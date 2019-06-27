【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄
2019-06-27 14:55健行筆記 健行筆記Jen
爬山一陣子之後，是否會開始想自己規劃行程呢？否則每次看到別人的美照，都只能等主揪開團，有時候實在很講「緣份」的...。就跟出門玩會規劃行程一樣，爬山是有風險的運動，更該好好妥善規劃行程，才能確保安全下山。在開始規劃行程前，很重要的一個步驟就是蒐集別人的登山紀錄了。但網路上資料這麼多，要怎麼挑選適合的、又該怎麼「讀」，才不會漏掉重要的資訊呢？今天這篇文章，會跟大家分享兩個大原則跟六個閱讀重點，讓你下次規劃行程更得心應手喔！完整文章連結：https://hbk.page.link/b0617
為什麼要規劃登山行程？1. 做好準備，才能把風險降至最低
：在山上可能會發生各種意外狀況，唯有透過詳細的規劃，才能有效降低風險，確保自己與隊友的安全。2. 確實做到有效的溝通
：有了詳細規劃，才能讓一起上山的隊友，也對此次的登山行程有充分的了解。有些人可能會想說「我只要跟著領隊走就好了」，但卻沒有考慮到，萬一自己走丟了、或是領隊發生什麼狀況，該如何安全下山？因此，不管是不是領隊，都應該要學習規劃行程，才能真正確保自己在山上的安全。此外，登山計劃也能讓留守人知道隊伍的預計行程，包括時程、路徑規劃，萬一有意外狀況，能第一時間聯繫搜救，並縮小搜救範圍，提高救援成功率。3. 讓下次規劃更完善
：下山後，可以比對登山計劃與實際行走的狀況，進行檢討，讓下次規劃可以更完善。不管是過夜行程還是當天往返的行程，都應該要做好規劃再出發！尤其是許多人會輕忽的當日行程，其實許多的迷路與山難事件，都是因為登山客輕忽了規劃的重要性才會發生，因此千萬別偷懶囉！
搜集登山資料
掌握下面的四個大方向，就可以搜集到真正有參考價值、可以幫助規劃行程的資料：
一、資料的分類
概括而言，登山資料可以分為「登山地圖」與「登山紀錄」，後者又可再細分為兩種：一種是包含行程時間的「紀錄」（像這篇「奇萊主北
」就是一個包含時間資訊的範例），另一種是照片較多、但通常沒有寫出明確時間的「遊記」，許多部落格、網站的登山紀錄都屬於這種。建議「紀錄」跟「遊記」都要找，這樣既可以推估行走所需的時間，也可以透過照片，了解實際的路況。
二、地圖資訊
地圖的種類很多，所包含的資訊量也不同，建議至少要包含以下資訊：1. 地形（等高線）
：可以知道此行的爬升、下降狀況。2. 中繼點
（岔路口、山屋、地標等）：有助於安排行程分段，在看別人的紀錄時也會比較有概念。3. 座標
：可知道路徑的地理位置。4. 附近的路徑
：有助於安排撤退或備案路線。下圖的北大武山步道資訊，就是一個具備以上資訊的範例。（圖片來源：台灣山林悠遊網
）
三、看登山紀錄的原則
在看登山紀錄的時候，記得掌握兩個原則：1. 同時比較多份紀錄
：紀錄不能只看一份，因為記錄者的體能或經驗未必跟自己相同，最好多找幾份比對不同人走的時間與狀況，才能正確推估自己需要的時間跟準備。此外，如果資料來源是個人部落格，也可以多看一下記錄者還走過哪些路線，來判斷他是怎樣的登山者（登山經驗與頻率、常走的路線類型等等），若是跟自己差距較大，則在參考這份紀錄時就應該要做多一點的調整。2. 比對地圖閱讀
：有時候紀錄只有文字，因此需要比對地圖來閱讀（所以地圖上有中繼點資訊是很重要的），才能比較有概念。
四、看登山紀錄，留意這六件事
看登山紀錄的時候，需要特別留意這六件事：1. 路線圖
1) 活動區域範圍：了解行程的活動範圍，尤其是四周的道路或明顯的山徑。有概念後，萬一在山上迷路，才知道往哪個方位前進有機會脫困；或如果在登山途中需要緊急下徹，才能掌握正確的方向。2) 登山口、中繼點、特別景觀、下山地點：有了這些必要資訊，才能正確安排行程的走法與預估時間。特別要注意的資訊是「下車後（開車或大眾運輸）如何到達登山口」，因為有些登山口並不明顯，需要搭配紀錄的照片或文字說明才比較好找。3) 路線距離、方向、地形高低起伏：了解路線距離、前進的方向、地形起伏（陡上、陡下）、地形描述（是否有困難地形，如崩塌、碎石坡等），才能正確判斷路線困難度。4) 叉路描述：需特別注意叉路資訊，避免走錯路，造成行程延誤或甚至迷路。5) 水源、營地：對過夜行程尤其重要，會影響到路線安排及裝備、糧食的規劃。2. 時間
1) 所參考之記錄是何時寫成的：需留意紀錄完成的時間，如果是太舊的紀錄不建議參考，因為路線有可能已經有很大的差異。2) 到達各中繼點的所需時間：了解每一段需要的時間（如：從登山口走到第一個休息點的時間、從休息點走到山屋或營地的時間），以便對整個行程有所控制。3) 季節、天氣：不同的季節，穿著跟裝備都會有差異，這部份也是要注意的。3. 隊伍人數與男女比例
：隊伍人數的多寡會影響行進的速度，通常行程時間會隨著人數變多而拉長。換句話說，若自己的隊伍人數與參考紀錄有較大差異，時間上的安排可能就要再調整。4. 新手、老手比例
：新手與老手的比例也會影響到行進的速度與行程的安排（如：新手較多，可能原本安排兩天的行程會變成三天），因此也要注意一下。5. 交通方式
：確認來回的交通方式，是否有大眾運輸、或是需要自行開車，以及是否有接駁相關的資訊。6. 裝備、糧食清單
：可參考他人的紀錄來調整自己的安排，過夜行程尤其需要。相信看完這篇介紹，大家都更加了解怎麼找適合的登山資料囉！下一篇我們會跟大家說明，如何把你找到的資料，整合進你的登山計劃書，在行前做好完整、妥善的安排，我們下次見囉！【Hikingbook — 你的登山安全助手】下載 Hikingbook：http://bit.ly/bjdownload
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