登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記
阿珠珠兩次參與龜山島的旅遊行程都是公司舉辦的活動，記得多年前來過一次龜山島是賞鯨+繞島的行程，這次公司旅遊居然有龜山島登島的行程，阿珠珠當然二話不說一定要報名啊!這是我們搭乘的遊艇華棋168號 龜山島位在宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是宜蘭縣屬島嶼，也是唯一有人居住的島嶼，也是台灣地區目前尚存的活火山。龜山島也是宜蘭的著名地標因為形狀似浮龜而得名，龜山島地形可分為龜首、龜甲、和龜尾等三部分，其岩層主要是安山岩質之熔岩流和火山碎穴戶層所構成，這次登島我們行走的範圍在龜尾的部分，解嚴之後經過宜蘭縣政府及地方民意代表多年奔走，終於在1999年將龜山島納為東北角海岸的國家風景區內，規劃成兼具知性及感性的海上生態公園季由遊客總量管制還結合鄰近海域賞鯨活動，和登頂401高地成為東北角及北部熱門的旅遊及登山景點。 公司舉辦的宜蘭一日遊活動行程如下:外澳沙灘+五峰旗瀑布+龜山島登島。因為照片拍攝太多今天就先介紹龜山島行吧!話說6/1這一天在來到龜山島之前都是晴空萬里的好天氣，但是在我們上船之後即將上岸之前，船公司員工還很熱心地發給我們輕便雨衣，阿珠珠原本還想說下點小雨我們就撐個傘就好，這樣還能美美的拍照，沒想到一下船這個雨可以用傾盆而下來形容吧!讓我想來龜山島拍美照的想法瞬間破滅!依序登船之後穿上救生衣，開始聽船公司的導覽介紹龜山島的旅遊相關資訊。 從烏石港到龜山島的直線距離約10公里，航程約25分鐘左右。龜山島又名龜嶼是孤懸於海中的火山島噢，因其形狀似浮龜而得名 ，全島東西長3.3公里，南北長1.7公里，海岸線長10公里，島上有懸崖峭壁 溫泉 冷泉，還有山巒及海蝕洞 湖泊和軍事坑道....還有許多特殊的生態及植物是很值得來深度探訪的小島~ 這次我們是搭下午2:30的船班來登島，因為我們公司此次旅遊報名大爆表浩浩蕩蕩開了8台遊覽車，分別包下了三艘遊艇開至龜山島，據說這個時段的龜山島已經被我們公司包場了! 登島前請先向東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處申請東北角暨宜蘭海岸國家風景區-龜山島登島申請 唯一美中不足的就是一下船就遇見了難得一見的豪華型西北雨， 來的又急又快讓人措手不及啊!本想好好拍拍美照的夢碎~~ 下船後我們先到遊客中心躲一下雨，不過這雨好像沒有要停或是變小的跡象呢!在遊客中心看到這幾顆石頭，摩擦後會有小時候番啊火的味道!這是龜山島的特產龜卵石，在遊客中心供遊客觀賞。 開始沿著環湖步道來漫遊龜山島。雖然天空不作美也因此讓我們看到了迷樣的龜山島!因為下雨每一張照片都拍得朦朦朧朧的，感覺仙氣十足，也算是難得一見的世外桃源景致喔! 連相機都拍得出來雨絲就知道當天的雨有多大!愛拍照的我們走在隊舞的最後面，都沒有真的聽導遊對於龜山島的介紹。有興趣來孤山島旅遊的朋友可以上網來了解相關資訊及注意事項。https://www.necoast-nsa.gov.tw/Coast/Default.aspx 這次我們到龜山島的行程只有登島和繞島的行程，沒有包含401高地的登山健行，所以只在島上待了兩個小時，就只有環湖繞島一周，還好沒有挑戰401高地，不然這樣的天氣因該也不太適合~ 龜山島的雨量下少冬多，河谷短坡度陡無法形成經常性的流水，這一處湧泉冬季有泉水持續湧出名為冷泉，居民有時候取之為民生用水，是龜山人的生命之泉。 步道上的註生態很豐富礙於雨勢太大沒有拍下太多。龜湖又名龜尾潭原本是一個碳水湖，後來島上居民引海水進湖，本來希望成為一個漁港，但是居民每次築堤都被颱風吹垮而堵住，所以現在是鹹淡各半的湖泊。 在龜尾湖的對岸有一座觀音像，在島上守護著龜尾潭及居民 ，我們這一行人正在聆聽著導遊先生的解說，感覺上好像是某某宗教團體在朝聖的畫面。還好環湖步道鋪設的很完善，像這種大雨的天氣也還是很好走不會泥濘。接著來到龜山島的軍事坑道，坑道長 3.5公尺，寬3公尺位於「島孤人不孤」立碑的後面。主坑道最尾端還有一條主要的參訪路線可以到達1號90高砲陣地。出坑道這裡有龜山島的「島孤人不孤」立碑。也是來龜山島必拍的打卡景點呢! 沿著環湖步道慢慢走也不會忘記看看關於龜山島的介紹喔! 翻拍一張龜山島的上空全景圖真的很美吧!真的像一隻浮龜吧!龜山島唯一的學校，目前廢校中。從對岸遠拍剛剛眾多人朝聖的觀世音菩薩，不同的角度看是不是很莊嚴啊! 天氣不優能見度也不佳這張圖大致能看出龜尾的地形地貌。 繼續沿著環湖步道走我得山島真的挺美的。 廟前街景 聚落遺跡 雖然龜山島的百合花季已過，但還是讓我遇見這躲在雨中的百合花。 龜山島的普陀巖原名拱蘭宮，是倒迷唯一的信仰中心，興建於清光緒十七年，據說拱蘭宮最早奉祀的只是一個香火袋，之後居民才從唐山請來一尊泰子爺哪吒作為主神，後來因為島民都以捕魚為業後來改供奉媽祖，民國66年島民因生活困頓集體遷村，媽祖娘娘也一同移駕置宜蘭頭城大溪地區的仁澤社區，童年軍方宣布龜山島為軍事管制區改由國軍駐守，官兵弟兄之後在拱蘭宮線指示奉觀世音菩薩，民國88年將廟名改為現在的普陀巖。 當日還看到師傅在普陀巖廟前的牆壁上為這隻龍精雕細琢做最後的加工。 登山部道入口。 在龜山島遊客中心拍到的我在龜山島天氣晴，哈哈~反差好大....真是無言.... 在島上晃了一圈要上船了有點依依不捨，因為天氣的關係沒能拍得盡興有一點小失望!來龜山島屬於原船返回烏石港的，千萬要準時上船喔!我們搭的是最後一班船若沒有上船可能就得自己一個人待在島上囉! 離去前船在龜山島繞了一船上的導遊簡單的介紹了龜山島四周的景致。龜山八景：龜山朝日、神龜帶帽、靈龜擺尾、龜島磺煙、海底溫泉、龜卵傳奇、眼鏡洞、龜岩巉壁。 阿珠珠這回因為下雨天沒能好好拍龜山島的四周景像，阿珠珠翻箱倒櫃到2010年首次來訪龜山島的紀錄照，看起來是不是感覺心曠神怡! 龜尾海域旁的這一片藍是不是很特別， 在看看被雨淋成落湯雞模樣的我超狼狽地!不到一會的功夫就看到對面的烏石港了!我們在烏石港的海鮮餐廳ˋ用過萬餐之後就搭車回龍潭公司，結束了這次難忘的宜蘭龜山島一日遊的旅程。 旅遊拍照日期2019/06／01 龜山島旅遊相關資訊https://www.necoast-nsa.gov.tw/Coast/Default.aspx 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 → 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
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