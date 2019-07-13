【APP寶石任務實測】輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具

2019-07-13 15:00 健行筆記 健行筆記M.wilder Couple山系卡波



Hello大家好，我們是M'wilderCouple山系卡波，一對因奇萊山而相識的情侶檔，希望可以透過自身文字與影音的分享，鼓勵更多人走出戶外！想看更多百岳紀錄可以點這裡。

以下會分為前言、實際行程體驗、使用心得感想，三大點與大家分享這款有趣的APP

【前言】

今天要與大家分享的是健行筆記近期推出的軌跡紀錄APP，有趣的是它不單單只是一個APP，同時還是個任務破解遊戲。首波推出的任務為「健創紀元」，透過遊戲式的內容，以活潑的方式循序漸進的教導Hiker如何使用軌跡航圖，我認為將軌跡航圖遊戲化的設計是一個很棒的元素，因為對於初學登山者來說，要正確地使用一個軌跡航圖往往要上網爬很多文章，還不一定會使用。包含我要怎麼匯入離線地圖？我要從哪裡下載別人的軌跡紀錄？如果沒有網路軌跡可以正確紀錄嗎？我要怎麼看自己有沒有走錯路？就好比你去吃了一間不好吃的餐廳，你大概就不會光顧第二次的道理是一樣的，一款軌跡航圖APP如果不好用，你大概也不會再次打開它了。而這款APP的遊戲化、以及使用者介面操作簡易直覺，便是我們再次打開它的理由！

我自己平常已經有兩年多的登山經驗，為了真實測試這款APP到底好不好用，我特別邀請了我的室友以及我的母親大人一同來試驗，這兩位嘉賓都是登山經驗五支手指頭數的出來，尤其我媽根本是3C智障使用者，完全可以公平客觀的測試這款APP到底實不實用！

【實測影片】

【APP簡易介紹】

安卓系統下載點 bit.ly/2KLrdp3

iOS系統下載點 https://apple.co/2KLs3Cd

下載APP後開啟，就會看到底下有四個ICON，點選活動的地方會有一般活動以及任務，點選任務之後就可以看到有哪些任務可以破關，目前首波是健創紀元，未來也會推出系列任務活動，並搭配不同的獎勵給予玩家。點擊任務之後會有詳細的任務說明，以及得獎之後的規範，這些說明都內建在APP裡非常方便，不需要另外Google健行筆記查找相關資訊。

任務說明再往下滑，就會顯示可以破任務的步道。北中南東各有不同的步道可以去闖關，是一款貫穿全台的軌跡航圖APP呀！我們這次選擇了軍艦岩、丹鳳親子步道的路線，點擊進去之後不單單只提供軌跡這麼簡易的資訊，還包含了簡短的介紹說明在這邊可以看到有「下載離線任務」、「開始挑戰」兩個選項，「下載離線任務」代表任務可以在離線的狀態下進行，在離線的狀態下寶石仍可以獲取，因為寶石是用GPS定位(超聰明)！「開始挑戰」是要線上執行，中間若網路訊號不穩，再山裡比較容易看不到地圖。因此最保險的使用方式，就是下載離線地圖，再到「我」的介面點選離線任務點選開始任務！

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除此之外行走需要多少時間、難易度，以及交通方式皆在這個APP裡清楚的告訴玩家。我認為這些步道的資訊介紹以及難易度分級，是非常有助於初學者或是對於此步道不了解的Hiker會有很大的幫助，至少對於這個步道的難易度以及時間長度會有基本的了解，也可以用來判定自己是否可以行走這條路線。

【實際行程體驗】

介紹完前面的使用方式，現在開始分享我們一路上遇到的突發狀況。一開始爸媽接觸APP的時候，都會覺得APP都很麻煩，所以剛開始爸媽會要你先幫忙下載哈哈哈。

下載完後我們就從唭哩岸站往登山口走過去，邊走邊用手機竟然沒發現到要進到陽明大學，是室友看著軌跡航圖發現我們走過頭，才折返回到陽明大學。還沒開始爬，軌跡航圖竟然就派上用途了哈哈

在地圖上可以很清楚的看到每一顆寶石的位置，你不需要盲目的尋找，它會在那裏等著你，經過寶石的話他就會自動跳出說尋獲寶石。然而這個介面也可以使用照相機，可以在特定地點拍攝照片儲存在路徑裡，照片也會同步儲存到手機相簿裡。介面的最左邊有一個地圖圖示，裡面還可以選不同形式的地圖，還可以換套日治時期地圖，對愛玩廢墟探勘的朋友來說很好用！

獲得寶石之後沒多久，就會看到軍艦岩的登山口，迎接而來就是長長的階梯。

不過還好階梯雖然不少，但因為階梯的高度並沒有很高，走起來還不算吃力。但走到這裡後不知道我手滑還是怎麼樣，APP竟然重新開啟，我第一顆撿到的寶石紀錄就這樣沒了lol，還好那時候只撿一顆，所以我又跑回去登山口的地方補領寶石。

走完一段階梯之後會看到左側有這種木柵欄，可以看到一些小景。看到木柵欄之後再往上走一段小路，就會抵達軍艦岩嘍！

軍艦岩的組成成分為2400萬～2200萬年前沈積的木山層為主，砂岩與頁岩層交錯著，經長時間的海水沖刷而形成了現今的地形景觀。在更後面一點其實還有一處岩壁，但地勢比較危險裸露就在比較安全的地方拍攝。

從軍艦岩右側有一條小路，下來之後就可以看到一條前往丹鳳山的步道

下來之後往回看，就會看到一艘宛如軍艦的軍艦岩

接下來就是平緩的平路溜~

接著走到這個涼亭，往前直走是大路，但往左其實有一條小路。我們一開始是直接往前走大路，結果走沒多久竟然發現自己超出航跡之外了，印象中剛剛都沒注意到岔路啊！沿著軌跡回程路上我們還遇到山友問往丹鳳山的方向，他說我們原本走的是對的，不過最後我們還是照著APP上的軌跡回到這個涼亭，發現他左邊的確有一條小路，但我們沿著小路進去之後又走過頭了，再回頭找另一條叉路，都找不到符合軌跡上的路。後來我們發現走原路線的大路，還是有辦法可以下切去獲得寶石，所以我們又走回來原本的大路。

走出來是一個照明寺，裡面有小涼亭可以休息，我母親大人去借廁所也表示廁所很乾淨，繼續往前走是往丹鳳山的方向。這裡走進去沒多久其實有些泥濘，建議不要穿太容易滑的鞋子。然而就在走泥濘的過程中，我望向我的手機發現他竟然正在更新中....我盯著手機內心覺得不妙...。果不其然系統更新完後重新開機，原本的紀錄也不見了，這次可是不能再走回頭路了呀.....覺得難過 :(

走到這邊大概撿到第十顆寶石了，我慶幸著這次多帶了兩個人，這樣完成任務就有兩個人頭可以抽富士山行程。殊不知不知道是不是因為我媽按到暫停，所以開啟之後app問她要不要繼續紀錄，這時候就少了兩顆寶石lol，註定完成不了任務哈哈哈，只剩優秀的室友了

後來我們發現研發團隊並沒有在丹鳳山放置寶石，加上我們沿路除了剛剛的五分鐘指標，也沒看到更明確往丹鳳山的指標，所以就順著GPX上的路線準備下山了！

最後更有趣的是，我們抵達出口後發現，門口竟然被地主給封鎖了，最後我們是從旁邊的小路出去，完成這趟旅程。其實在軌跡航圖上有標註這個入口在2018年就被地主給封鎖了，但我們沒有在一開始就看到，所以最終仍走到了被封鎖的登山口。

【使用心得感想】