山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教 大雨不會因為你生氣就停止

2019/07/07 早上7:30，塔塔加登山口，不免俗的一定要和大石合照一下再出發。Debbie一家人，繼上次的愉快花蓮之行後，我們再次相約走一趟玉山前峰。在出發前已得知，這次降雨的機率非常高，哎~跟晨晨登山隊一起爬山，總要有淋雨的心理準備呀…

「該撤退果斷撤退，但絕不輕言放棄」是晨晨登山隊的座右銘。在上山前一週開始，我們關注各方的氣象預報資訊，但最終結果，總要站在登山口前的當下才能知道。對於沒有能力克服的風險，我們一向會毫不猶豫撤退；但如非豪雨、颱風或風雨中跨越危險地形…等高風險的情況，我們家也不會輕易的因下雨取消行程。塔塔加登山口往排雲山莊的路上，人聲喧嚷，好不熱鬧。

到底是誰發明「身為臺灣人必須完成的三件事：1. 登頂臺灣第一高峰玉山，2.泳渡日月潭，3.單車環島。」？

登頂玉山並不難，但要抽中排雲山莊可是萬分困難。也因此，我們還未想過拜訪玉山，或許還需要更多的動機。今天來此一探玉山前鋒，正巧與爬主峰的人們同行了一小段。經過上次兩天玩在一起的經驗，晨晨和晴晴、維維兩姊妹這一次熱身速度快多了，從出發就能邊走邊聊，玩著晨晨從幼兒園學到的猜拳遊戲。大人則忙著用手機捕捉高山美景，誰知道，雨何時會來呢？

來猜拳吧！

帽子是重點！

2.7K，玉山主峰與前峰的岔路口。在短暫休息後，從玉山前峰登山口開始就是一波的陡上，雨也真會挑時間，在此時無情落下，一陣一陣，忽大忽小，雖然只剩0.8K的路程，卻也是最辛苦的一段路，尤其在最後0.4K的石瀑地形，讓許多初次到訪的人叫苦不已。關於石瀑的形成，依據雪山黑森林對於解說牌上的說明，是因為巨石在白天時經過太陽的曝曬後，夜間的急速的降溫而造成碎裂而形成，但這兒的石瀑在陽光的照射下更為壯觀，更加陡峭。大石塊極大的高差，讓孩子們必須使盡全力從一塊石頭跨到另一塊石頭，避免自己掉進石縫當中；踩在鬆動的巨大石塊之上，每一步都要小心翼翼，以免不小心將石塊踢落造成後方人群的危險。坡面愈來愈陡，大家只能打起精神緩慢向上。但晨晨卻能一邊聽著晨媽的精彩故事，一邊專注在腳下的困難地形，不停向上挺進，竟完全沒有一絲的抱怨？是晨晨比較不會抱怨？

試想有一天，你與孩子在山上遇上了暴雨，在5度的低溫中，狂風無情的將冰雨打在孩子的臉上。濕漉漉的雨衣及雨褲上已沾滿了泥巴，冰冷的雨水從領口及袖口縫偷偷溜進雨衣裡面，汗水及雨水混合在一起的黏膩感讓人很不痛快。山徑已成為暴漲的小溪，此時一個踉蹌，孩子在佈滿青苔的樹根上滑倒，眼淚奪眶而出。他伸出滿是泥的小手，努力想抓著那隨風狂顫繩索站起身來。此時，孩子在是否會就此崩潰不走了呢？

山是家的延伸，家也是山的延伸。

在剛才所敘述的情景，我們家已經在遇過許多次了，此時晨晨也會抱怨，她也會耍賴。但身為父母的我們試著讓她知道，背著重裝的我們陪著她一起經歷這樣的痛苦，如果沒有走完這段辛苦的路程，就無法抵達能為我們遮風避雨的山屋，享受坐在睡墊上喝著熱奶茶的幸福感。她清楚知道，雨不會因為我們生氣就停止，父母也不會因為她的耍賴而放棄努力。家中亦是如此，我們不會因為她的哭鬧而心軟，放棄要求她收拾房間的決心，不會因為她說飽了，替她解決碗裡的食物…，然後讓她等一下有胃可以吃零食。山中會呈現我們在平時教養孩子的結果，孩子也會在家中表現出山中生活對他們所帶來的影響。因此石瀑不再是石瀑，而是家換了一個場景。

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晨晨對於飯糰很不滿意？因為不是豐原米Q的！13：00 登頂玉山前峰 H3239m。蘋果西打是山頂的小禮物，雖然孩子們都嫌太辣，讓辛苦背上去的晨爸心裡酸酸的。我們在16:40平安的回到登山口，搭著接駁車回東埔山莊休息。謝謝Debbie一家人，陪著我們家玩了3天。看著孩子們一起玩遊戲，一起畫圖，一起歡笑的畫面，心裡就暖暖的。帶孩子爬山，享受那簡單的幸福，每個家庭都做得到。