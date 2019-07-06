豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42 健行筆記 健行筆記咻蹦以琇



你有自己做過衛生棉嗎？？在爬山的過程中就像大學室友一樣荷爾蒙會非常誇張的互相影響也許因為縱走作息提早、每天過的太健康等等原因，以至於我跟一個隊友提早了約一個禮拜迎接生理期😣誰也沒料到要帶著生理用品上山，只是慶幸一定能避開而沾沾自喜不用多帶這些東西增加背包重量我們大概想了一百萬種在哪個山頭或是山屋借棉條的方法或是下下策要犧牲哪條頭巾之類的回歸重點，總之在大水窟的第二個晚上，一直等不到其他山友上山，於是靈機一動決定用手邊的材料製作衛生棉🙌

🎈材料：1.分裝晚餐的塑膠袋*22.餐巾紙數張3.衛生紙數張4.滅菌紗布*105.透氣膠帶一捲

🎈做法：1.將塑膠袋剪成你要的長度，日用夜用加長隨你方便（因為跟同行隊友兩人都是前幾天，所以只做了一般跟量多型）原先考量要擬真做成圓弧狀然後加翅膀的，但我們並沒有可以熱壓的工具所以一切從簡

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2.將餐巾紙置中在塑膠袋上

3.將衛生紙兩張對折後再置中於餐巾紙上

4.另外抽一張衛生紙撕碎置中，增加吸力及提高人體工學

5.把餐巾紙沿衛生紙邊緣向中間折，並將第四邊向上折一些以包住碎紙

6.將包好的餐巾紙整個翻面，折的那面朝塑膠袋，平滑那面朝上

7.最後一層鋪上滅菌紗布

8.四面八方將塑膠袋往內折，並用透氣膠帶固定

9.對折10.用透氣膠帶貼起來包裝並記得折一角起來以方便撕開

以上就是DIY不藏私手作大公開感謝隊友接受如此天方夜譚的大膽嘗試，過程中當然是一陣狂笑，但我們也從一次只能一起做一個到能分工合作直接量產雖然大概是最初代的那種，不過成品看起來還很真有這麼一回事爬山七年多年第一次遇到啊啊啊，每次回想一定是笑到腹肌痛的回憶吧！就說腹肌真的不用練，用想的就有大概就是這個意思

🎈使用心得：隔天從大水窟山屋出發，登上大水窟山及秀姑巒山再到中央金礦山屋完全無！側！漏！雖然稍悶了點但畢竟是用垃圾袋當底但是完美解決了這個囧境！當然隔天也是hold住全場的從中央金礦上八通關山再一路踢出東埔！智慧就是無中生有啊！！是不是可以開個社課之類的好佩服我們自己啊（擊掌#衛生棉 #登山