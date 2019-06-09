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國旗在飄揚！台灣繩索救援隊赴歐洲比賽　勇奪世界第一！

2019-06-09 12:20健行筆記 健行筆記編輯

來自台灣的繩索救援隊伍KRRT（Kaohsiung Rope Rescue Team），今年遠赴比利時參加GRIMPDAY比賽，賽事大會在比利時時間6月8日晚間宣布冠軍隊，台灣國旗飄揚在大會舞台上！

（圖/取自臉書）
（圖/取自臉書）
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GRIMPDAY為比利時消防隊員發起的繩索救援比賽，今年為第13年，包含台灣、美國英國加拿大法國德國...等共超過15個國家參與，隊伍總數共計30隊，是全球規模最大的繩索救援賽事，相當於繩索界的奧林匹克賽事。

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說到繩索，可以將會使用到繩索的活動依照規格嚴謹度分成三級，分別是休閒級（攀岩）、工業級（大夏外牆清潔、大型裝置吊掛...etc）以及救援級（繩索救援任務）。

一般來說，會有繩索救援任務的需求有以下三種，分別是城市救援、山域救援以及溪谷救援，其中後兩者難度遠高於城市救援，卻正是台灣救援任務的日常。所謂的繩索救援任務，主要是透過繩索、滑輪、人工升降等器械，運用擔架將沒有行動能力的傷患運送至安全的位置。要完成一件繩索救援任務不是一件簡單的事，除了需要在戶外環境找尋固定點、架設省力系與備援系統之外，還需不斷評估外在環境與傷患狀態。

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來自台灣的KRRT成立四年，主要的成員為消防隊員，他們利用寶貴的假日，犧牲休息與陪伴家人的期間，自主訓練繩索技術，訓練期間大量使用的昂貴裝備也都自掏腰包，這樣的精神與實踐令人動容！

「有時候傻傻地堅持一些東西，原來結果會這麼甜美。

而今天，這個圈子的人都開始認識台灣，認識KRRT。

Grimpday 2019 KRRT 30個隊伍，世界第一。」

團隊成員在粉絲專頁中寫下這樣的感言，經過不段的訓練與毅力，KRRT實至名歸！

繩索救援除了熟練的個人行進技術外，還需要相當高程度的團隊默契以及精準的救援策略，救援行動是團體戰，每個成員的角色都缺一不可，來自台灣的KRRT能得到如此榮耀，必定是透過長時間的團隊訓練而得。KRRT成立四年，主要的成員為消防隊員，他們利用寶貴的假日，犧牲休息與陪伴家人的期間，自主訓練繩索技術，訓練期間大量使用的昂貴裝備也都自掏腰包，這樣的精神與實踐令人動容！

美國德國英國法國加拿大
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