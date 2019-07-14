百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00 健行筆記 健行筆記Sandy Lin



日前又看到有人鬧了天池廚房的笑話，讓我想起2017年初探百岳的住宿經驗。

百岳新新手第一次過夜住山屋，非常幸運的讓我們訂到連續兩晚的天池山莊床位，興奮又期待的同時，我們開始緊張思考每日三餐與住宿所需的裝備…

有一次偶然在網站中搜尋到網友留言有關天池廚房的訊息(留言：找天池廚房搭伙)，我們下意識以為是天池山莊的廚房，於是搜尋些”天池山莊 廚房”訊息，都沒看到有搭伙這件事，於是我自覺聰明的直接打電話去問”天池山莊山屋及營地申請管理處”詢問(這如果不叫新手，什麼才是新手阿…)，接電話的是一位中年阿北。

阿北說：我們天池山莊沒有幫人家煮飯喔…有廚房自己煮，我又問：可是我在網路上有看到這訊息…，阿北堅定的說：網路的資訊可以信嗎? 如果真的有，那肯定是非常多年前的事，現在沒有喔…！！…(心死…)…專家都這樣說了…這通電話讓我日後願意乖乖的安份預備了三天兩夜爬山所有傢伙…就這樣，因為我們是新手，不想一下子投入太多錢買設備，所以我們背起我們僅有平常踏青郊遊的32升及35升的背包，裡面塞爆了大睡袋跟3天吃草般的乾糧，出發了~

(這32升包背了睡袋+3天乾燥糧)

(小包包許多東西拿出後就塞不進去了)晚上到了天池山莊，在鋪床時，我開始發現怎麼大家都睡袋長一樣…，心中雖有存疑，但還是以為這房裡其他人”全都同一團來的”…之後重點來了…5-6點的晚餐…天阿~這一團也太大團了吧…大家都有志一同非常守秩序的排隊吃那香噴噴的飯菜與熱湯…我觀察這一團的人有的很熟彼此熱絡、有的感覺非常不投入，完全不跟其他團員互動….跟她們的晚餐比，我們眼前這些乾燥飯看起來就像是給超度亡魂的阿飄吃的，但肚子超餓還是要吃阿，於是拿了保溫杯想去廚房裝熱水，這時才發現水壺中的水是微溫的，無法泡乾燥飯，我告訴莊主我的需求，莊主說協作剛煮完飯休息去了，現在廚房留給自帶瓦斯設備的山友使用，下次煮水時間：晚上7點半過後…

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天阿~~所以是要餓肚子看大家吃香喝辣完我們才有得開吃的意思…何其殘忍！但山莊裡莊主說了算，我們就…等~~~

這等來等去、走來走去的時間，我觀察了這一大團人的互動，覺得事有蹊翹，就跟莊主攀談了起來…我問：莊主，這一團的人好多，煮食怎麼預備…莊主爽快回：一天1000塊三餐就有啦…(驚….)問：要預訂嗎?爽歪歪又回：你現在給我1000塊，明天就有得吃啦… (受大驚…)再問：那以後要怎麼跟你訂餐呢?半疑惑的回答：網路找"天池廚房"阿.... (嚇到小孩都要生出來了)

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原來…傳說中的天池廚房真實存在阿…只是驢人找錯重點

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就這樣我們二話不說，每人迅速拿出2000塊，第二天入團了…

時間來到就寢時間，大家紛紛上床鑽進”相同睡袋”中，這時，我旁邊的一位先生說著他的睡袋拉鍊壞掉了，我心想真是寶貴的經驗阿，我下次再住山屋，睡袋一定要檢查好…就在我陷入慶幸的思維中，那先生”快速下去換了另一個上來”…(太震驚了…)….我真的出口問了先生你睡袋去哪裡換的…先生說：樓下阿！！…這一切彷彿都通了….傳說中的天池廚房…..有吃又有睡！！

剛剛我搜尋了天池廚房，連結了他們的FB…點入”關於”…看到這句話：關於有關帳篷、睡袋、伙食問題請以私訊或是手機0985-90-8383、LINE,ID:(@gogototo)(0985908383）連絡『黃小姐』，這是高山伙食團非林務局相關產業，請勿搞錯這是高山伙食團非林務局相關產業，請勿搞錯這是高山伙食團非林務局相關產業，請勿搞錯這是高山伙食團非林務局相關產業，請勿搞錯這是高山伙食團非林務局相關產業，請勿搞錯這是高山伙食團非林務局相關產業，請勿搞錯別再(像我)搞錯啦~~~~