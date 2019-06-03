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網友分享！綠野遊蹤內建搜尋軌跡(GPX)供其他APP使用

2019-06-03 07:30健行筆記 健行筆記Shang-Shu Yang

目前在山上遇到山友大多都是下載綠野遊蹤或是oruxmap這兩套APP較多，而綠野遊蹤作者非常熱心還多寫了個可以內建搜尋山友分享自己紀錄的軌跡檔(GPX)可供人參考使用。小弟較習慣oruxmap，所以分享都還是以oruxmap APP為主，周六被朋友問到oruxmap有像綠野內建GPX可用嗎?答案是沒有，除非曾經有開啟過才會存起來。基本上剛安裝頂多只有等高線及離線地圖可用，GPX得自己上網搜尋下載。先前有分享過如何下載GPX多個方式，目前較方便還是直接到健行筆記網站上來下載，但有些路線山友並沒有分享，也只能透過別的網誌來取得。https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=5259而對於使用手機來下載GPX可能對大部分較年長山友並不是很友善，反而透過綠野遊蹤APP是最簡單------------------------------------------------%題外話!不知地圖產生器作者會不會也可寫個方便搜尋站內GPX檔案的途徑%造福山友以下分享如何透過綠野遊蹤下載GPX，用其他APP開啟，如oruxmap1.綠野遊蹤登入後，可直接搜尋即將或想爬路線的GPX檔案，如:奇萊主北，搜尋後可多下載幾個對照使用。9b136f931d80002c8f6d08ec31da3a61.jpg2.手機設定內存路徑找GTs的資料夾=>gpx資料夾=>奇萊主北gpx。點選009cd7a6e6fb2e8ba7199efd2f397ed5.jpg3.系統會詢問想要用哪個app軟體開啟此gpx檔案，選擇自己慣用的，例如oruxmapa28508033abdfad6953c2a5962102f0a.jpgcf6016a819a41fbe9df9b204216aa906.jpg93e6f0d801866dcc5ff25f04bb54b558.jpg843345219b50da7abda756246fcf9493.jpg4.若gpx檔案正常，軌跡就會出現了

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