今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00 健行筆記 健行筆記Jen



聽到「山ガール」（Yama Girl）這個詞，是否腦海中就會浮現身著亮麗顏色的服飾、行走於山林間的女孩的身影呢？這股從日本吹來的潮流，這幾年間在台灣也愈來愈熱門，不只是戶外品牌開始推出針對女性設計的裝備，描述女性登山的漫畫、小說、電視劇更是應運而生。在戶外，也可以看到愈來愈多的「山女孩」，走入臺灣美麗的山間，分享她們爬山的心得。

不只是登山，這幾年的戶外活動，不管是慢跑、越野跑、潛水、溯溪等，都可以看到更多的女孩加入。不過，「登山」這個傳統上是以男性為主的運動，對剛入門的女生新手而言，比起其他運動，有更多不懂、擔心的問題。今天的文章，就要來為大家解答七個我們最常被問到有關「女生爬山」的問題，不只寫給剛開始爬山的女生，也是寫給想帶身邊女生朋友親近山林的大家唷！

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① 女生用的裝備會跟男生差很多嗎？

以裝備而言，女生除了在穿搭上可以有更多變化之外，最有差異性的應該就是「登山背包」了；尤其是容量愈大（通常超過 40L 以上）的背包，通常會分男款跟女款。比方說，女款背包的肩帶，在胸前的位置可能就會設計成彎曲狀，不會壓迫到胸部，讓女生背起來更舒服；背片可能也會做的比較窄，以符合女生的身形。因此，不是只要小一號就可以了，一定要自己試試看背起來是否舒服。而因為登山背包通常都不便宜，很多人剛開始爬山可能會用借的，這時候就需要特別留意背起來是否有符合自己的身形，最好在上山前先在平地背著走一段路試試看，才不會上山了才發現背起來不舒服，可是會讓整趟路程都很掃興的喔！

② 去爬山如果要上廁所要怎麼辦？

女生上廁所比男生不方便許多，路程短的郊山可能還可以等下山之後再解決，但遇到路程較長或過夜的行程，如果沒有廁所，「要在野外解放」這件事，就會是許多人一開始的障礙了。其實，準備一把傘面夠大（在重量可以接受的前提下）的雨傘，就可以減少很多心理上的障礙，如果還是覺得不放心，可以請隊友陪同、幫忙留意前後。要特別提醒大家的是，千萬不要因為不好意思，而不跟領隊、隊友告知就自行離開去上廁所；一來是很有可能因為路不熟而導致迷路，二來是如果發生什麼狀況，如果隊伍內沒有人知道妳去了哪裡，就很難即時處理。如果不好意思直接跟領隊說，也可以請熟識的隊友轉達喔！在路徑不大的地方，記得要選擇靠山壁的一側，以免失足摔落；此外，蹲下的時候也要留意是否有咬人貓或是帶刺的植物，以免一不小心，讓接下來的路途很難受！

③ 遇到生理期怎麼辦？

雖然每個人的身體狀況不同，不過畢竟女生在野外上廁所比較不方便、加上有時候因為路程安排跟天氣的關係，不見得可以想停下來換就停下來，因此如果可以的話，還是會比較建議盡量避開，以減少許多麻煩。而如果本身是生理期來就會很不舒服的體質，更是不建議上山，以免替自己增加不必要的風險喔！如果真的避不開、或覺得自己的狀況可以應付，也記得上山前多準備一些濕紙巾、衛生紙（有些人會多帶一兩條備用的內褲，視天數而定），保持身體清潔，以免感染。另外可準備深色的塑膠袋，裝生理用品的垃圾比較不會尷尬。

④ 我會不會走不完？跟不上隊友怎麼辦？

第一次走較長路程的人，可能會擔心自己的體力是否足夠走完全程、或是難以判斷打包完的背包重量自己是否能負荷。其實，這兩個問題，都可以透過事前的體能訓練，來了解自己的身體狀況、並減緩上山前的焦慮。可以在上山前的一至兩個月，帶著實際會背上山的背包，去爬附近的山（可以的話，距離最好接近實際會走的路線），檢視自己體力負荷的狀況。除了鍛鍊體力以外，還可以觀察背包背起來是否會有不舒服的地方。在行進間，如果一直覺得跟不上隊友，不要勉強自己一定要跟上，尤其一般而言，跟男生比起來，女生耐力是比爆發力好的，如果硬要跟上前面的速度，可能反而讓自己體力消耗的更快；可以學習調整自己的呼吸與腳步，找到自己適合的速度。

⑤ 去爬山是不是一定會曬黑？

這個問題就像問「去海邊是不是會曬黑」一樣，答案幾乎是肯定的。而且，如果是在高山上，紫外線比平地還要強，因此防護一定要做好才行！幸好，愛美的女孩們有許多減少曬黑幅度的好幫手可以用，上山前準備好，就不用這麼擔心囉！

1. 遮陽帽：最好用的法寶，莫過於一頂帽簷夠大的遮陽帽了！如果預算允許，可以挑具備防曬（UPF 50）、防風、防水的材質，機能性較佳。帽子的材質可以挑硬挺一點的，戴起來臉型會比較好看唷！鴨舌帽戴起來雖然也很好看，但可以遮陽的面積就較小，就看個人取捨了。

2. 防曬乳：因為有時候會長時間正對著太陽前進，因此臉部的防曬，還是要靠防曬乳來加強，尤其是鼻頭的位置，在高山上很容易曬傷，一定要多注意！另外因為在山上可能比較不方便補擦防曬，因此建議可以直接選高防曬係數的產品。

3. 傘：在比較平緩或好走的地形，太陽太過曝曬的時候，其實撐一把傘是最有用的，既可防曬、也可預防中暑。一傘多用，一把好的傘絕對是值得投資的喔！

⑥ 上山怎麼美美的入鏡？

相信這是所有女孩上山都會在意的問題，其實只要掌握好以下三點，妳一定可以美美入鏡喔！

1. 衣著：相較於男生，女生在衣著與搭配上有更多的變化，許多品牌都有針對女生設計的衣服版型與亮麗配色，讓登山衣、褲不再是過去醜醜的、暗暗的、沒有腰身的刻板印象。採用多層次的穿搭，如排汗衣＋格紋襯衫、亮色登山裙＋內搭褲＋條紋登山襪的搭配，都是可以輕鬆創造視覺亮點的穿法喔！

（圖片來源：山ガールネット）

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2. 打造好氣色：雖然上山一切從簡，回歸自然，但相信許多女生還是希望可以美美的拍照；這時候只要利用有潤色隔離霜（有些還可直接當作防曬擦）＋淺色護唇膏，就可以讓妳在鏡頭前一樣擁有好氣色，而且這兩種東西通常輕巧好攜帶，不會造成太大負擔。

3. 拍照角度：通常一條路線上總是會有幾個大家特別愛停下來拍的景點，上山前，先看過其他人去走的遊記、照片，做點功課記下來，如果有看到喜歡的角度或姿勢，也可以先想好，上山就不怕錯過好角度或景點囉！

⑦ 過夜行程不能洗澡、刷牙該怎麼辦？

在山上不能洗臉、洗澡、刷牙，相信是很多人會有心理障礙的部分。其實，通常在高山上因為氣溫較低，雖然會流汗，但不會真的有想像中那麼不舒服。只要準備好這幾樣東西，可以讓不能洗澡的不適降低不少喔！

1. 替換衣物：帶一套替換的衣服，抵達山屋或營地時換上乾淨的衣服，會清爽許多。其實原本過夜行程，都會建議多帶一套備用衣物，以免身上穿的濕掉沒得替換，因此這套衣服可以想成是原本就要帶的，以排汗、舒適為主。

2. 濕紙巾：有多種不同用途的濕紙巾可以選擇，如：口腔清潔、卸妝、純水清潔、私密處清潔、涼爽淨身，通常日本的品牌都有針對不同清潔需求出不同的產品，非常貼心，可以依照個人需求準備。如果不習慣用口腔清潔，也可以帶牙線清潔口腔。

3. 乾洗髮產品：一般比較常見的是乾洗頭噴霧，另外日本母嬰品牌也有出乾洗髮濕紙巾，都是可以考慮的選擇，讓頭皮可以比較舒服、頭髮看起來也比較不會那麼的狼狽！（其實，再狼狽的頭髮，只要用一條頭巾或帽子，都是可以解決的啦！所以這個就看個人需求囉！）以上七個常見問題，是否有解答妳心中的疑惑呢？其實上山真的沒有那麼困難，不管妳是剛接觸爬山的女孩，還是想帶身邊女孩上山，希望這篇都有幫忙解惑喔！＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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