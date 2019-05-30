聖母峰攀登的陰暗角落！登山熱潮下我們都該面對的真相

2019-05-30 21:00 健行筆記 健行筆記李瑞克的浪山素



嗨！我是李瑞克！身為一個登山人，相信最近大家打開臉書一定都被台灣幾位登山家優秀的表現洗版了吧！會不會帶起一波台灣人攀登聖母峰的風潮呢？讓我們繼續看下去。

就這麼剛好，我的臉書版面在各登山粉專一片狂賀恭喜的動態下，緊接著是印度朋友分享的一則影片，也許可以讓我們用不同的角度來看聖母峰登頂這件事。這也是我身為一位業餘登山者，內心一直充滿的矛盾：登山活動所造成的環境破壞。

（英文字幕版在我的臉書粉專：李瑞克的浪山素）用簡單的數學來算一下：

截至2017年，有記錄的登頂紀錄有8,306次，死亡人數288，換算一下登頂死亡率 = 3.46%（參考一）

2008年開始，幾乎每年都有300人以上嘗試攀登聖母峰，在2013年和最近的2018年更是有分別670與802人嘗試登頂，姑且以平均每年300人計算，登山路線上大概每年會增加10具屍體。（參考一）

以登頂每人大約需要3瓶氧氣瓶來計算，登山路線上大約每年會增加900瓶氧氣瓶（參考二）

攀登者所留下的排泄物：ㄜ...無法計算...

綜合以上的數學計算，登山路線上大概每年會增加10具屍體、900瓶氧氣瓶、還有我無法計算的排泄物...想像起來，這座地球上最高峰的雄偉聖山，在人們爭先恐後的攀登下，好像也蒙上了一層世俗的色彩。

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當然這篇文並不是要批評攀登8000公尺以上巨峰的活動，相反地，我很尊敬這些台灣登山家與冒險者能夠不斷挑戰自己的極限，朝著夢想前進。但是當聖母峰成為一個充滿屍體、氧氣瓶、與排泄物的熱門景點，我們是不是該停下來思考一下，如何在挑戰自我與環境保護之間取得平衡呢？

如果你喜歡我的評論，歡迎加入我的臉書專頁：李瑞克的浪山素 一起討論喔！

--參考：

一、http://www.alanarnette.com/blog/2017/12/17/everest-by-the-numbers-2018-edition/

二、https://www.mounteverest.net/expguide/oztech.htm