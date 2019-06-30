如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00 健行筆記 健行筆記M.wilder Couple山系卡波



圖/christina_k0829 分享 facebook

近日在山上發生了一起瓦斯外洩意外，在戶外圈引起了不小的討論。一位網路知名作家謎卡Mika，與朋友登山過程中準備煮水，瓦斯罐在接爐頭的時候，瓦斯外洩導致她的嘴唇受傷、帳篷也燒了一個洞，幸好人沒有大礙。謎卡Mika事故原文請點此。再更前些日子雪山發生森林大火，3.5公頃的林地就這樣一夜消失，原因是因為用火不慎。

圖/mandy0520

可能有些讀者會與我一樣，跟男友出去爬山就瞬間變廢物女友。跟陳先生爬山，99%都是他在煮水、煮食物。之前去雪劍縱走從小劍山回來他累慘，想要直接不煮晚餐，倒頭就睡到隔天早上，我跟他提議我想自己煮泡麵，如果他餓也可以一起吃。他堅持不要，因為他不放心。不放心來自於擔心我不知道如何正確的使用瓦斯罐、正確的開火(在他眼裡我到底有多廢XD)，因此基於安全考量他還是起來煮晚餐給我吃哈哈哈哈其實不管是情侶一起爬山或是一群朋友一起爬山，都有義務對於高山有一定的知識了解，不僅僅是對自己負責，也是對與自己一起出發的同伴負責。當彼此有一定的高山知識基礎與了解，便有機會可以降低意外發生的風險。謎卡的事件發生以後，也讓我體認到瓦斯罐的危險與重要性，因此上網爬文針對瓦斯罐做了一些功課，並整理成一篇文章。

瓦斯罐的使用方式，山系卡波整理了5點與大家分享：

圖/pearljojowang

1.你選對瓦斯罐了嗎？

高山瓦斯罐意指適用於高海拔及低溫環境的瓦斯罐，適用於高山瓦斯罐的填充物應為：丙烷、丁烷及異丁烷的混合，不同的填充物其沸點特性也不同，而這些特性便是讀者們選購瓦斯罐的參考依據。三條魚也與我們分享，以台灣的山來說非冬天其實丁烷就足夠了，冬天異丁烷即可，然而市面上的瓦斯罐則是這三種填充物的混合，各廠牌比例不太一樣。

丙烷 (Propane)：沸點約為 -42.1℃。

異丁烷 (Isobutane)：沸點約為 -11.7℃。

丁烷 (Butane)：沸點約為 -0.5℃。

2.瓦斯罐怕熱

在2017年消防署便有於FB宣導高山瓦斯的使用方式(原文出處)，因近年登山健行風氣盛行，許多山友們喜歡在高山煮茶、煮餐，並使用錯誤的方式導致瓦斯罐爆炸，其中一項案例就是使用「擋風板」煮水將近2個小時，溫度過高導致瓦斯罐壓力過大而爆炸。因此呼籲有使用擋風板習慣的山友們，使用擋風板要留一點空隙，烹煮食物時務必要注意溫度，避免瓦斯罐處於超過攝氏50度的環境之中，但高山上煮東西你也不知道他到底幾度，只能盡量注意烹煮的時間。

3.瓦斯罐要正裝，並避免離火源過近

瓦斯罐裡是液態容物，只是在常溫下是氣態，因此打開氣閥後會噴出氣體，再點火煮東西。但需要注意在將爐頭與瓦斯罐對接的過程中，瓦斯罐必須要正擺，不能側擺或是拿在手上側拿，因為液體可能會因此流出，或是裝歪沒有密合可能會外洩，間接導致意外的發生一群朋友上山通常都會聚在一起煮東西，因此上述的選瓦斯、以及瓦斯罐怕熱等情況都需要注意，一不小心的疏失可能會波及身旁的朋友。再來就是通常開火煮東西都是早餐或是晚餐，高山上的低溫會讓人想窩在帳篷外開火，其實這也是滿有風險的，一旦瓦斯外洩旁邊剛好有火源助燃，帳篷也會跟著一起燒，當晚就沒地方睡了。如果沒有火源助燃，在點火時的火花如果剛好有順風將火花飄至帳篷，當晚一樣沒地方睡。

4.瓦斯罐是否可以填充重複使用？

我自己個人的立場是，使用完就更換一個新的。當然對於常爬山的人不斷購買新的瓦斯罐是一個開銷，但卻也可以保障自身的安全。重複填充瓦斯罐會有幾個風險，一個是瓦斯罐長期使用會有生鏽的情況，可能導致鐵片承受力降低。二是如果自行填充瓦斯罐沸點過低，導致上文所提及食物或水煮不熟的問題，就會有併爐的可能，如果併爐使用方式不正確，又可能導致溫度過高瓦斯爐爆炸。因此還是鼓勵大家瓦斯罐使用完便更換新的，切勿省小錢耽誤自己的性命！順帶一提，請盡量避免使用2個以上高山爐併爐烹煮及使用過大鍋具，距離如果沒抓好可能會導致火焰往下竄燒，或熱能（熱輻射）不斷於大型鍋具與瓦斯罐間循環蓄積，進而導致意外。

延伸閱讀：(登山時 瓦斯彈不要再重複灌注使用 慘痛教訓還不夠嗎？、雲稜山屋瓦斯氣爆探討、轉灌 (回填) 高山瓦斯罐的安全問題、三條魚談《爐頭•瓦斯•火》)

5.在空曠的地方使用瓦斯罐，避免於密閉空間使用

三條魚在《爐頭•瓦斯•火》這篇文章便舉到一個案例：一次遇到有人在屋裡鎖瓦斯引火，因為驚慌而隨手拋，瓦斯滾到屋子角落，火焰持續燃燒瓦斯罐。幸好在外頭小酌的小五教練（劉崑耀）從窗戶看到火焰發現不妙，衝進屋子裡把燃燒已一段時間的瓦斯罐拎起來衝出去往外丟，沒丟出去多久，瓦斯罐就爆炸了。這一次也是幸好沒人受傷。三條魚表示如果在密閉空間造成瓦斯有一定的累積，如果引到火，火勢就會在空中瞬間擴散，拿著瓦斯罐的人一定首先倒楣。以台灣高山來說，滿多人都會在山屋烹煮東西，在裝接瓦斯罐的時候往往也需要注意，附近正在烹煮的山友們與自身距離是否安全，如果可以也盡量在室外鎖瓦斯，鎖完再開火烹煮東西會是較安全的。

原文出處：M'wilder Couple山系卡波追蹤粉絲專頁追蹤卡波IG日常

結語：在事件發生前我自己對於高山瓦斯也鮮少有了解，但當隊伍裡有一位山友對於這方面的登山安全知識有所了解，就有機會杜絕更多意外的發生，良好的登山體驗大家一起共同把持！內文如有敘述錯誤的地方歡迎提出，會立即更新。如有更多希望補充的也歡迎提供給我們，會統整併更新於文章內。