜蘭礁溪之旅,還是不夠完全走訪這個人間樂土,但已經足夠讓李老師心悅誠服了,隨手拈來都是熱點 都是秘境,朋友們,找個時間去礁溪走走吧!!國道5號加雪山隧道如預期般大塞車,李老師當下決定改道北宜公路,第一次開在北宜公路上,李老師好驚艷,北宜公路也是一條充滿美景的公路,李老師真是愛極了台灣的美景!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給荒野保護協會,歡迎大家一起共襄盛舉!!