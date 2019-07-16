直奔新竹秀巒部落「泰崗野溪溫泉」在溪水裡取暖

2019-07-16 21:30 健行筆記 健行筆記Miya Lee



台灣位處太平洋地震帶，地熱讓地下水加熱湧出成泉，散落在台灣各處。初春微寒未褪之際，我們一早便捨近求遠、經過尚未喧騰的老街，直奔台灣新竹後山秀巒部落，去探訪泰崗野溪溫泉。分別穿著溯溪鞋、水陸兩用鞋和涼鞋的我們，走過吊橋、撥開竹林進入峽谷，我們沿著溪流，順著變質岩的紋理縫隙逆走、攀爬，涉入深及大腿的溪流，冰冽的溪水凍的我們腳趾發麻。

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走上平緩的河床後沒多久，有人已將透過硬頁岩裂隙湧出的溫泉，用石頭圍成一圈，並引進冰涼的溪水來中和滾燙溫度。我們以石為枕躺臥在溫泉裡，試著忽略其它人的吵鬧，聽著峽谷兩側的樹林傳來的鳥鳴、專注享受正中午的溫暖太陽、微寒涼風加上熱燙的溫泉，沒有什麼比這一切更完美了，不難想像有許多人，會揹著帳篷在這裡過夜，享受無人打擾的靜謐。不過，完美裡總是暗藏危險。清澈見底的潺潺溪水，總不只是親切平緩，更多的是急流溪澗、匯聚成藍綠晶透的深潭，還有到處都是的濕滑青苔。

一不小心，就會失足滑落，單手高舉相機、溪水淹沒至他的頭頂，直到淺灘處才止住滑的站起來，那驚嚇的短暫幾秒鐘，足夠讓心臟少跳幾拍。

溪流總是絕美又帶著召喚人的吸引力，夏天應該會有更多人來一親芳澤，由衷期待這裡總是純淨著。

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