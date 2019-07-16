親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

不排除成「穿心颱」氣象局23:30發丹娜絲颱風海上警報

驚！人夫檢查出心臟有異狀 竟是被小三做了這件事

直奔新竹秀巒部落「泰崗野溪溫泉」在溪水裡取暖

2019-07-16 21:30健行筆記 健行筆記Miya Lee

7b3bc931487a00f089479975bafc6ad3.jpeg

台灣位處太平洋地震帶，地熱讓地下水加熱湧出成泉，散落在台灣各處。初春微寒未褪之際，我們一早便捨近求遠、經過尚未喧騰的老街，直奔台灣新竹後山秀巒部落，去探訪泰崗野溪溫泉。分別穿著溯溪鞋、水陸兩用鞋和涼鞋的我們，走過吊橋、撥開竹林進入峽谷，我們沿著溪流，順著變質岩的紋理縫隙逆走、攀爬，涉入深及大腿的溪流，冰冽的溪水凍的我們腳趾發麻。

cbe95759bd9fa8f272e822394b075ccb.jpeg

分享

走上平緩的河床後沒多久，有人已將透過硬頁岩裂隙湧出的溫泉，用石頭圍成一圈，並引進冰涼的溪水來中和滾燙溫度。我們以石為枕躺臥在溫泉裡，試著忽略其它人的吵鬧，聽著峽谷兩側的樹林傳來的鳥鳴、專注享受正中午的溫暖太陽、微寒涼風加上熱燙的溫泉，沒有什麼比這一切更完美了，不難想像有許多人，會揹著帳篷在這裡過夜，享受無人打擾的靜謐。不過，完美裡總是暗藏危險。清澈見底的潺潺溪水，總不只是親切平緩，更多的是急流溪澗、匯聚成藍綠晶透的深潭，還有到處都是的濕滑青苔。

92607d03e5d75dede7308630d761374c.jpg

一不小心，就會失足滑落，單手高舉相機、溪水淹沒至他的頭頂，直到淺灘處才止住滑的站起來，那驚嚇的短暫幾秒鐘，足夠讓心臟少跳幾拍。

4171c4846dcadf4758a75f24d520149f.jpeg

溪流總是絕美又帶著召喚人的吸引力，夏天應該會有更多人來一親芳澤，由衷期待這裡總是純淨著。

More words:medium.com/whisker-whisperMore photos:https:www.instagram.com/malter_witty

溫泉吊橋溯溪

相關新聞

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

聖母峰攀登的陰暗角落！登山熱潮下我們都該面對的真相

2019-05-30 21:00

大人的玩具！開著「攀岩車」登合歡山　不一樣的登山新體驗

2019-05-25 21:00

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？

2019-03-30 16:30

這不是眠月廁所！阿里山「衛生紙世界」山友心寒：帶來的記得要帶走

2019-03-19 22:00

山徑DJ們！收起你的擴音機吧！爬山就是要聽大自然的聲音

2019-07-15 08:30

【APP寶石任務實測】輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具

2019-07-13 15:00

蘭嶼「環島之旅」海岸風光非常迷人

2019-07-07 08:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄

2019-06-27 14:55

登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記

2019-06-26 08:00

網友分享！綠野遊蹤內建搜尋軌跡(GPX)供其他APP使用

2019-06-03 07:30

網友帶你搭公車爬「雪山主峰」！

2019-05-25 08:30

山上的秘密石頭！網友論唭哩岸上「1654荷蘭#34圖根點之謎」

2019-05-19 21:00

網友分享！你的高山症藥隊友可以吃嗎？

2019-05-11 09:30

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

桐花祭　雪染翠綠山林伴隨清新鮮嫩的綠葉

2019-04-26 21:30

大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁

2019-04-21 11:20

影／天元宮櫻花盛開

2019-04-16 16:00

基隆七彩漁港、阿根納古味十足

2019-04-14 18:36

【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！

2019-03-25 08:30

【裝備談】雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？

2019-03-23 08:30

[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇

2019-03-17 22:30

天選之燈

2019-03-14 08:25

住宿補助+交通補助 2019春遊補助方案必看！

2019-03-14 07:05

【裝備談】自用登山杖整理　使用心得與簡單的選購方式！

2019-03-12 08:15

敬山．淨山~背走垃圾的傻瓜

2019-03-09 16:30
看更多

熱門文章

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25

作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻！

2019-07-09 08:35

竹坑山之百合花之旅

2019-07-10 07:30

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

山徑DJ們！收起你的擴音機吧！爬山就是要聽大自然的聲音

2019-07-15 08:30

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

【日本百名山】近畿屋頂　平易近人的「大台ヶ原山」

2019-07-10 15:55

【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄

2019-06-27 14:55

【APP寶石任務實測】輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具

2019-07-13 15:00

杜鵑嶺、加里山，大坪登山口起登之小O型走

2019-06-19 08:30

北大武！兩天一夜練腳力　欣賞雲霧迷漫的詩境山嶺

2019-07-04 20:00

蘭嶼「環島之旅」海岸風光非常迷人

2019-07-07 08:00

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記

2019-06-26 08:00

新竹尖石李崠山

2019-06-25 08:35

基隆山 每次回頭，總是看到九份

2019-07-01 17:05

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

石壁潭生態步道、中坑山連走

2019-06-23 08:30

半百夫妻回顧心中的第一座百岳

2019-07-08 08:30

一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走

2019-06-23 16:35

直奔新竹秀巒部落「泰崗野溪溫泉」在溪水裡取暖

2019-07-16 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top