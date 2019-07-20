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登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng

ee1dff088b59edc21589acbb272d9a7b.jpg我想大部分的人，在從事登山活動後，都會有購買登山鞋的打算，一定也會遇到店員跟你說「要搭配羊毛襪」這件事，因為許久沒有來更新裝備困擾解惑，今天就來講講羊毛襪與常見襪款的不同，以及開箱兩雙我近期常著用的襪子，讓大家對羊毛襪的想法不會只是冬天穿很暖和而已，而是登山超必備的大利器！

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（穿著 Smartwool HIKE MEDIUM，已使用五年以上！）那麼先從大重點開始，「羊毛」是什麼樣的材質？為什麼適合製成襪子？羊毛是一種天然纖維，有著恆溫、防臭的特性，市售的羊毛襪並非純羊毛，是以羊毛混合化學纖維，增添彈性，並在耐用與天然纖維特性之間，取得平衡。價格比起化學纖維襪款，貴上一些，但是它貴也是有道理的，有著極佳的「恆溫、防臭、排汗速乾、吸震」的機能特性，所以是多數人在登山的首選。65021d3fb794c87008994dac04754f0f.jpg恆溫與防臭，羊毛襪的最佳兩好！這兩項羊毛襪特性，讓它提升到跟其他機能襪不同的層次，有人覺得羊毛襪穿起來很溫暖，我倒不是這樣形容。對我來說，羊毛襪不冷也不熱，不會讓你的腳過於溫暖，也不會讓你涼到，就像是一團暖空氣包裹在腳的周圍，聽起來好像很詭異，但只要四季都有穿著過羊毛襪的人，一定特別能體會羊毛襪「溫控」的神奇！所以在夏天的時候，我通常會穿著薄款的羊毛襪，來維持登山時的舒適與乾爽，羊毛襪的溫控讓使用者在穿著登山鞋時，不會覺得整個腳都悶住而感到不舒服，而晚上到了營地，氣溫稍降，羊毛襪也會維持很棒的恆溫，在夜間保持溫暖。另外，不管是羊毛襪還是其他機能襪款，大多都會主打「防臭」的功能，但是羊毛襪在這點的表現上非常「顯著！」羊毛威能在長途旅行的時候最常被我拿出來讚嘆，以 Smartwool 舉例，官方是認為連續穿著七天都不會有問題，而我自己之前兩週的泰國行程，也只會帶上2~3雙羊毛襪，平均一雙羊毛襪可以穿著4天左右（我自己的極限），如此悶熱的泰國，羊毛襪都還是保持超不臭高水平！！！！厚的棉襪適合登山嗎？那打球的化學纖維運動襪呢？同樣是天然纖維的棉，擁有的特性和羊毛截然不同， 適合日常著用，但拿去登山就很不適合了。棉非常吸汗，卻不具有快乾的功能，如果棉襪在登山時濕透，就會喪失保暖的能力，無法讓腳部維持乾爽並保持體溫，就登山而言是不太建議的。而化學纖維的運動襪款，價格比起羊毛登山襪便宜不少，有著快乾的優點，添加 Coolmax 可以讓快乾度更高，夏天的確是一個蠻不錯的選擇，但耐用程度就是你衣櫃裡運動襪那樣，一陣子容易鬆軟變形，穿著也比起羊毛襪容易發臭，不適合多日登山行程。767f05481b25e52731d6a65bc99d0adc.jpg開箱！SmartWool 超輕型徒步印花中長襪 （LIGHT 輕量避震）因為自己其實很常穿著 Smartwool 的襪款，這次開箱也不會覺得陌生，這幾年推出了許多新花色，可愛到不行，搭配 KEEN 的新鞋款實在特讚，幾乎音樂祭、露營，我都是這個搭配。這款屬於在它們 HIKE 系列中的 LIGHT（輕量避震）款式，底部維持厚底的避震，襪體比起 MEDIUM 來得薄。 1d5f0c4148a4634bb82be4ca24b393bf.jpg實際穿著 LIGHT（輕量避震）的襪款，會發現不會有扎手刺癢感，也是我一直很喜歡 Smartwool 的原因，舒適度極高。這款襪款我通常會搭配水陸鞋、涼鞋、低筒登山鞋去做使用，能充分地讓薄而舒適、透氣的特點顯現。對於在找夏季襪款，或是四季登山不喜歡太厚的襪子的使用者，LIGHT 是一款輕量的好選擇。bbd12e29fa0ef19479fe59c7d7bc9fe4.jpg(近期很常搭配的穿著)羊毛襪該選擇多長？端看登山鞋的筒高登山鞋要「克服地形的不同」與「支撐身體的重量」，所以多數會比起運動鞋來得硬而且重，來確保耐用與步行時的支撐，這時候鞋內的襪子就非常重要了，除了厚度上要做挑選，以防水泡外，筒高也是非常重要的。襪子必須高於鞋筒，以防止鞋筒與腳部磨擦，在山上磨腳是最痛苦的哈哈哈哈哈哈。a06245a64028620b0358a1c1da96c439.jpg開箱！SmartWool PhD 戶外中量級印花中長襪除了一般戶外活動都能負荷的 HIKE LIGHT 的襪款，這次試了一款以前沒嘗試過的 PhD，厚度與Medium 接近，但彈性纖維的比例增加，最大的差別是讓襪款擁有四向彈力，在穿著上包覆性更佳，是適合登山時更進階一些的款式，在有負重需求，且襪子的使用強度比較高的情況下，PhD 在各方面都讓體驗非常舒適好走。  雖然一雙價格破千，但細節卻也蠻值得的，無論是針對溫控而設計透氣區塊，還是更耐磨的襪體結構，又或是無縫線的不磨腳的細節，就會讓人覺得雖然登山的襪子真的好人性哈哈哈哈哈，在一雙襪子下這麼多苦心，然後穿起來還會覺得「真的有差」。058a6b6a8916ee0c0dc8f79d8cdfae08.jpg總結：夏季登山，羊毛襪依然是必備的選擇雖然近期的天氣很悶熱，但羊毛襪能給予的回饋，都是在登山時非常重要的特點，特別是高海拔健行，與兩天或以上的登山野營行程，幾乎是無可取代。我會推薦四季的的登山行程，都穿著登山羊毛襪，基本上是穿過就回不去的舒適感，從此跟別的襪子說再見哈哈哈哈哈哈。 最後，挑選羊毛襪時，選擇貼合而且舒適的尺寸是最好的，通常 Smartwool 在挑選時，我會使用小一號的襪款，剛剛好服貼的襪款，除了襪子不會堆積一塊在鞋後方，也避免襪子過大讓腳容易磨擦而起水泡喔！77155c27447e595519bbce5a6baa1a2c.jpg本篇文著用的襪款由 Smartwool 提供！如果想知道更詳細的規格可以來去看他們那邊：Smartwool FB官方粉絲團 http://bit.ly/2G8VF9ASmartwool 官方網站 http://bit.ly/2GntO5VSmartwool 網路商城 http://bit.ly/2LXJOR4-【可以訂閱我的 vlog】 https://reurl.cc/VMQWA【冰雪世界，日本溫泉鄉平湯溫泉出發！】 https://youtu.be/MsV8bTE9syY【公館成了戶外用品新戰區！GO WILD 新生南店開幕】https://youtu.be/adV5gGXFvaY- 我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！ 台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。  臉書講戶外廢話 : 鄭臣勾奧 cheng goes out https://www.facebook.com/chenggoesout/IG講野外廢事 : chenggoesout https://www.instagram.com/chenggoesout/

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