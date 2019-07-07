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拿坡里世大運／台灣泳史第一人！ 泳壇新星王星皓游得銅牌

新聞眼／長榮罷工 見不到好，也得收場

蘭嶼「環島之旅」海岸風光非常迷人

2019-07-07 08:00健行筆記 健行筆記*花ㄦ

蘭嶼位處於台東外海離島，有著豐富海洋生態、美麗海岸景觀與住民風情。其氣候濕熱多雨，山區密佈雨林型態的森林，動植物種類繁多，值得探究。浮潛探訪海底生態、夜訪角鴞及看星星吃美食，暑假之旅適合來趟蘭嶼行。

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沿路的「海岸風光」，景致迷人，真讓人留連忘返。四周海域珊瑚遍布，又有黑潮流經此地，常有魚群洄游，是海釣與潛水的天堂。

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蘭嶼浮潛
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