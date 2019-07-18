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氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00健行筆記 健行筆記M.wilder Couple山系卡波

Hello大家好，我們是M'wilderCouple山系卡波，一對因奇萊山而相識的情侶檔，希望可以透過自身文字與影音的分享，鼓勵更多人走出戶外！想看更多百岳紀錄可以點這裡

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有在爬山的山友們都知道，一趟行程是否安全、令人流連忘返，天氣佔很大的因素。天氣好，路基穩固、不用淋雨還可以再山頂上欣賞風景。天氣不好，可能一整天都要淋著雨，登頂可能迎接的是一面白牆。天氣變化萬千，臺灣什麼季節適合爬山?降雨機率怎麼看?氣象局天氣為什麼不準?我們要如何透過氣象數劇分析此趟行程是否可以成行？專業的氣象名詞我們又應該如何解讀呢？登山年資將近2年多的我，也是直到最近報名了登山補給站的課程：天氣資料分析與應用，才開始對於臺灣的天氣變化有更進一步的了解。我相信除了我以外，也有許多人對於天氣的分析與應用的了解有限，因此將課堂上的筆記整理成一篇文章，與讀者們分享，希望可以有助於登山前中後的下撤或續攀的決定有所幫助。

這篇文章你可以知道：

1.為什麼中央氣象局總是不準？

2.臺灣的每個月的氣候特性、什麼季節適合爬山？

3.降雨機率怎麼看？

4.天氣專有名詞的解釋是什麼？

5. 3HR天氣預報

6.如何預防雷擊

7.中央氣象局劇烈天氣監測APP推薦


事不宜遲就讓我們繼續看下去！

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為什麼中央氣象局總是不準？

這是我在爬山時滿常聽到的一句話：「阿那個中央氣象局不準啦！」一開始我也只是聽聽，沒有特別有感受。直到某次我們計劃去爬奇萊南華兩天一夜，前一天晚上在民宿時確認天氣時仍是太陽的圖示，完全沒有雨跟烏雲的圖示。但隔天早上抵達停車場時竟然下起了毛毛雨…，我們安慰著自己這應該只是短暫陣雨，沒想到這場雨直到隔天下山幾乎都沒有停過…。很沮喪，自從那次之後，我便對中央氣象局失去信心，也會偶爾開始說：「中央氣象局不準啦！」

直到這次上課，老師在課堂的一開始便與我們分享一個觀念，分析天氣資料是為了要讓我們了解如何運用、以及了解自己面對的是什麼樣的天氣，也因為天氣是變化萬千的，所以不太可能精準的預報明天的天氣或一整週的天氣，預報的天氣多少都會有一點誤差，時間越近誤差越小。

什麼季節適合爬山

臺灣每月的氣候特性、臺灣什麼季節比較適合爬山?

臺灣季節氣候了解以上季節特性之後，就可以得知夏天容易有午後雷陣雨，而且通常一下就是大量降雨，因此如果我們選擇夏天登山，就必須要有午後下大雨的心理準備，不過通常時間不會下到一整天；冬天雖沒有大雨，可是毛毛雨一下就是整天，雨量雖不大，但長時間的淋雨仍有可能造成失溫，那這時候你會不會選擇下山呢？四季降雨圖這張圖是老師分享給我們的每月雨量天氣分布，可以看到秋、冬、初春是滿適合爬山的季節，尤其又以冬天的降雨量最少，夏天則是幾乎全台有雨。老師也說冬天也比較容易看的到雲海，雲海通常又好發於下午3-4點，早上較不容易看到。

然而什麼時候山上最容易出大景呢？便是風面過後ex:颱風，空氣雖然會有點髒，但能見度最好。不過在台灣登山通常較熱門的百岳登山步道皆要提前一個月申請，一個月前其實很難判定登山當天天氣會是如何，所以也有人說新手爬山容易有新人運，除了容易抽(搶)到山屋，也容易看到大景。我的第一座百岳便是玉山主峰兩天一夜，抽兩次便抽到山屋、天氣也幸運的超級好！(延伸閱讀：玉山主峰兩天一夜│台灣第一高峰)現在兩年後想再去玉山，抽了快2個月還沒抽到呢，哈哈

雪山_登山降雨機率怎麼看

降雨機率怎麼看？

爬山大家最關注的無非就是「降雨機率」了。根據交通部中央氣象局的說明，降水機率預報是指各預報區未來36小時內的3個時段(每12小時為1時段)出現0.1毫米或以上的降水機會，和降水時間以及面積是無關的。例如預報台北市降水機率70 %，就是指有7成的機會在台北出現降雨。PS:最近中央氣象局改版，可查詢逐3個小時的天氣預報(連結請點此)

以下面這張圖為例，並不是圖示上有雲，或是文字上面寫著零星雷雨，就表示一定會下雨。星期六當天北投軍艦岩10:00降雨機率為36%，代表10:00-13:00期間會降雨的機率是36%，不代表10:00-13:00期間都會降雨。我們星期六那天去爬軍艦岩，雲霧的確大概是在10點之後漸漸升起來，中午過後開始下大雨。軍艦岩天氣預報

嘉明湖山屋_天氣預報名詞解釋

天氣預報的常見名詞

比較容易搞混的是第三行的名詞(晴時多雲/多雲時晴/多雲時陰/陰時多雲)，依據氣象局的說明，前者的天氣狀況出下時間會達1/2以上，就可做出以下敘述

晴時多雲-大部分時間是晴天，偶爾會出現多雲

多雲時晴-大部分時間是多雲，偶爾會出現晴天

多雲時陰-大部分時間是多雲，偶爾會出現陰天

陰時多雲-大部分時間是陰天，偶爾會出現多雲


氣象也很常看到「短暫陣雨」，短暫陣雨又代表什麼呢？短暫陣雨代表：預報有效時間內(3HR)降雨累積時間佔1/4(45分鐘)或以下時，文字會使用「短暫」，如：陰短暫陣雨。若降雨累積時間超過1/4時間，文字則用「有或不用」,如陰有陣雨

3小時天氣預報

3HR天氣分析圖

老師還有分享給我們另一個網站，中央氣象局數值天氣預報，這個網站可以預估120小時的天氣，並且可以切分成每3hr的動態圖&靜態圖，如果想看多張靜態圖可以點選>>播放鍵右邊的綠色圖片icon，就可以看到每3hr的靜態圖。個人還滿喜歡這個功能的，如果之後在山上有網路的話，也可以透過這個網站，清楚的知道未來大概哪些地方會降雨，如遇需要下撤的時候，也可以做出較準確的判斷。只是要注意網站上面的時間是國際時間(UTC)，要再+8Hr才是台灣的時間。即時閃電圖

如何預防雷擊？

近期有一起意外，是在玉山山頂遇閃電被雷擊，如果天氣較不穩定，也可以即時至中央氣象局的即時閃電頁面(請點此)，搜尋近期有出現閃電的資料。假設剛好自己爬的山在閃電標示那附近，便可以就近找地方遮蔽，降低被雷擊的機率。

中央氣象局劇烈天氣監測APP推薦

中央氣象局 劇烈天氣監測系統最後老師也推薦一款app-中央氣象局劇烈天氣監測，這個APP分為雷達回波觀測、1小時與24小時累積雨量分佈、對流胞即時監測、未來1小時雨區預報。透過這個APP可以知道累積雨量，評估是否雨量過多有路基坍方的可能性；對流胞可得知未來有可能出現強盛的對流雲層導致降雨、未來可能降雨地區可做心理準備、當雨量或雷達回波達一定數值，可設定個人化警示加強登山安全性！

  1. 雷達回波觀測：雷達發射之電磁波經由大氣中的降水粒子(雨、雪、冰雹等)反射回來的訊號， 稱為雷達回波(reflectivity )，根據雷達接收到降水粒子所反射回來的訊號強度，再利用不同顏色顯示，即可製成雷達回波圖。一般而言，反射回來的訊號越強，降水的強度就越強，因此可藉由雷達回波圖研判天氣系統的降水強度及分布狀況。
  2. 1小時與24小時累積雨量分佈：全臺雨量觀測站過去1小時與24小時之實測雨量分析。可藉由累積雨量判斷路基是否有坍方的可能性。
  3. 對流胞即時監測：氣象學上說的對流胞是指發展強烈的積雨雲，在衛星雲圖上看起來就是一團團的雲胞，因而稱之為對流胞。 而有了強盛的對流雲層發展，在積雲的下方自然就容易出現雷雨的天氣型態，也稱為雷雨胞；並夾雜著轟轟巨響，雨勢又密又急，不過降雨時間並不會太久。
  4. 未來1小時雨區預報：就是未來1小時雨區預報 XD
  5. 個人化警示訊息：請點選畫面上方｢警示｣選項，自訂警示區域之中心位置、區域半徑、警示時段，以及雷達回波、1及24小時之雨量門檻值，當實際發生之雷達回波或雨量達到上述自訂標準時，即會產生即時通知訊息與警示聲響。
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登山玉山北投

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