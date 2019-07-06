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烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00健行筆記 健行筆記阿珠珠

內洞59

那一天阿珠珠從新店的銀河洞瀑布下山吃過午餐之後，就到烏來內洞國家森林遊樂區來走走，很多年沒來了，之前因為蘇迪勒颱風重創烏來，內洞國家森林遊樂區封園了三年之久，直到2018年9月15才重新開放，開放後首次造訪，步道設施相當完善值得造訪是一條很優質親民好走的步道。

內洞21.JPG 

買票驗完票就進入園區開始我們的內洞之旅.門票及旅遊相關資訊請參考連結

https://www.forest.gov.tw/0000182內洞45.JPG   內洞22.JPG內洞34.JPG內洞49.JPG內洞18.JPG 沿著步道走兩側可見到很多特別的植物，如水鴨腳秋海棠目前正值開花期，一顆顆粉紅色的愛心超可愛的。

 內洞47.JPG內洞19.JPG   內洞17.JPG內洞31.JPG我發現了這步道上出現最多的就是蕨類植物了。內洞30.JPG內洞9.JPG內洞46.JPG我第一次看到結了紅色果子的抽葉藤真的很特別呢! 

內洞50.JPG內洞25.JPG 內洞26.JPG園區內可以看到台電電廠的羅好水壩。

內洞27.JPG  內洞28.JPG    內洞32.JPG 內洞33.JPG  內洞35.JPG沿路上有公廁也有無障礙的廁所喔!

內洞8.JPG  內洞10.JPG

走約莫30分終於走到樂水橋我們看到的第一層瀑布假日遊客很多要想拍一張瀑布還照還得乖乖等候呢!

內洞12.JPG 內洞13.JPG 內洞14.JPG 

根據報導內洞瀑布的負離子含量是全國之冠喔!所以來到此地除了用心欣賞拍照之外別忘了大口深呼吸，吸取森林裡的芬多精將一周的辛勞拋諸腦後放鬆一下吧!

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繼續往上走還有兩層瀑布就在不遠處繼續往上走還有兩層瀑布就在不遠處。

內洞11.JPG 內洞16.JPG  

順著步道往上走現在才開始有爬山建行的fu~雖然步道不長但是景觀還不錯!綠樹成蔭加上蟲鳴鳥叫聲還有潺潺瀑布溪水聲讓人心曠神怡呢!

內洞36.JPG內洞37.JPG內洞38.JPG內洞39.JPG內洞40.JPG內洞41.JPG內洞43.JPG 觀瀑平台內洞42.JPG來的時候走的是柏油路的觀瀑步道回程本要來走森林步道，但因我們早上已走了銀河洞越嶺步道有一點小累累，所以就決定還是走原路回去比較平緩好走。內洞44.JPG    內洞48.JPG   內洞51.JPG經過烏來瀑布我們沒有停留，在車上看到往雲仙樂園的纜車才驚覺我們好多年沒上去了!看來我該好好的來計畫一下我的下一次烏來旅程囉!

內洞58.JPG 內洞53.JPG接著要來烏來的桂山廠吃冰了，距離烏來不用10分鐘的車程就可以來到這個桂山電廠冰品部，一共有9種口味一支只要10元的銅板價，可買來現場吃，還可宅配到府喔! 內洞54.JPG 

別看這小小的電廠冰品部來買冰棒的人還真不少，記得停好車之後要先去抽號碼牌喔!然後填寫訂購單依序領取冰棒，每一支冰棒成分和有效期限的標示。

內洞56.JPG 

當天吃了百香果、糯米和牛奶三種口味，我覺得牛奶口味很香濃我最推，糯米口味也不錯吃,百香果就比較普通了，炎炎夏日到電廠吃冰真的還不錯!便宜又好吃喔!

內洞57.JPG內洞55.JPG

旅遊拍照日期2019/06/08 台電桂山電廠冰品部

地址:新北市新店區桂山路34號

電話:02-26665675  

烏來內洞國家森林遊樂區地址:新北市烏來區信賢里 

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