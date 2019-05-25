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影／郭董不投資邦交國 馬英九：誤會了，昨通電話

網友帶你搭公車爬「雪山主峰」！

2019-05-25 08:30健行筆記 健行筆記Joseph Chuang

一、以前:中南部山友登雪山主峰，路途遙遠，山路顛簸，車程長。攻頂下山後，體力用盡後，還要自己開同樣的路程回家。 以台灣高鐵台中站為起點說明:（一 ）、走北部宜蘭縣，GOOGLE到宜蘭南山村就要325公里，4小時29分。6de7194ae92ae3ae4da40b14f7b1e988.jpg（二）、走國道6，經合歡山，過大禹嶺、梨山，抵武陵農場174公里，4小時11分。cbb3d5f610d9e0fe01713b2804486ede.jpg二、目前: 台灣高鐵台中站至谷關風景區，共63.5公里，車程1小時21分鐘，谷關到梨山，轉搭中型巴士（豐原客運865公車）一天對開3班，車程90分鐘。到梨山再接豐原客運8662公車，車程50分鐘，到達武陵農場遊客中心。共計3小時41分鐘。〈時間縮短了，又可以不用自己開車，恢復體力。〉5bac56187380fc127bfce96ca8d8a177.jpg如何搭公車?http://www.fybus.com.tw/865-1news.htm（豐原客運）1c4651548fe50a938283c63602c6797c.jpg 目前谷關至梨山公車，865公車一天三班車06:4511:4516:15梨山至武陵農場，8662公車一天三班車09:3013:2016:50（福壽山農場發車）如當日要從谷關到雪山登山口，最好搭谷關865公車06:4511:45兩班車，在梨山轉866209:3013:20班車。  http://www2.wuling-farm.com.tw/tickets/index.php武陵農場收費明細:b7d5c7af4d3d2a9bfd94e81bb9e4c084.jpg武陵農場地圖:15edf7b0d839b6297a5fab5c3f7809ad.jpg車停武陵農場遊客服務中心。遊客服務中心至雪山登山口，依地圖分析約7公里。可以步行7公里到登山口，也可以選擇隔壁10分鐘腳程之國民賓館自費$150元之園區導覽車至雪山登山（可搜尋武陵農場官網）

http://www2.wuling-farm.com.tw/ecology/index.php4129d4b7a1c053542bde3712817eb4e0.jpg雪山主東峰步道地圖:6bb243e9dce5ac720aaaa2c424b25572.jpg（參考網路前輩繪製地圖）搭公車行程規劃:二天行程:1天：6:45谷關865公車（90分）→梨山（50分）→武陵農場（走7公里約120分；或搭國民賓館遊園車10分）→雪山登山口（300分）→→369山莊。2天：2:00  369山莊（210分）→雪山主峰（90分）→369山莊（240分）→雪山登山口（步行7公里2小時或遊園車） →遊客中心搭車14:20。三天行程:〈最佳安排〉七卡與369山莊，山屋兩天，隨意組合住宿。百岳兩座。第3天只要趕在14:20到達遊客中心搭車便可。  PS:雪山東峰在步道5.5K處。可安排搭公車雪山東峰2日輕鬆遊，住7卡山莊。第1天谷關6:45出發，晚上7卡（當天爬東峰或隔天爬皆可），第2天下午趕14:20遊客中心搭車回家。17:30回到谷關。PS:很想搭公車一天東峰來回，只是趕不上下午14:20的公車。（我已試爬與山友分享）912a2e546c8f3f48ab54be0b1ba1e90a.jpgb595bea8e2cebb27833bf571f3fe4e12.jpg9ee4bb096c380c167802ae383d855a99.jpg122f4cdcf33fa1e8f68bf3526819a044.jpg3797e5270bea1641215e60d3558ff2d7.jpg6eab713d7267057aebc10c950d4e6eb7.jpg0db00edf55513a4c0b44c12db22a8aeb.jpg9760efc0c96fd6a190a0c9c26e8917d7.jpg892e03df5ecf0b8c4d0bb667e3e060cb.jpgfd76e43d5b80ca536c46dcc777286900.jpgd58eeaee1f30cfee0668637180fa0325.jpg29191fcde884596bedaa928dfc2afce9.jpgb5075f7e4fef65f12402d84f17d4ac4f.jpgdbbc875a66556040ba8b0ad66ae9f4ba.jpg94d4ece74000c89360df045d3a8dc260.jpg2bd7085b85a0704317c9fdbfa0b017d8.jpg7a1a4200a324f21e1e338c8654e51fa3.jpg58a7d9eb77bdb4e9053e565f01c90af2.jpg3cb4dddc40d85cca93b88c7a2c222290.jpg

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武陵農場谷關登山
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