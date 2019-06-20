山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55 健行筆記 健行筆記 山女孩Melissa x Mao冒險生活



分享 facebook 近期因為愈來愈多人參與登山健行的運動，不時就會有人詢問我們這個問題：「該怎麼樣找到一起登山的山友？」或是「我周遭都沒有朋友登山，該怎麼開始？」因為初期開始登山時，時常都會因為沒有「伴」，而漸漸降低對此活動的興趣與熱情。尤其是像我們常常上山都是找不同的朋友們，一方面可以和大家聯絡感情，一方面也可以從不同的山友身上學到新知，登山的過程其實也是一種互相學習的機會。那麼接下來就簡單介紹一下該如何邀請自己的朋友上山，進而形成自己專屬的山友圈啦！

Step 1.「朋友圈揪起來」邀請有運動習慣的朋友參與，更Easy!

首先，登山是一項運動，具備基礎的體能以及入門的知識之後，其實人人都可走入山林、親近大自然。若是自己身邊有運動習慣的朋友圈，我想這會是一個很棒的開始。畢竟要人完全從陌生的環境中去探索、交新的朋友，這對大部分人來說會比較不容易，因此如果自己身邊有朋友的話，可以嘗試著邀約他們登山，和相識的朋友一起上山，也比較不會有壓力或擔心該如何相處等等問題。像我們自己的朋友之中，也有一些熱愛慢跑、健力和攀岩等運動的族群，嘗試了幾次登山之後，逐漸和我們一起愛上山林。若是今天身邊的朋友們幾乎都不喜愛運動或戶外活動的話，這個部分就會有些困難；所以只要嘗試著找有「運動習慣」的朋友，相信成功的機率會高上許多！

Step 2.「登山的距離」距離與意願，你願意去多遠的地方登山?

通常我們在邀約新朋友上山時，通常都會選擇距離較近的山。（舉例：開車一小時內就能抵達的山）像我跟Mao現在住在高雄，但跟在台南的朋友約可能就會挑台南的 梅嶺－獵鷹尖 ，或是其他一些南部較熱門的路線。

這是為什麼呢？因為在還沒有熟稔這項運動之前，大部分的人可能都會抱著「想嘗試看看」的心情，若是在第一次出去時就選擇了必須早上五點起床、甚至要開車3小時才能抵達的山再走8-10個小時才下山，這時朋友們心中熱情的小火苗也會瞬間被澆熄，我想你會聽到對方說「下次再說好了」，....XD

Step 3.「登山的難度」量力而為，第一印象很重要！

再來就是山的難度選擇，在邀約朋友上山時，盡量先選擇輕鬆一些的路線。建議大約是來回4-5小時的路線即可，甚至是2-3小時的也行。畢竟大家都說「第一印象」很重要，若在第一次登山時、難度太高讓朋友嚇到了，我想之後對方打死都不想跟你一起出門了！XD如果並非本來就對這個運動有所愛好，那麼興趣是慢慢培養與累積出來的。當第一次的體驗是有趣時，才會想要進一步的嘗試，甚至是在未來去走難度更高的路線。大家都是從郊山開始走起，之後才漸漸購入裝備、開始登百岳等等。尤其是在走這樣較輕鬆的路線時，也可以輕鬆無壓力，同時聯絡一下跟朋友們的感情，若是跟新朋友的話也可以多認識一下彼此；當然了，最重要的還是觀察朋友們的體能狀況以及對爬山的反應囉！

Step 4.「登山的魅力」這趟行程吸引人之處是....?

要帶朋友上山，除了用拐騙的(?)之外，想當然爾需要一點誘因！這個誘因可能是「山頂風景優美」、「可以拍網美照」或「路線刺激又有趣」等等，像是 台中的鳶嘴山 ，有豐富的拉繩地形，行走於稜線上的裸露刺激感，對於剛接觸登山的山友來說就會是一個十分有趣的體驗。「好的開始，是成功的一半」！但記得不要帶有懼高症的朋友去，要不然他回家可能會封鎖你，你就會直接少了一個朋友了XDD（朋友數-1）一座山之所以美麗，有時不僅僅是因為它的風景，而是因為它的歷史性；有些特別有人文歷史的遺跡，也會是部分人想要探尋的原因，像是Mao之前和朋友們去的 花蓮牧水山 ，就是去找尋日據時代的遺址「忠魂碑」，非常的耐人尋味；這也是山林如此吸引人的諸多原因之一啊！

Step 5.「登山的Style」登山的Tone調是否一致?

找到了山友之後，最重要的是這個山友究竟「適不適合」自己。在登山一陣子之後，發現山友們也開始分為幾個不同的導向，像是有些人崇尚「慢活」，喜歡細細欣賞路途風景、不時地將相機拿出來，記錄當下美好的時刻。這群人在意享受登山的過程，不追求走得快、破紀錄或是一定要到達山頂，反而是輕描淡寫地留下足跡，這樣就足矣。有些人則是崇尚「撿山頭」，意思是會以「攻頂」為目標。其實這是台灣目前比較主流的登山文化，大家較會注重說「爬了幾座百岳」、「去過哪些山」。然而，這種型態當然不是絕對的，體能狀態夠好的人，他可以同時享受行於山岳間的樂趣，同時也可以完成自己的目標，可以說是一舉兩得。這些問題是完全無關對錯的，每個人會有屬於自己的登山風格，當你發現夥伴的風格和你不一樣時，可以試著找出你們之間的「共通點」或是「平衡點」，發掘一起登山時的樂趣。即使擁有不同登山風格的朋友也沒關係，尊重別人的風格也是一種禮貌，也可以從中學習彼此的優點。

最後，若是身邊完全沒有運動習慣的朋友也請不要氣餒！我們會建議一開始可以先去跟團，參加地方性社團或是專門帶登山團的旅行社，甚至去上戶外活動的推廣課程，主要是先去認識朋友與增進爬山的知識。像我們自己也有不少朋友是因為這樣子而交到個性相合的山友，之後也會私底下一起揪去爬山。這邊也想跟大家分享一下，跟團並沒有不好；就像是出國想要自由行或是跟旅行社一樣，只是個人選擇的不同。跟團有跟團的好處，有人會打點全部的事情、做行程功課，對於新手來說會十分的有幫助；自組隊的話當然就比較自由，但相對的什麼事情都要自己來，最終當然還是依據自己的需求/經驗來做選擇。如果是比較偏好自組的話可以參考延伸閱讀的文章，有一篇我們之前寫的關於自組隊的文章，如同一開始所說的，登山是一項「運動」，必須用謹慎的心情學習，以及充實登山安全的知識，才可以更快樂的享受其中喔！以上簡單的心得分享給大家，希望大家都可以找到屬於自己適合的山友們！