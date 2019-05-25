網友帶你搭公車爬「雪山主峰」！

2019-05-25 08:30 健行筆記 健行筆記Joseph Chuang



一、以前:中南部山友登雪山主峰，路途遙遠，山路顛簸，車程長。攻頂下山後，體力用盡後，還要自己開同樣的路程回家。 以台灣高鐵台中站為起點說明:（一 ）、走北部宜蘭縣，GOOGLE到宜蘭南山村就要325公里，4小時29分。 （二）、走國道6，經合歡山，過大禹嶺、梨山，抵武陵農場共174公里，4小時11分。 二、目前: 台灣高鐵台中站至谷關風景區，共63.5公里，車程1小時21分鐘，谷關到梨山，轉搭中型巴士（豐原客運865公車）一天對開3班，車程90分鐘。到梨山再接豐原客運866區2公車，車程50分鐘，到達武陵農場遊客中心。共計3小時41分鐘。〈時間縮短了，又可以不用自己開車，恢復體力。〉 如何搭公車?http://www.fybus.com.tw/865-1news.htm（豐原客運） 目前谷關至梨山公車，865公車一天三班車06:4511:4516:15梨山至武陵農場，866區2公車一天三班車09:3013:2016:50（福壽山農場發車）如當日要從谷關到雪山登山口，最好搭谷關865公車06:45或11:45兩班車，在梨山轉866區2之09:30與13:20班車。 http://www2.wuling-farm.com.tw/tickets/index.php武陵農場收費明細: 武陵農場地圖: 車停武陵農場遊客服務中心。遊客服務中心至雪山登山口，依地圖分析約7公里。可以步行7公里到登山口，也可以選擇隔壁10分鐘腳程之國民賓館自費$150元之園區導覽車至雪山登山口（可搜尋武陵農場官網）

（參考網路前輩繪製地圖）