山徑DJ們！收起你的擴音機吧！爬山就是要聽大自然的聲音

2019-07-15 08:30 健行筆記 健行筆記李瑞克的浪山素



嗨！我是李瑞克！隨著科技的發達，藍芽喇叭越來越便宜，爬山的時候越來越常聽到有山友用擴音機大聲播放音樂，我稱他們為"山徑DJ"。有趣的是，他們播放的曲目之廣泛，從西洋流行、嬉哈饒舌、一直到佛經、地方電台通通都有，甚至有DJ在空曠處將音樂開到最大聲，似乎想跟全世界分享他的音樂品味。

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雖然我也愛饒舌音樂，平常都聽Leo王的"陪你過假日"....

但是在山上我不想聽啊！！！

但是在山上我不想聽啊！！！

但是在山上我不想聽啊！！！

我是一個上了山就想盡量跟大自然親近的登山者，也是深受高山音樂所害的受害者，所以這次決定站在我的角度，跟大家分享兩點我認為山徑DJ會對別人造成的影響：

1.影響他人的行程與腳程：

如剛剛所說的，遇到山徑DJ，如果是面向我而來，遭遇的這幾秒鐘我還忍得住；但如果是跟我同向，在我腳程不特別快的情況下，只好把速度放慢再放慢，只求退到聽不到音樂的距離。但在山徑上說分手不是這麼容易的，我放慢、他休息、我超過、他又跟上、我又放慢，常常就一直被困在這個循環裡，不但要長時間忍受我不想聽的音樂，也有可能因為我刻意放慢速度，導致我的行程延後。

2.影響山林的和諧聲音：

山裡許多鳥類與昆蟲利用聲音來作許多事，求偶、警示、交朋友等等，擴音機播放的頻率難保有哪一段與他們相衝突，影響了牠們的作息。也有很多山友喜歡賞鳥甚至打鳥（拍鳥），平常登山也喜歡靠鳥叫聲來判別附近有哪些鳥類出沒，擴音機的音樂絕對會造成他們的反感。

從國內的登山路線一直到國外的尼泊爾ABC、四川四姑娘山，都有遇到一路上大聲播放音樂的山徑DJ，大部分都讓我順利閃過，但是想想在加里山，人多到需要排隊拉繩的時候，那音樂聲在旁邊揮之不去，真的很痛苦啊....

最後想跟山徑DJ們說：熱愛音樂絕對沒有錯，但前提是不影響其他山友與大自然，試想你也不會在捷運站大聲的播音樂吧，既然大老遠開始登山，不如放下世俗的音樂，好好的聽一下最天然的聲音：有風，有樹，有動物昆蟲的聲音。真的不行的話，現在藍芽耳機也很普遍，想在山上聽聽音樂，戴上藍芽耳機，音質好又省電，絕對是比擴音機好上一百倍的選擇喔！

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