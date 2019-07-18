登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00 健行筆記 健行筆記Straybirds



您寫過登山計畫嗎？留守人欄位都是怎麼填寫的？是家人？親朋好友？還是登山伙伴？留守人知道他應該扮演的角色嗎？

最近在西南季風盛行、氣候不太穩定的盛夏季節，擔任自組高山長程縱走(I聖+雪山西稜)隊伍的留守人，期間包含行前氣象資訊及最新路況的資料蒐集、登山期間山上隊伍之行程記錄，及最新氣象資訊之傳遞並提出行程調整建議等，全程參與相關協調聯繫事宜，順利協助隊伍在多變的天氣下安全下樁，因而對於登山留守一職有了更深的體驗，爰將相關心得提出來分享給各位山友。

留守人的定位

留守人是登山隊伍的成員之一，他可以說是山下的領隊，必須完全瞭解登山計畫書、團體裝備表、隊員名冊(含緊急聯絡人、緊急聯絡人電話)、糧食清單、醫藥清單、地圖、撤退計畫、保險資訊、領隊與留守人聯絡時間計畫等，並參與領隊會議。簡言之，他可以說是登山安全的守門人。

留守人的職責

1.參與行前會議，瞭解登山計畫及隊員情況，並與領隊討論關門點、變異點、撤退點及啟動山難通報時間。

2.每日蒐集完整氣象資訊，提供山上隊伍參考，並24時隨時待命（必要時可以找第二留守人）。

3.依據登山計畫與上山隊伍律定每日通聯時間及地點。

4.參與領隊會議，協助領隊對突發事件做出決策。

5.臨時撤退時，聯繫接駁司機及時接駁。

6.發生山難時通報救援，並擔任山上隊伍對外之唯一窗口。

7.熟悉該隊伍之登山習性及山域狀況，協助救難人員研判有效之救援方案。

8.山難發生時告知家屬救援進度，並穩定家屬情緒。

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實兵操演

筆者依本次參與I聖+雪西高山縱走留守任務的實際情況，分別就登山前、登山中及下山後等不同階段，說明留守人所參與之角色扮演。登山前

因此次山行日期為7/4至7/11，正好在今年梅雨最後一道鋒面過後，颱風來臨前之空檔，原本是大氣環境相對穩定的期間，惟因全球氣候異常之故，颱風提前生成，7/2海南島東南方海面的熱帶性低氣壓升格為第4號颱風木恩，雖不致影嚮台灣，卻帶動西南季風的水氣進入台灣，使台灣中南部未來一週均在相對不穩定的天氣狀態下。

在行前會議與領隊討論後，評估本次活動場域在北部山區，影響相對較少，決定如期出發，但留守人會每日傳遞最新氣象資訊，並依前輩Gigi整理之個人縱走通訊點整理對照登山計畫書，與領隊律定每日傳遞訊息的時間及地點，並於行前會議提醒領隊注意事項如下:

1.前四天因西南季風影響，北部山區會有午後雷陣雨，請注意第3天通過素密達斷崖時之氣象預報，必要時當日請提早出發，摸早黑儘量於降雨前通過素斷。

2.考慮長天期縱走可能遭遇颱風生成之不確定因素，請領隊於第4天抵達翠池營地前，要依最新氣象資訊，評估是否繼續雪山西稜行程，或由雪東線撤退下山。

3.請攜帶足夠之預備糧食，以備於進入雪山西稜途中遭遇颱風迫降時，能有充裕時間避難。

4.與領隊約定山難通報時間為原訂下山之翌(7/12)日中午12時。

登山期間

1.每日上午8點以Line上傳最新氣象資訊(包含整體氣象預報、衛星雲圖、雷達微波圖及Windy降雨預測)

2.再次提醒7/6經過素密達斷崖時，中午過後會有午後熱對流，請當日提早出發，避免在雨中經過素斷。

3.7/7抵達翠池山屋前告知最新氣象預測，未來一週不會有颱風生成，未來一週天氣都是西南季風影響，差別在西南季風有時強、有時弱。

4.7/9山上一整天有雨，山上隊伍已分成三小隊，前後差距約一小時，顯示人員體力已有明顯差異，留守人告知最後二天天氣均不佳，依氣象局700百帕(即3000公尺高度)數值分析資訊顯示，翌日該山域亦是終日水氣偏多，建議放棄中雪山，直接由林道下山。

5.7/10領隊表示手指不小心割傷，全隊同意提前下撤，請留守人員聯繫接駁車前往小雪山莊接人。

下山後

提醒受傷人員儘速於保險期期內就醫，以免出險時衍生不必要的保險爭議。

留守記錄

留守記錄需詳實記載隊伍行進之動態（包含人員及天氣狀況），以利在山難發生時，能夠提供搜救人員最清楚的第一手資料，並協助搜救人員研判最有效的搜救方式及搜救範圍，在最短時間內達成救援任務。以下提供本次活動留守紀錄供參。